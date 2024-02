Fallece el youtuber Twomad, a los 23 años

Las autoridades fueron a su casa para responder a una llamada de control de asistencia social después de que el youtuber, faltara a un par de citas en los últimos días.

Si bien la causa de la muerte está siendo investigada, fuentes sugieren que la policía está investigando el incidente como una posible sobredosis después de que se encontraron equipos relacionados con drogas en su casa.

El universo de YouTube se estremece ante la noticia trágica de la muerte de Muudea Sedik, mejor conocido como Twomad. Este joven creador de contenido, con más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube, dejó huella en la comunidad en línea.

A medida que conocemos las misteriosas circunstancias que rodearon su fallecimiento a los 23 años, se revela una narrativa compleja que va más allá de la pantalla.

La web TMZ, comenta un hecho inquietante sobre una de las últimas cosas que Twomad parece haber estado haciendo antes de fallecer: según su página de Discord, estaba jugando 'Overwatch'... y parece no haber cambiado su actividad activa. Ha estado durante casi una semana.

El 13 de febrero, la policía de Los Ángeles respondió a una llamada de control de bienestar en la residencia de Twomad. La inquietud entre amigos y familiares, que no habían tenido noticias de él durante varios días, condujo a la visita de las autoridades. La escena que encontraron fue impactante: el cuerpo inconsciente de Twomad y un enigma que rodeaba las circunstancias de su muerte.

Aunque la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles confirmó oficialmente su fallecimiento, el velo del misterio persiste. La policía, en aras de la integridad de la investigación, ha mantenido en secreto los detalles, pero se ha sugerido que una posible sobredosis de drogas podría estar en el centro de este trágico suceso.

Twomad, a sus 23 años, había construido un imperio digital con un canal de YouTube que rebasaba los 2 millones de suscriptores en cada uno de sus dos canales.

Su enfoque multifacético, que abarcaba desde ingeniosas parodias hasta transmisiones en vivo, lo destacó como un creador versátil y apreciado en la plataforma. Su habilidad para fusionar humor, juegos y la cultura de Internet lo catapultó a la prominencia, y su influencia se extendió más allá de YouTube.

Colaboraciones notables, como la realizada con la modelo de Onlyfans Belle Delphine, demostraron que Twomad trascendía las fronteras de su plataforma principal. La intersección de la cultura de Internet y el entretenimiento en línea tenía en Twomad a un embajador creativo que dejó una huella duradera..

Previo a su trágico final, Twomad inquietó a sus seguidores con una serie de tweets inusuales y perturbadores en su cuenta de Twitter. Fechados el 8 de febrero, estos mensajes, que incluían imágenes de armas de fuego sin contexto aparente, desconcertaron a muchos. Frases como "estrella de neutrones" y "soy como un extraterrestre" generaron preocupación y especulación entre sus seguidores.

Con un número combinado de suscriptores de más de cuatro millones en sus dos canales, los homenajes han estado llegando desde que se difundió en línea la noticia de la muerte del creador de 23 años.

La comunidad estaba al tanto de su reciente inactividad en redes sociales y su ausencia en eventos importantes, señales que no pasaron desapercibidas. Twomad, conocido por su creatividad en parodias y transmisiones en vivo, se sumía en la oscuridad, lo que alimentaba las especulaciones y el temor entre sus seguidores.

La ausencia en citas importantes y eventos significativos aumentó la intriga sobre su bienestar emocional y mental. Twomad, conocido por su consistencia en la creación de contenido, de repente se sumió en un período de silencio, dejando a sus seguidores en un estado de incertidumbre.

La noticia de la muerte de Twomad desencadenó una ola de conmoción en las redes sociales. Colegas creadores de contenido expresaron su tristeza y sorpresa ante la pérdida de un compañero. Jabroney compartió su admiración por Twomad y la influencia positiva que tuvo en su propia trayectoria en YouTube, resaltando la conexión única que los creadores desarrollan entre sí.

Sin embargo, la tragedia tomó un giro inesperado cuando Jameskii, también un YouTuber conocido, publicó un mensaje impactante acusando a Twomad de pedofilia e intento de asesinato, (que sufrió el mismo y hacia otras personas). Estas acusaciones añadieron un elemento de controversia a la trágica historia de Twomad, generando debates intensos sobre su legado y la validez de las afirmaciones.

I can finally say it.



Twomad was a rapist and a pedophile.



Over the past few years he tried to murder me multiple times for helping the police & detectives in multiple states to investigate a lot of horrible things he's done.



He wanted to take out multiple innocent lives by…