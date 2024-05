El BBVA reitera su llamada para fusionarse con el Banco Sabadell

El Sabadell da luz verde al análisis de la propuesta de fusión con BBVA, mientras que las acciones de ambos bancos reaccionan de manera divergente en el mercado

El martes pasado, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) presentó una propuesta de fusión a Banco Sabadell SA, lo que generó un renovado debate sobre la consolidación bancaria en Europa.

En caso de concretarse la fusión entre BBVA y Banco Sabadell, BBVA se uniría al selecto grupo de bancos de la eurozona con activos equivalentes a 940.000 millones de euros, colocándose justo detrás de los gigantes del sector como BNP Paribas, Crédit Agricole, Banco Santander SA, Société Générale SA y Deutsche Bank AG.

Además, este acuerdo llevaría a BBVA a posicionarse como el tercer banco más grande de la eurozona en términos de capitalización bursátil, estimada en alrededor de 65.000 millones de dólares (equivalentes a 61.000 millones de euros), quedando solo por detrás de BNP Paribas y Banco Santander. Aunque aún no se conocen todos los detalles de la posible operación, Chris Hallam, analista de renta variable en Goldman Sachs, considera que la fusión entre BBVA y Sabadell se fundamentaría en una sólida lógica industrial, gracias al potencial de sinergias de ingresos y costos derivadas de la superposición de sus negocios en España.

Según las proyecciones para 2023, esta fusión podría aumentar los ingresos y el beneficio neto de BBVA en un 17%, con un incremento del 40% en los préstamos y del 22% en los activos ponderados por riesgo.

A pesar de las perspectivas atractivas, Hallam señaló los desafíos que plantean las fusiones transfronterizas en la eurozona, debido a los estrictos marcos regulatorios y la complejidad de la integración bancaria. Esto ha llevado a que las fusiones a gran escala sean menos probables, favoreciendo en cambio las consolidaciones en el mercado.

En este contexto, desde principios de año, los bancos más pequeños de la eurozona han mostrado un rendimiento significativamente mejor que los más grandes. Por ejemplo, las acciones del Banco Sabadell han aumentado casi un 60% en los primeros cuatro meses del año. De manera similar, el banco italiano BPER Banca SpA ha experimentado un incremento del 56%. Incluso el Banco Monte dei Paschi di Siena SpA, que en el pasado enfrentó dificultades, ha visto un aumento del 40% en el valor de sus acciones. También se observa un comportamiento similar en Banco BPM SpA y Unicaja Banco SA. Es importante destacar que ninguno de estos cinco bancos tiene una capitalización bursátil superior a los 10.000 millones de euros ni un activo total superior a los 250.000 millones de euros.

Segunda oportunidad

Este no es el primer intento de ambas entidades de llevar a cabo una operación de esta envergadura. Ya en 2020 hubo un acercamiento que terminó fracasando dos semanas después de que se hicieran públicos los contactos. En ese momento, ambas entidades anunciaron el fin de las negociaciones. Mientras que el BBVA optó por no dar explicaciones, el Sabadell reveló que la operación no se llevó a cabo debido a la falta de acuerdo sobre el precio de la transacción, es decir, la ecuación de canje de acciones.

En aquel momento se consideraba que la integración se llevaría a cabo mediante un intercambio de acciones en lugar de efectivo, lo que el Sabadell, que estaba sufriendo una penalización notable en el mercado de valores, consideraba desfavorable porque creía tener la capacidad de generar más valor por sí mismo.

Después de la ruptura de esas conversaciones con el BBVA, en diciembre de 2020, el Sabadell anunció que César González, asumiría el cargo de consejero delegado del grupo en reemplazo de Jaime Guardiola. Este cambio marcó el comienzo de una redefinición de la estrategia del Sabadell bajo el liderazgo de González, que condujo a resultados récord en 2023 y en el primer trimestre de 2024. La entidad recientemente anunció un beneficio de 308 millones de euros hasta marzo, un aumento del 50,4% en comparación con el mismo período del año anterior, y también comunicó una mejora en las proyecciones para este año y para 2025.