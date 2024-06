Quién es Alex Pella, navegante profesional e invitado de ‘La Resistencia’

Alex Pella es el único navegante que ha competido por el récord de circunnavegación en ambos sentidos: hacia el Este (Trofeo Julio Verne) y hacia el Oeste (ruta de Magallanes y Elcano).

Alex Pella ha competido en una amplia variedad de embarcaciones de regatas , desde los más ligeros hasta los avanzados Maxi-Multicascos oceánicos.

A lo largo de los años, se ha especializado en la navegación oceánica con tripulación reducida, incluyendo competiciones en solitario y en pareja. Su trayectoria es vasta y diversa, d estacando su notable habilidad para gestionar múltiples proyectos y travesías consecutivas.

Biografía de Alex Pella

Alex Pella es un renombrado navegante profesional español, conocido por sus extraordinarias hazañas en la navegación oceánica. Ha logrado ser el primer y único español y ganar una regata transoceánica en solitario, como la Ruta del Ron , y ostenta el récord absoluto de la Vuelta al Mundo a vela, conocido como el Trofeo Julio Verne.

Primeros Años

Nacido el 2 de noviembre de 1972 en Barcelona, ​​​​Alex Pella creció y en un entorno náutico, influenciado por su familia, que también se dedicaba a la navegación. Desde joven mostró un gran interés y habilidad para la vela, iniciando su carrera deportiva a una edad temprana.

Trayectoria Profesional

Inicios (2003-2007)

Alex Pella comenzó a destacar en competiciones internacionales en 2003, cuando se convirtió en el primer español en ganar una medalla en una regata transoceánica en solitario.

En 2005, mejoró su rendimiento obteniendo la medalla de plata en la Mini Transat 6.5 . Sin embargo, en 2007, una rotura del mástil de su barco le impidió completar la regata, aunque ya había demostrado ser uno de los navegantes más prometedores.

Consolidación y Récords (2010-2014)

Durante esta etapa, Pella participó en diversas competiciones de alto nivel. En 2014, alcanzó un hito significativo al ganar la Ruta del Ron en la categoría Class40, convirtiéndose en el primer español en lograr tal hazaña.

Éxitos Mayores (2015-2020)

En 2017, Pella formó parte del equipo que rompió el récord de la vuelta al mundo a vela en 40 días a bordo del IDEC Sport, logrando el Trofeo Julio Verne. También ganó la Transat Jacques Vabre en la categoría Multi50. En 2018, marcó el récord de la Ruta del Té entre Hong Kong y Londres en 36 días.

(2021-2023)

En años recientes, Pella ha seguido acumulando éxitos. En 2021, ganó la RORC Transatlantic Race a bordo del Multi50 "Rayon Vert" . En 2022, batió el récord de Ibiza a Denia y continuó participando en importantes competiciones internacionales.

En la actualidad - 2024



En 2024, el navegante español Alex Pella continúa consolidando su reputación como uno de los marineros más destacados del mundo con varios proyectos ambiciosos y logros notables.

Este año, Pella se ha embarcado en el desafío de la Vuelta a España , una competencia de 1.500 Millas náuticas que va de Bilbao a Barcelona. Esta travesía no solo es una prueba de resistencia y habilidad, sino también una preparación crucial para el Trofeo Oceánico Elcano, que planea abordar en 2025.

La Vuelta a España es un evento nuevo que Pella busca establecer como un desafío anual, atrayendo a equipos internacionales y destacando la complejidad de navegar alrededor de la península ibérica (Sail World).

Además, Alex Pella ha estado trabajando en varios intentos de grabación en Europa y el Atlántico . Entre estos, destaca su intento de batir el récord de la travesía del Estrecho de Gibraltar, desde Tánger hasta Algeciras, y otros desafíos transatlánticos programados para finales de año​ (Navi Yachts)​.

Pella también se ha unido nuevamente a Romain Pilliard en el proyecto "Use It Again !", un intento de circunnavegación del mundo hacia el oeste a bordo de un trimarán oceánico 100% reciclado. Este proyecto no solo busca romper récords, sino también promover la economía circular y la sostenibilidad en la navegación​,

Estos esfuerzos destacan el continuo compromiso de Alex Pella con la innovación y la excelencia en el mundo de la navegación, llevando su experiencia y pasión a nuevas fronteras marítimas en 2024.

Vida personal de Alex Pella

Alex Pella es conocido por su pasión por la navegación, que comparte con su familia. Está casado y tiene hijos, quienes también muestran interés por el mar. Pella ha demostrado ser una figura inspiradora no solo por sus logros deportivos sino también por su dedicación y amor por la navegación.

Curiosidades

Alex Pella es conocido en el mundo de la vela como "Le Diable Espagnol" ( El Diablo Español) por su audacia y habilidades excepcionales.

Ha trabajado como doble de navegación en la película francesa "La productora francesa "Gaumont Films" lo seleccionó entre varios capitanes de renombre internacional para desempeñarse como skipper en la película "En Solitaire ", que trata sobre la regata de vuelta al mundo, Vendée Globe Esta película está protagonizada por el aclamado actor francés François Cluzet.

Palmarés de Alex Pella (2003-2023)

2003

Mini Transat 6.5: Primer español para conseguir una medalla en esta popular regata francesa.

2005

Mini Transat 6.5: Medalla de plata, mejorando su resultado de 2003.

2007

Mini Transat 6.5: Participación truncada por la rotura del mástil de su barco.

2010

Circuito IMOCA 60: Tercer puesto en la Vuelta a España con el equipo "Estrella Damm".

Grabación Nueva York - Barcelona: 12 días, 6 horas, 3 minutos y 48 segundos a bordo del "Estrella Damm".

2011

Circuito IMOCA 60: Cuarto lugar en la Barcelona World Race, a bordo del "Estrella Damm".

2012

Patrón del IMOCA 60 "DCNS": Participación en la película "En Solitaire".

Europa Warm'UP: Cuarto lugar en la vuelta a Europa a bordo del "Groupe Bel".

2013

Route des Princes: Primer lugar a bordo del Maxi-Trimarán "Prince de Bretagne 80".

Transat Jacques Vabre: Segundo lugar a bordo del "Tales II".

2014

Route du Rhum: Primer lugar en la categoría Class40, siendo el primer español en ganar una regata transoceánica en solitario.

2015

Récord del Océano Índico: 6 días, 23 horas y 4 minutos a bordo del "IDEC Sport".

Sailing Arabia – The Tour: Primer lugar a bordo del "EFG Bank (Mónaco)".

Récord de navegación Vuelta a Irlanda: 40 horas, 51 minutos y 57 segundos a bordo del "MOD 70 Musandam-Oman Sail".

2016

Trofeo Julio Verne: Intento de récord en 47 días, 14 horas y 47 minutos a bordo del "IDEC Sport".

Transat Québec – Saint-Maló: Abandono por volar a bordo del "MOD70 Musandam Oman-Sail".

2017

Trofeo Julio Verne: Récord absoluto de velocidad en la vuelta al mundo en 40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos a bordo del "IDEC Sport".

Transat Jacques Vabre: Primer lugar en la categoría Multi50 a bordo del "Arkema", batiendo el récord de la prueba.

El Puente: Segundo lugar a bordo del "IDEC Sport".

Récord del Océano Índico Sur: 5 días, 21 horas, 7 minutos y 45 segundos a bordo del "IDEC Sport".

Récord del Océano Pacífico Sur: 7 días, 21 horas, 13 minutos y 31 segundos a bordo del "IDEC Sport".

Récord de Ecuador a Ecuador: 29 días, 9 horas, 10 minutos y 55 segundos a bordo del "IDEC Sport".

2018

Hong Kong - Londres, Ruta del Té: Grabación en 36 días, 2 horas, 37 minutos y 12 segundos a bordo del "Maserati".

Copa Swan: Tercer lugar a bordo del Swan65 "Libélula".

2019

Défi Atlantique: Tercer lugar a bordo del Class40 "Made in Midi".

Panerai Transat Classique: Segundo lugar a bordo del Yawl Olin Stephens "Stiren".

2020

RORC Caribbean 600: Tercer lugar en la Swan Challenges Series a bordo del Swan65 "Libélula".

2021

RORC Transatlantic Race: Primer lugar a bordo del Multi50 "Rayon Vert".

Circuito Ultim 32/23.

2022

Pro Sailing Tour 2022: Primer lugar en el episodio 1 en Bonifacio, Córcega, a bordo del trimarán Ocean 50 "Arkema 4".

Récord Ibiza - Denia: 2 horas, 14 minutos y 44 segundos a bordo del trimarán "Arkema 4".

2023

MaxiCat VICTORIA: Participación en el Desafío del Trofeo Oceánico Elcano.

Premios

Trofeo Julio Verne (2017)

Trofeo Ruta del Ron (2014)

Trofeo Transat Jacques Vabre (2017)

Récord Hong Kong - Londres (2018)

En conclusión, Alex Pella ha demostrado ser uno de los navegantes más destacados del mundo , con un palmarés impresionante que abarca dos décadas de éxitos y récords.

Su dedicación y habilidad en la navegación oceánica lo han llevado a romper múltiples récords ya convertirse en una figura icónica en el deporte de la vela. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.