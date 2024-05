El legado de los payasos: 'Había una vez mi familia' producida por Emilio Aragón

En colaboración con el director Esteve Ferrer, Emilio Aragón ofrece una mirada fresca y contemporánea sobre la historia de estos personajes emblemáticos, destacando la importancia de la nueva generación que los representan en la actualidad.

"Había una vez mi familia" no solo rinde homenaje a "Los payasos de la tele", sino también al arte del clown ya una época que marcó la infancia de varias generaciones, ofreciendo una experiencia teatral y musical inolvidable.

Emilio Aragón regresa a la escena con "Había una vez mi familia", una obra musical que rinde homenaje a su familia y al legado que dejaron en la televisión española, especialmente a través de "Los payasos de la tele" .

Este proyecto representa más que una simple producción; es la expresión de un profundo cariño y admiración hacia aquellos que marcaron un hito en la historia del entretenimiento infantil en España.

En colaboración con el director Esteve Ferrer, Emilio Aragón ofrece una perspectiva diferente sobre la historia de estos personajes emblemáticos, dando protagonismo a la nueva generación que los representan en la actualidad: Mónica, Gonzalo, Rodrigo y Alonso Aragón.

Esta mirada fresca y contemporánea busca conectarse con las nuevas audiencias, manteniendo viva la esencia de un legado que perdura en el corazón de varias generaciones.

La trama se centra en la abuela Eva, interpretada por Mónica Aragón, quien, al preparar su cumpleaños, se sumerge en un viaje nostálgico por su infancia. A través de recuerdos vivos y objetos mágicos, revive la época dorada de la televisión, especialmente los momentos entrañables con "Los payasos de la tele".

Este viaje emocional no solo sirve como hilo conductor de la historia, sino que también permite explorar la importancia del legado familiar y la trascendencia de las tradiciones en la construcción de la identidad.

"Había una vez mi familia" no solo rinde homenaje a estos queridos personajes, sino también al arte del payaso ya la época que marcó la infancia de toda una generación. La obra abarca una amplia gama de técnicas y géneros propios del mundo del clown, desde la gestualidad hasta la magia, pasando por la música y el humor.

Cada escena está cuidadosamente diseñada para transportar al espectador a un universo mágico donde la risa y la emoción se entrelazan en un espectáculo inolvidable.

Este montaje promete emocionar tanto a niños como a adultos, ofreciendo una oportunidad única para revivir la magia de la infancia y disfrutar de un espectáculo familiar lleno de nostalgia y alegría. La obra está diseñada para captar la atención de los más pequeños con su humor y colorido, mientras que los adultos encontrarán resonancia en la profundidad emocional y los mensajes universales que transmite.

"Había una vez mi familia" estará en cartelera en el Nuevo Teatro Alcalá desde el 23 de mayo hasta el 16 de junio, con funciones programadas de jueves a domingo.

Esta temporada ofrece una oportunidad imperdible para sumergirse en la magia del teatro y celebrar un legado que ha dejado una huella imborrable en la cultura española. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única y emocionante que celebra el poder de la familia, la creatividad y el arte.

Desde la página web de la obra teatral, Emilio Aragón, comparte pensamientos y recuerdos de su vida y cómo se gestó la obra. En resumen Emilio Aragón dice: