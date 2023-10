Bad Bunny vuelve a sus orígenes trap con su último álbum

El disco 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' del cantante puertorriqueño bate récord y se convierte en el álbum más escuchado de 2023 en un solo día en Spotify.

El pasado viernes 13 de octubre Bad Bunny, el artista más escuchado de Spotify durante tres años consecutivos (2020, 2021, 2023), lanzaba su álbum titulado 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' compuesto por 22 temas en los que nos encontramos con la cara ‘oscura’ de la fama, algún que otro desamor, rimas de contenido sexual, varias críticas a sus haters, pero también frases de cariño para sus fanáticos y un inesperado anuncio sobre un lugar que lleva mucho sin visitar...

Los “featuring” sorpresa de Bad Bunny

De los 22 temas 8 son colaboraciones con algunos veteranos del género como Bryant Myers, Árcangel, De la Ghetto o Ñengo Flow y también con artistas que están despuntando en el sector en los últimos años como la paisana puertorriqueña Young Miko, Mora, Feid, Luar La L, Eladio Carrion o YOVNGCHIMI. Bad Bunny quiso sorprender con las colaboraciones de su disco durante los primeros días del lanzamiento y encontró una forma de hacerlo. En la lista de Youtube no aparecía el habitual ‘featuring’ o ‘FT’ (término inglés para designar una colaboración) en el título de la pista. Por tanto, cuando le dabas al play no sabías si se trataba de una colaboración hasta que escuchabas la voz del otro cantante, lo cual sorprendió a mucho fans, según ellos fue una experiencia diferente. A los pocos días editó los títulos de los vídeos, tanto de Youtube cómo de Spotify, por lo que ya se puede ver el nombre del cantante con el que hace la colaboración.

Otra de las sorpresas de este disco fue la aparición del actor estadounidense Al Pacino en el videoclip de ‘MONACO’. Está claro que Bad Bunny tiene una afición especial por el cine. Una afición que hemos podido corroborar en el estilo tan cinematográfico de los vídeos publicados en su perfil de Instagram a modo tráiler antes del lanzamiento de algunos de sus álbumes.

Un disco dedicado a sus ‘fans reales’

En este álbum podemos escuchar desde el más puro trap, pasando por el protagonista de los últimos tiempos entre los jóvenes, el reguetón, hasta la melodía de un violín y los arreglos de un piano. Sin embargo, el género que predomina es con el que el cantante llegó a la cima, el trap. La razón intrínseca de este giro musical es la intención del ‘Conejo Malo’ con este álbum. Bad Bunny le dedica este disco a sus fans más reales. Así lo expresa en el ‘opening’ del álbum ‘NADIE SABE’

‘Este disco no es pa’ ser tocado, ni un billón de vista’, es pa’ que mis fans reales estén contentos’.

Muchos de sus fans, de hecho, auguraban la vuelta del cantante urbano al trap, ya que antes de lanzar el álbum este se rapó, algo que no hacía desde hace tres años. Este nuevo look era un claro indicador del regreso al trap de Benito (Bad Bunny). De hecho, en el vídeoclip de ‘MR.OCTUBER’ podemos ver imágenes de los inicios del cantante y también el vídeo de cómo se rapa. Sin embargo, seguimos teniendo algunos temas de reguetón cómo ‘Perro Negro’, la colaboración con el nuevo rey de este género, Feid.

Captura del videoclip 'MR.OCTUBER' en el que se puede ver a Bad Bunny rapándose.

¿Bad Bunny viene a Europa?

En la pista número 20, titulada ‘EUROPA:(‘, de una duración de 11 segundos simula una radiofonía de un aeropuerto en la que se puede escuchar: “Su vuelo con destino a Europa ha sido cancelado. Estad pendientes a las próximas fechas disponibles, gracias”.

Esta “canción” ha revolucionado a los fans europeos de Benito, ya que el puertorriqueño no pisa España desde el pasado 2019, justo antes de sacar los álbumes ‘YHLQMDLG’, ‘El último tour del mundo’ y ‘Un verano sin ti’, todos ellos fueron un gran éxito, pero sin duda destacó el último. El álbum del hit del verano de 2022, ‘Neverita’, se convirtió en el álbum más escuchado en la historia de Spotify.

Son ya cuatro años sin visitar España, país europeo en el que más seguidores acumula. Bien es cierto que en una entrevista que tuvo con el streamer Ibai Llanos en el año 2022 no confirmó que vendría a España, pero sí que tenía la intención. Sin embargo, a día de hoy, no tenemos ninguna fecha confirmada para este año y, de momento, tampoco para el 2024. Pero, los fans europeos no pierden la esperanza de que el artista de música urbana visite el continente, ya que…‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’.