Descubre las diferencias entre higos y brevas: nutrientes y propiedades

Jeremías 24:2-3: "Una cesta tenía higos muy buenos, como los primeros frutos, y la otra cesta tenía higos muy malos, que no se podían comer de tan malos que eran. Y el Señor me dijo: '¿Qué ves, Jeremías?' Y dije: 'Higos; los buenos, muy buenos; y los malos, muy malos, que no se pueden comer de tan malos que son'"​ ,