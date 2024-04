El director de teatro, Ramón Paso acusado de presuntos delitos sexuales

El director ha recibido una denuncia contra él por presuntos delitos sexuales a varias mujeres ocurridos entre 2018-2023. A raíz del suceso, Pepe Viyuela ha dejado la obra dirigida por Paso.

Ramón Paso se reunió ayer con sus asesores legales, después de que la Fiscalía Provincial de Madrid hubiera presentado una denuncia contra él. Esto se debe ante los presuntos delitos sexuales de los que se le acusa.

La letrada Luisa Estévez Martínez y fuentes del caso han confirmado a Europa Press que el Ministerio Público ha dirigido la denuncia al Decanato de Juzgados de Madrid tras haber culminado unas diligencias pre-procesales en las que tomó declaración a 14 presuntas víctimas con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años que ratificaron su denuncia en sede fiscal.

Según señala Estévez, que representa a las 14 mujeres, la Fiscalía incluye en su denuncia presuntos delitos de agresión sexual. Incluso en algunos casos en su modalidad continuada, así como delitos de acoso sexual y hostigamiento, contra la integridad moral y de coacciones.

Hechos denunciados

Los actos denunciados fueron producidos entre 2018 y 2023. Estos hechos ocurriendo con el pretexto de actividades teatrales de Paso. Las conductas habrían tenido lugar en el marco de castings en los que participaban el dramaturgo y las presuntas víctimas.

Según la abogada, la Fiscalía además de tomar declaraciones ha recibido pruebas documentales relativas a los hechos denunciados, así como informes periciales de parte que corroborarían la versión de las mujeres e informes psicológicos.

El 10 de abril, el Ministerio Público decretó la conclusión de sus diligencias pre-procesales y acordó presentar una denuncia ante los Juzgados de Madrid, hecho que ha tenido lugar el pasado martes.

Con motivo de la denuncia al director, el actor Pepe Viyuela tomó la decisión de abandonar la obra teatral del acusado, 'Jardiel enamorado'. El actor protagonizaba en el Teatro Infanta Isabel de Madrid esta obra. Sin embargo, ante la noticia ha decidido dejar la obra.

No quiero llamarle. No quiero seguir con la función. Me voy

Viyuela también comentó que a pesar de que el caso todavía esté por probar, es muy inquietante que sean 14 mujeres quienes hayan sufrido estos hechos. Según el actor, "me pongo de parte de las presuntas víctimas".

El actor y humorista asegura que "nunca" le había ocurrido una cosa así, siente que no puede "desconfiar del testimonio de 14 personas". "Algo tiene que haber. No creo que haya un complot ni que se lo quieran cargar", ha insistido, para después concluir: "No tengo tripas para salir a escena esta tarde". Finalmente la función de ayer fue suspendida debido a la denuncia presentada.