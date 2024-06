Tamayo Perry, (‘Piratas del Caribe’), muere al ser atacado por un tiburón

Shayne Enright, del Departamento de Servicios de Emergencia de Honolulu, informó en una en rueda de prensa, transmitida por Hawaii News Now, que Tamayo Perry fue atacado por un tiburón mientras surfeaba cerca de Goat Island el domingo por la tarde.

El surfista hawaiano Tamayo Perry, conocido tanto por su destreza en el agua como por sus apariciones en películas como Piratas del Caribe, y programas de televisión, sufrió un trágico accidente que ha conmocionado a la comunidad del surf.

El suceso ocurrió el domingo por la tarde, y los servicios de emergencia de Honolulu confirmaron su fallecimiento en una conferencia de prensa. Perry, de 49 años, fue llevado a la orilla en una moto acuática después del ataque, pero los paramédicos no pudieron salvarlo.

Perry había mencionado previamente haber estado involucrado en un accidente extraño y casi fatal debido a la falta de conciencia de otra persona. Era conocido por su personalidad contagiosa y su dedicación tanto a su comunidad como al surf. Las autoridades locales y el alcalde Rick Blangiardi expresaron sus condolencias y pidieron privacidad para la familia de Perry durante este difícil momento.

Shayne Enright informó que Tamayo Perry, trabajó como salvavidas en la costa norte, comenzó su carrera en el Departamento de Seguridad Oceánica en julio de 2016.

Después del ataque, el personal de Seguridad Oceánica colocó señales de advertencia sobre la presencia de tiburones en la zona, según indicó Enright.

Tamayo Perry nació y se crió en O'ahu, Hawái, y se destacó como un surfista profesional, particularmente en la peligrosa ola conocida como Pipeline. Su talento no solo se limitó al surf; también apareció en películas como "Blue Crush" y "Pirates of the Caribbean", y en series de televisión como "Hawaii Five-0" y "Lost"​​​ (TheSurfNetwork)​.

Perry era un personaje carismático, conocido por su pasión tanto por el surf como por la actuación, y era un mentor respetado en la comunidad del surf​.

El incidente ocurrió mientras Perry estaba surfeando cerca de Pipeline, una de las playas más famosas y peligrosas para surfear en Hawái.

Según los informes, Perry fue atacado por un tiburón mientras surfeaba temprano en la mañana. Fue mordido gravemente en la pierna derecha y, a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, sucumbió a sus heridas poco después del ataque. Este ataque fue uno de los incidentes fatales de tiburón registrados en Hawái en 2024​​​ (The Independent)​.

El ataque ocurrió cerca del Kewalo Basin, y los paramédicos acudieron rápidamente para administrar tratamientos de emergencia. Sin embargo, las heridas eran demasiado graves, y Perry falleció poco después del ataque. Este incidente fue el cuarto ataque de tiburón en Hawái en 2024, y el primero con resultado fatal ese año​,

La muerte de Tamayo Perry ha dejado una marca indeleble en la comunidad del surf. Perry no solo era conocido por su habilidad en el agua, sino también por su disposición para enseñar y guiar a los surfistas más jóvenes.

