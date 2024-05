Quién es Carmen Arrufat, actriz e invitada de ‘La Resistencia’

Desde el año 2020, Carmen Arrufat ha incursionado exitosamente en la televisión. Debutó en la serie "Diarios de la cuarentena" y asumió un papel protagónico en "HIT" de Televisión Española, interpretando a Lena Vallejo. A demás, en 2022, se unió al elenco de la exitosa serie de Netflix , "Élite" , donde interpretó a Sara, contribuyendo así a su consolidación como una figura relevante en la pantalla chica.

Carmen nació el 11 de octubre de 2002 en Castellón de la Plana. Se formó en la Escuela Municipal de Teatro de Castellón (EMTC). Fue su madre quien la motivó a inscribirse en clases de teatro. En una entrevista con el Periódico del Mediterráneo, Carmen Arrufat relató su experiencia.