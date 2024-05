Quién es Amaia, cantante e invitada de ‘La Resistencia’ de Movistar Plus+

Amaia, fue ganadora de OT 2017 y representante de España en Eurovisión junto a Alfred. Es todo un talento musical, que además de cantar compone y toca el piano.

Con apenas 19 años, Amaia conquistó Operación Triunfo, brilló en Eurovisión y se presentó en el escenario del Primavera Sound.

Su voz es una maravilla, versátil y llena de matices. Tanto si canta una copla como un éxito pop, tanto si está acompañada solo por el piano como por una banda completa, su capacidad para transmitir emociones siempre es sorprendente. Amaia será una de las invitadas al plato de 'La Resistencia' el jueves 16 de mayo.

Biografía de Amaia: nacida en una familia ligada a la música

Amaia Romero Arbizu, nacida en Pamplona, ​​Navarra , el 3 de enero de 1999, es una artista española que destaca por su talento como cantante, pianista, compositora y actriz.

Amaia es hija de Ángel y Javiera, quienes provienen de una familia de músicos. Destaca su tío Joaquín, quien ocupó el cargo de gerente del Orfeón Pamplonés desde 2008 hasta 2016, además de dirigir la Orquesta Pablo Sarasate durante dos años. Tiene un hermano, Javier (1990), y una hermana, Ángela (1994). En la actualidad, su hermano Javier ejerce como su representante musical.

Por parte de su familia materna, Amaia es sobrina de Carmen Arbizu, quien ha sido catedrática de Canto en el Conservatorio Superior de Música de Navarra desde 1990. Amaia se encuentra cursando el grado profesional de estudios de piano y ha recibido formación en ballet clásico y baile flamenco.

Aunque reside en el barrio pamplonés de Mendillorri , gran parte de su infancia la pasó en Sorauren, donde solía almorzar cada sábado en la casa de sus bisabuelos . También tenía la costumbre de visitar Lodosa, donde en su niñez tuvo varias oportunidades de cantar.

Puente de Sorauren

Se hizo famosa después de participar en la novena edición de Operación Triunfo, donde se proclamó ganadora.

Fue elegido junto a Alfred García, otro concursante del programa, para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018 con «Tu canción» , compuesta por Raúl Gómez y Sylvia Santoro. Al terminar el concurso, y antes de su participación en Eurovisión, Amaia firmó un contrato con la discográfica Universal Music Spain y lanzó su sencillo debut, «Un nuevo lugar».

Trayectoria artística de Aitana

De 2010 a 2017-participación en programas televisivos

El inicio de la carrera artística de Amaia Romero se remonta a su participación en programas televisivos . En el año 2010, con tan solo 11 años, cautivó al público al formar parte del talento infantil "Cántame una canción" de Telecinco.

Durante su participación en este programa, tuvo la oportunidad de compartir escenario con reconocidos artistas como David Civera y Sergio Rivero, este último ganador de Operación Triunfo 2005. Además, en esa misma edición, coincidió con Naiara Moreno, quien más tarde sería concursante de Operación Triunfo en 2023.

Su talento vocal y su carisma no pasaron desapercibidos, y al año siguiente, en 2011, fue seleccionada como una de las dos ganadoras de la bec a para participar en el Rock Camp 2011. Esta experiencia le brindó la oportunidad de sumergirse en el mundo de la música durante los años 2011 y 2012, consolidando aún más su pasión y habilidades musicales.

Incursión en 'El número uno'

En 2012, Amaia dio un paso más en su carrera al participar en la primera edición del programa de televisión "El número uno" .

Su interpretación del clásico "Here Comes the Sun", acompañada de su ukelele , conquistó al público y le valió un lugar en el concurso. A lo largo de seis semanas, demostró su talento y versatilidad sobre el escenario.

Sin embargo, su camino en el programa llegó a su fin tras un duelo con el concursante más experimentado, Alberto Pestaña. A pesar de su salida prematura, su participación en "El número uno" le brindó una invaluable experiencia y exposición en el mundo del espectáculo.

De Operación Triunfo a Eurovisión (2017-2018)

El 5 de julio de 2017, Amaia se presentó al casting de Operación Triunfo en Bilbao, marcando el inicio de una etapa crucial en su carrera musical.

Tras superar diversas fases del concurso, incluyendo la gala 0 donde interpretó "Starman" de David Bowie , logró cautivar al público y a los profesores de la academia. A lo largo de su participación, se destacó como favorito del público y, finalmente, el 15 de enero de 2018, se convirtió en finalista del concurso.

El 5 de febrero de 2018, Amaia alcanzó la cima al ser proclamada ganadora de la edición con un 46% de los votos , consolidando su posición como una de las más prometedoras artistas de España. Tras su victoria, Universal Music España lanzó su primer álbum recopilatorio, titulado "Amaia Romero, sus canciones" , que alcanzó el top 3 en listas de ventas y plataformas digitales.

Preparativos para Eurovisión y actuación en la Gran Final (Abril-Mayo 2018)

Concierto Homenaje y Estreno de «Tu Canción»

En abril de 2018, Amaia participó en un conmovedor concierto homenaje llamado Amaia, Alfred y amigos, organizado por RTVE como antesala a su participación en Eurovisión.

En este evento, compartió el escenario con Alfred García y otros artistas como Zahara y Love of Lesbian, interpretando algunas de sus canciones favoritas. Además, Amaia y Alfred presentaron la versión en inglés de «Tu canción», titulada «Your Song». El concierto fue transmitido por internet el 26 de abril y reemitido por La 2 de Televisión Española el 9 de mayo.

Semifinal y reconocimiento por «Tu canción»

El 8 de mayo, Amaia y Alfred participaron en la primera semifinal de Eurovisión como representantes de España. Aunque España tiene pase directo a la final como miembro del Big Five, se vio un minuto de su actuación en el ensayo general del día anterior. Al día siguiente de la semifinal , se anunció que «Tu canción» había alcanzado el estatus de disco de platino.

Actuación en la Gran Final en Lisboa

El 12 de mayo se llevó a cabo la Gran Final del Festival en Lisboa, donde Amaia y Alfred se presentaron en la segunda luga r. Amaia cautivó con su actuación vistiendo un elegante vestido diseñado por Teresa Helbig. A pesar de su emotiva interpretación, España quedó en la posición de vigesimotercera , recibiendo 61 puntos en total (43 del jurado profesional y 18 del televoto).

Inicios en la industria y debut con "Pero no pasa nada" (2018-2020)

En mayo de 2018, Amaia se presentó en la 18° edición del festival Primavera Sound junto a The Free Fall Band. Desde su destacado paso por Operación Triunfo, varios artistas buscaron su colaboración, entre ellos, la cantautora Rozalén y el grupo catalán Love of Lesbian.

En el concierto de Rozalén en Pamplona, ​​Amaia interpretó «Al cantar», una canción compuesta especialmente para ella. Además, se unió a Love of Lesbian en el Teatro Circo Price de Madrid durante el 20° aniversario del grupo.

Actuaciones destacadas y proyectos audiovisuales

En julio del mismo año, Amaia actuó ante una multitud en el Teatro Real de Madrid , dentro del Universal Music Festival. En septiembre, participó en el corto promocional del festival de teatro Temporada Alta 2018, interpretando «Soy rebelde». También, sorprendió al público al cantar el himno feminista «Women of the World» junto a Bono durante el concierto de U2 en Madrid.

Lanzamiento de "Pero no pasa nada"

En septiembre de 2019, Amaia lanzó su álbum debut "Pero no pasa nada" , producido por Santiago Motorizado. Este disco de estilo pop clásico incluye 10 canciones, y el videoclip del sencillo «Quiero que vengas» se publicó el mismo día del lanzamiento. Amaia inició su gira de presentación en Pamplona y recorrió teatros y festivales en España y Argentina.

Reconocimientos y proyectos audiovisuales

En febrero de 2019, Amaia actuó en la 33.ª edición de los Premios Goya e interpretó una mezcla de canciones nominadas en la categoría de "Mejor canción original" .

En enero de 2020, volvió a participar en los Premios Goya, esta vez interpretando el tema de Marisol en un homenaje a la artista. Además, en mayo de 2020, se estrenó el documental "Una Vuelta al sol", que sigue el proceso de creación de su álbum debut y presenta versiones de temas de otros artistas interpretados por Amaia.

En agosto de 2020, Amaia lanzó dos canciones, «Cosas interesantes para decir» y «La victoria» , que había estado interpretando en sus conciertos en solitario. Estas canciones, escritas y producidas por ella misma, reflejan su evolución artística y su compromiso con la música.

Colaboraciones musicales

Después de su paso por los programas televisivos, Amaia continuó fortaleciendo su carrera musical. Tras años de formación y crecimiento artístico , tuvo la oportunidad de colaborar con el grupo navarro Lemon y Tal.

Su participación en la canción "Cicatrices de mi realidad" no solo destacó su talento vocal, sino que también demostró su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales y trabajar en colaboración con otros artistas.

Esta etapa inicial en la carrera de Amaia Romero sentó las bases para su ascenso en la escena musical española, marcando el inicio de una carrera prometedora llena de logros y reconocimientos.

2020-2023, colaboraciones musicales y apariciones en programas televisivos

En octubre de 2020, Amaia se une al cantante y productor Alizzz para lanzar la colaboración «El Encuentro», marcando el inicio de lo que sería su segundo trabajo discográfico. Más tarde, en diciembre del mismo año, sorprende al público al interpretar «Luna» junto a Pablo Alborán en el especial de Navidad de TVE.

El año 2021 comienza con Amaia y Alizzz presentando «El Encuentro» en el especial de 'Cachitos Fest' de La 2. Más tarde, en febrero, se suma a Los Hermanos Cubero en la colaboración titulada «Efímera».

Este año también la ve en la portada de la revista S Moda, donde comparte aspectos personales y musicales de su vida. Además, participa en el documental 'Pongamos que hablo de Camela ' y colabora con Mikel Erentxun en la grabación de «Esos ojos negros».

Nuevos proyectos y reconocimientos

En agosto de 2021, anticipa su próxima disco en una entrevista con el Diario de Noticias de Navarra y protagoniza el spot de la campaña de Mahou , destacando el valor del reencuentro. A continuación, lanza el sencillo «Yo Invito », generando gran expectativa incluso antes de su lanzamiento oficial debido a una filtración de su videoclip.

El año continúa con más lanzamientos musicales y apariciones en programas y eventos destacados, incluyendo colaboraciones con Rojuu y Rigoberta Bandini, y su participación en el especial navideño de Atresplayer Premium.

El 13 de mayo de 2022, publica su segundo álbum de estudio, "Cuando no sé quién soy ", obteniendo una excelente recepción y alcanzando los primeros puestos en las listas de ventas.

Cierre de ciclo y nuevos comienzos

A principios de 2023, Amaia anuncia el concierto final de su gira "Cuando no sé quién soy" , consolidando así una etapa exitosa en su carrera. Sin embargo, su incansable espíritu creativo la lleva a continuar explorando nuevas oportunidades y horizontes en la música y el arte en general.

En una entrevista con el Diario de Noticias de Navarra y protagoniza el spot de la campaña de Mahou, además, continúa ampliando su alcance musical con canciones originales para películas y versiones internacionales de sus éxitos.

El 16 de junio, Amaia y Alizzz vuelven a unir fuerzas en el tema veraniego « Sexo en la playa». Esta colaboración, que sigue la estela de su exitoso trabajo conjunto en «El Encuentro», combina la frescura y el estilo alternativo de ambos artistas, o freciendo una propuesta festiva y enérgica para el público.

Con estas nuevas iniciativas y proyectos, Amaia emuestra su versatilidad y capacidad para explorar diferentes estilos musicales, mientras continúa cautivando a su audiencia con su talento y autenticidad.

Debut como actriz en 2023

El capítulo 6 de 'La Mesías', estrenado el pasado mes de noviembre de 2023 en Movistar+ , marcó el debut actoral de Amaia Romero. En este episodio, el paso de las niñas de la familia Puig Baró a la madurez introduce a la cantante en la trama, donde interpreta el papel de Cecilia en su etapa adulta.

Amaia ha sorprendido a todos con su actuación, mostrando una sensibilidad y naturalidad excepcionales en un personaje complejo y lleno de matices, a pesar de ser su primera experiencia frente a una cámara como actriz.

En 2024

El pasado mes de febrero de 2024, Amaia participó una vez más en la Gala de los Premios Goya, presentó el Premio a la Mejor Canción Original junto a Alba Flores, y brilló especialmente al interpretar al piano la canción “Mi gran noche”, que Hiciese célebre el cantante Raphael .

En definitiva, la trayectoria de Amaia Romero refleja el talento, la dedicación y la pasión de una artista que ha sabido conquistar al público con su voz cautivadora y su autenticidad.

Su capacidad para adaptarse a diferentes géneros musicales y su incursión en la actuación demuestran su versatilidad y su determinación para seguir creciendo y explorando nuevos horizontes en el mundo del arte.

Amaia representa una nueva generación de talentos españoles con proyección internacional, cuyo legado continuará inspirando a futuras generaciones de artistas. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.