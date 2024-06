Quién es Daniel Brühl, actor, director de cine e invitado de ‘El Hormiguero’

Daniel Brühl protagoniza la serie "Becoming Karl Lagerfeld", basada en el libro "Kaiser Karl". La serie explora la vida del diseñador en los años 70, estreno: el 7 de junio de 2024.

Daniel Brühl ganó el Premio del Cine Alemán al Mejor Actor por " Das Weisse Rauschen" (2001) al inicio de su carrera .

Ha dirigido una película hasta la fecha: Next Door (Nebena n), estrenada en 2021. La trama aborda temas de desigualdad social y conflictos de vecindario en Berlín. Estará en el plato de 'El Hormiguero' el lunes 3 de junio.

Daniel Brühl: de actor a director, una carrera polifacética

Daniel César Martín Brühl González , conocido artísticamente como Daniel Brühl, es un reconocido actor y director nacido el 16 de junio de 1978 en Barcelona .

Ha recibido múltiples galardones a lo largo de su carrera, incluidos tres Premios del Cine Europeo y tres Premios del Cine Alemán , además de nominaciones a los Globos de Oro y los Premios BAFTA . Su versatilidad y profundidad actoral lo han consolidado como una figura destacada tanto en el cine europeo como en el internacional.

Primeros años

Daniel Brühl nació en una familia multicultural. Su padre , Hanno Brühl, era un destacado director de televisión alemana, y su madre, Marisa González Domingo , una maestra española.

A poco de su nacimiento, la familia se trasladó a Colonia, Alemania, donde Daniel creció y comenzó a mostrar interés por la actuación. De sde joven, participó en obras de teatro infantil y trabajó en radio y doblaje, lo que marcó el inicio de su carrera artística.

Trayectoria profesional

Año 2000-2001

Brühl comenzó su carrera en la televisión alemana con pequeños papeles en series y películas . Su primer gran éxito llegó en 2000 con la película "Schule" . Sin embargo, fue su actuación en "Das Weisse Rauschen" (2001) la que le valió el Premio del Cine Alemán al Mejor Actor, catapultándolo a la fama.

2003-2008: reconocimiento internacional

El reconocimiento internacional llegó con "¡Adiós, Lenin !" (2003), una comedia trágica que se convirtió en un éxito global. Por esta película, Brühl ganó el Premio del Cine Europeo al Mejor Actor . Continuó su ascenso con "The Edukators" (2004), consolidándose como uno de los actores más prometedores de Europa.

2009-2015: consagración global

Daniel Brühl alcanzó la fama mundial con "Inglourious Basterds", 'Malditos bastardos' (2009 ) de Quentin Tarantino y "Rush" (2013), donde interpretó al legendario piloto de Fórmula 1 Niki Lauda. Este último papel le valió nominaciones a los Globos de Oro y los BAFTA.

También participó en "El ultimátum de Bourne" (2007), "El quinto poder" (2013) y "El hombre más buscado" (2014). Su interpretación de Niki Lauda fue particularmente aclamada y le permitió trabajar con figuras como Ron Howard y Philip Seymour Hoffman.

2016- Universo Marvel

En 2016, Brühl se unió al Universo Cinematográfico de Marvel como Helmut Zemo en "Capitán América: Civil War" y repitió su papel en la serie "The Falcon and the Winter Soldier " (2021). Además de su participación en el MCU, Brühl ha estado involucrado en varios proyectos significativos a lo largo de estos años.

2017-2018.

En 2017 participó en "The Zookeeper's Wife", una película basada en hechos reales sobre el zoológico de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial, donde interpretó a Lutz Heck, un zoólogo nazi.

En 2018 protagonizó la serie "The Alienist" como el Dr. Laszlo Kreizler , un psicólogo que investiga una serie de asesinatos en Nueva York a finales del siglo XIX. La serie fue muy bien recibida y Brühl recibió una nominación al Globo de Oro por su actuación.

2019-2020:

Apareció en "My Zoe", un drama dirigido por Julie Delpy. En esta película, Daneil Brühl interpretó a Thomas Fischer , explorando temas de familia y pérdida. Ya en 2020 Continuó su papel en la segunda temporada de "The Alienist", titulada "The Alienist: Angel of Darkness", consolidando su presencia en la televisión estadounidense.

2021-2022

Además de su regreso como Helmut Zemo en "The Falcon and the Winter Soldier", Brühl debutó como director con la película "Nebenan" ("Next Door"), una tragicomedia que también protagonizó.

La película fue bien recibida en diversos festivales de cine . En el año 2022. Participó en la aclamada adaptación de "All Quiet on the Western Front", una película belica basada en la novela homónima de Erich Maria Remarque . Esta producción fue seleccionada como la entrada oficial de Alemania para los premios Oscar.

2023-2024:

En 2023, el actor Daniel Brühl estuvo involucrado en varios proyectos notables que han destacado su versatilidad y talento en la industria cinematográfica.

"Carrera por la gloria: Audi vs. Lancia"

Este thriller deportivo, basado en hechos reales del Campeonato Mundial de Rally de 1983, cuenta con la participación de Brühl en un papel principal. La película explora la feroz competencia entre los equipos de carreras de Audi y Lancia, destacando la intensidad del deporte automovilístico.

"Kaiser Karl"

"Becoming Karl Lagerfeld", donde interpreta al icónico diseñador de moda Karl Lagerfeld . Esta serie, basada en el libro "Kaiser Karl" de Raphaëlle Bacqué, explora la vida de Lagerfeld en los años 70, cuando comenzaba a hacerse un nombre en el mundo de la moda .

Documental "Der Reiz des Bösen"

En este documental de ARTE, titulado "Daniel Brühl: Der Reiz des Bösen" (El Encanto del Mal), se presenta un retrato del actor, explorando su carrera y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. . . , desde héroes hasta villanos complejos.

"Eden"

Actualmente, Brühl está filmando "Eden", una película de supervivencia dirigida por Ron Howard. El elenco incluye estrellas como Ana de Armas y Vanessa Kirby, y la historia se centra en un grupo de supervivientes en un entorno extremo, explorando temas de resiliencia y humanidad.

Proyectos en 2024

En 2024, Daniel Brühl continúa demostrando proyectos su versatilidad y talento en varios destacados que abarcan tanto la televisión como el cine.

Uno de los proyectos más esperados es la serie "Becoming Karl Lagerfeld", en la que Brühl interpreta al icónico diseñador de moda Karl Lagerfeld. Aunque la serie se rodó en 2023 se estrenará a comienzos de junio de este año.

En el ámbito cinematográfico, Brühl protagoniza "Race for Glory: Audi vs. Lancia" , rodada en 2023, una película que narra la competencia entre dos fabricantes de automóviles icónicos en el mundo de las carreras.

La película se estrenó el 5 de enero de 2024 en los cines y estará disponible bajo demanda y en plataformas digitales. Este drama deportivo promete captar la atención de los aficionados a las carreras y del público general con su intensa narrativa y actuaciones destacadas.

Estos proyectos no solo destacan la capacidad de Daniel Brühl para asumir roles diversos y complejos, sino que también subrayan su continua relevancia en la industria del entretenimiento a nivel mundial.

Su dedicación a explorar personajes históricos y ficticios con profundidad y autenticidad sigue siendo una de sus mayores fortalezas como actor. Con estos emocionantes proyectos en el horizonte, 2024 se perfila como un año significativo en la carrera de Brühl, consolidando aún más su estatus como uno de los actores más versátiles y respetados de su generación.

Vida personal

Daniel Brühl está casado con Felicitas Rombold desde 2017 y juntos tienen dos hijos. Además de su carrera en el cine, Brühl es conocido por su filantropía y su compromiso con diversas causas sociales.

Curiosidades sobre Daniel Brühl

Brühl es políglota, habla varios idiomas, incluyendo alemán, español, inglés y francés y ha utilizado sus habilidades lingüísticas en varios de sus roles cinematográficos.

Es un ávido cocinero y posee un bar de tapas , 'el Bar Raval', en Berlín, que abrió en 2011.

Antes de dedicarse plenamente a la actuación , parecía seguir una carrera en la música.

Es un apasionado seguidor del FC Barcelona y disfruta viendo los partidos de fútbol siempre que puede.

Ha trabajado en doblaje y radio desde una edad temprana, lo que le proporcionó una base sólida para su carrera actoral.

Brühl ha mencionado en varias entrevistas que su papel en "Rush" como Niki Lauda es uno de los más desafiantes y gratificantes de su carrera, debido a la preparación física y mental que requirió.

En conclusión, Daniel Brühl ha demostrado ser un actor de gran talento y versatilidad, capaz de interpretar una amplia gama de personajes en diferentes géneros cinematográficos. Su habilidad para captar la esencia de sus roles y su dedicación a su oficio lo han convertido en una figura respetada en la industria del cine tanto en Europa como en Hollywood.

En el vídeo puedes ver una entrevista en 'El Hormiguero' de hace dos años , hoy lunes volverá para contar sus nuevos proyectos.

Con una carrera en constante evolución , Brühl sigue siendo una fuerza creativa a tener en cuenta en el mundo del cine, combinando sus habilidades actorales con su pasión por la dirección y la producción cinematográfica .