Cine y sofá: la historia de un padre en apuros y la mejor lección de humildad

En 'Mañana empieza todo' la vida de este padre cambia radicalmente al conocer a su hija, forjando una bonita relación; 'Capitanes intrépidos' demuestra que la amistad es un auténtico tesoro.

Mañana empieza todo (Demain tout commence)

Dr. Hugo Gélin - 115 min - 2016



Mañana empieza todo es una película francesa dirigida por Hugo Gélin, basada en la cinta mexicana más taquillera de la historia, No se aceptan devoluciones, dirigida en 2013 por Eugenio Derbez.

La historia sigue a Samuel (Omar Sy), un hombre joven, feliz y mujeriego cuya vida da un giro de 180 grados cuando una antigua conquista se presenta en su casa y le deja un regalo que no esperaba: su hija recién nacida, Gloria, de la que nunca ha sabido nada. La madre abandona a la pequeña con Samuel y se va sin dejar rastro. Es, en ese momento, cuando comienza, para nuestro protagonista, el desafío diario de cuidar a un bebé que ha entrado, sin llamar, en su vida. De la noche a la mañana pasa de estar, en un principio desorientado y reacio para asumir su nueva paternidad, a desarrollar un lazo afectivo del que ya nunca podrá desprenderse.

Ese vínculo que se va construyendo entre los dos protagonistas es, en realidad, el corazón de la película. El actor Omar Sy, a quien ya conocemos todos por Intocable, realiza una actuación conmovedora como Samuel y la pequeña actriz Gloria Colston, interpreta, con mucho carisma y alegría, a su hija Gloria. La química que nace entre ellos dos se percibe desde el primer instante y ambos actores logran dar veracidad a una relación entre padre e hija que se muestra de manera entrañable, consiguiendo transmitir ese amor incondicional que sienten,y llegando a conquistar el corazón del público.

En resumen, es una cinta que explora un sentimiento como es la paternidad y su poder para captar la atención de cualquier espectador con un mínimo de sensibilidad es innegable. Prepárense para pasar, de la risa al llanto, en esta fantástica comedia dramática que, seguro, les va hacer pasar un rato muy entretenido. Eso sí, no olviden los pañuelos junto al sofá.

Pueden disfrutar del filme en Netflix y Acontra Plus.

Capitanes intrépidos (Captains Courageous)

Dr. Victor Fleming - 116 min - 1937

Capitanes intrépidos es una aunténtica joya del cine juvenil, dirigida por Victor Fleming en 1937 que, adaptando una novela de Rudyard Kipling, realiza una obra maestra que ha permanecido en la memoria de varias generaciones. Contó nada menos que con el gran Spencer Tracy (premio Óscar 1938 al mejor actor principal), Freddie Bartholomew y Lionel Barrymore como actores principales y fue candidata a los premios al mejor montaje, a la mejor película y al mejor guion.

La historia se centra en un niño llamado Harvey Cheyne,de 10 años, huérfano de madre, malcriado y arrogante, que realiza un viaje a Europa con su padre (Melvyn Douglas), un millonario hombre de negocios, en un trasatlántico. Después de beberse seis gaseosas con helado, cae accidentalmente al mar y es recogido por un barco pesquero de Gloucester, cuya tripulación no se deja impresionar por su posición social y le trata como a uno más de la embarcación. Es, en ese pesquero, donde conoce al bondadoso Manuel Fidello (Spencer Tracy) quien se encarga de enseñar al pequeño náufrago el trabajo que realizan en el mar, hasta que puedan desembarcarle en el puerto, cuando termine la temporada.

La vida en el barco es, al comienzo, un auténtico shock para Harvey, que se enfrenta, por primera vez, a un entorno duro, laborioso y muy diferente a su vida anterior. Bajo la tutela del Capitán Troop (Lionel Barrymoore) y el pescador Manuel, comienza a aprender los valores de la responsabilidad, el trabajo en equipo y la camaradería que establecen todos los pescadores, hasta llegar a considerarse uno de ellos. La relación entre Harvey y Manuel se convierte en el núcleo emocional de la película y entre los dos desarrollan un profundo respeto y amistad mutua.

Capitanes intrépidos es una película imborrable para muchos de nosotros que, de niños, escuchábamos emocionados como Manuel le decía a Harvey: "Mi padre era el mejor pescador de las islas Madeira y del mundo. Me dejó este instrumento que ya había heredado de su abuelo. Él me enseñó a pescar y a navegar. Él me dio manos, brazos y pies y, encontrándome bien por fuera, me enseñó a encontrarme bien por dentro. Mi padre hizo eso y tenía otros diecisiete hijos, qué más puede hacer un padre".

Para aquellos espectadores que creen que la amistad es un auténtico tesoro, es imprescindible. Una vez que la hayas visto, no la olvidarás nunca.

Se puede ver en Movistar Plus o comprar o alquilar en Youtube.