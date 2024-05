17ª San Isidro. Talavante, faena de oreja a un notable toro de Juan Pedro

La tarde iba de decepción en decepción, salvo algunos lances y muletazos sueltos, cuando como venido del cielo Talavante aprovechó y cortó oreja al gran quinto toro de Juan Pedro.

La tarde iba de decepción en decepción. La 17ª de San Isidro había puesto el cartel de "No hay billetes". El empresario Rafael García Garrido me pronosticó el primer día que calculaba más de 15 tardes de reventón en los tendidos. Y vamos camino de ello.

El buen quinto, salva la corrida

de Juan Pedro

Las decepciones se iban fraguando con cada salida de los juanpedros anunciados. Tres cinqueños y tres cuatreños. Sobre los cinqueños hay muchas teorías. Unos apuestan por su mejor calidad en la embestida, mientras que otros ponen en duda sus posibilidades por ser viejunos. Lo cierto es que en este San Isidro están saliendo más cinqueños que hace tres lustros. La pandemia estableció un antes y un después.

Talavante lo vio claro, al natural (Foto Alfredo Arévalo - Plaza 1)

Llegada la salida del quinto, un mamut que dio en la báscula 670 kilos el día de su llegada, y que al aparecer por la puerta de toriles no dio esa impresión, -probablemente porque los perdió en su estancia en los corrales en los días previos-, nadie presagiaba que con él cambiaría el sino de la tarde.

La importancia de la brega

El cinqueño de 670 kilos en tablilla, Rebeco de nombre, empujó y cumplió en varas. Javier Ambel, buen peón tal y como se lo vaticiné un día al padre, lo fue llevando en el capote con destreza y mimo en una labor de brega, que resultaría de gran importancia para su comportamiento en la muleta.

Ayudado por alto del extremeño (Foto Alfredo Arévalo - Plaza 1)

La gente le da gran valor al tercio de banderillas, y es justo, y especialmente al papel de los rehileteros y no se fija tanto en la aportación de los peones de brega que, con su capote y buenas mañas, dibujan capotazos, -que no lances-, a la altura adecuada, velocidad oportuna y templada y remate suave al viento, para que el toro aprenda que la tela es su amiga.

Llegó el juanpedro con nobleza al último tercio. La casta necesaria para repetir en el engaño y la colocación de la cabeza de abajo a arriba, como para querer coger, sin las aviesas intenciones del genio contenido. Y Talavante lo vio claro. Fue una faena bien construida, medida de gran creatividad.

Derechazo profundo de Talavante (Foto Alfredo Arévalo - Plaza 1)

Faena iniciada con ayudados por alto, de gran majestuosidad, ligada a unos naturales de mando. Lo tenía claro, era el izquierdo. Y tras el cambio de manos, de la derecha a la izquierda, llegó una serie al natural, de notable recorrido, que tomó bien el juanpedro mamut, poniendo en evidencia que no son los kilos, sino la casta lo que privilegia la buena embestida.

Variada y creativa improvisación de Talavante

Siguió con la diestra, improvisó una arrucina, sí por detrás, pura inspiración y los tendidos sintieron que estaban de enhorabuena. De nuevo con la diestra, molinetes y el de pecho. El toro requería de descansos por el esfuerzo y Alejandro administró muy bien el tiempo.

El inicio de un molinete (Foto Alfredo Arévalo - Plaza 1)

Luego llegaría un pase de las flores, y unos doblados, rodilla en tierra, y el del desdén en la vertical que abrochó con uno de pecho.

Cambió el estoque simulado por el de verdad. Se estaba jugando una, tal vez dos orejas, y la mala fortuna le jugó la mala pesada de señalar algo más que caída la estocada.

Oreja, la justa recompensa a la faena de Talavante (Foto: Alfredo Arévalo - Plaza 1)

Se pidió con fuerza la oreja y el usía, con buen criterio, aguantó su decisión para no sufrir la presión de los pañuelos. La faena era de una oreja razonable y de dos excesivas. Se concedió una, que el extremeño paseó con la parsimonia y complacencia del respetable propias del momento. Al fin la paciencia tuvo su compensación.

Detalles de Morante y exasperación de la plaza

Paciencia, porque Morante no vio claro a su primero, un mansito que se frenaba, y cuyo trasteo de inicio dejó la gracia de un molinete marca de la casa. Fue un espejismo. El de la Puebla cortó de repente y la "faena interruptus" se quedó en nada.

Un bello derechazo de Morante (Foto Alfredo Arévalo - Plaza 1)

Algo similar sucedería en el cuarto. Un toro con algo más de recorrido y nobleza. A los de tanteo siguieron un par de tandas con la diestra, un derechazo tuvo gran sabor y profundidad. Luego siguieron varios enganchones por el izquierdo y la esperanza se disipó como azucarillo en vaso de agua.

La presencia de Morante en el cartel se justificó a medias y los deseos quedaron en alto a la espera de su próximo paseíllo el 9 de junio, con motivo de la Corrida de la Beneficencia. Paciencia.

Buen balance de Pablo Aguado por encima de su lote

El más joven de la terna, Pablo Aguado, protagonizó un buen quite de réplica al que había dibujado Morante en el tercero por verónicas. Pablo optó para realizar el quite por un palo distinto, por chicuelinas, y ambos crearon un momento de gran belleza. Luego, la tarde no fue tan vacía, como algunos quisieron ver, sino que fue la expectación, lo que provocó una mayor decepción en lógica de igualdad.

Variado con la muleta, Aguado lo intentó en el tercero, manso huido y abanto, y obtuvo dos series de naturales antes de pasaportar con casi entera y dos pinchazos.

Aguado al natural (Foto Alfredo Arévalo - Plaza 1)

El sexto embestía sin clase. Bruto, cabeceando, justo de casta y soso, topaba sin más. La voluntad del sevillano no se vio recompensada y optó por abreviar.

La plasticidad de Alejandro Talavante (Foto Alfredo Arévalo - Plaza 1)

Lo mejor de la tarde, lo más compacto e intenso fue la faena al único potable del encierro de Juan Pedro, el quinto. Pero el festejo concluyó con otros detalles que, de haber habido toros con más posibilidades, nos hubiera dejado disfrutar de lo realizado por toreros capaces. Aunque a más de uno, y tienen mi respeto, no le parezca que fue así.

Reseña

Plaza de Las Ventas. 17ª de San Isidro. Cartel de "NHB"

Toros de Juan Pedro Domecq, de buena presencia y justos de casta, salvo el quinto, con más posibilidades que sus hermanos.

Morante de la Puebla. Bronca y Silencio.

Alejandro Talavante. Silencio y Oreja.

Pablo Aguado. Silencio y Silencio.

Cuadrillas

Destacaron en la brega, Curro Javier, Álvaro Montes, Juan Sierra, Joao Ferreira y Javier Ambel.

Y en banderillas, Joao Ferreira, Javier Ambel, Curro Javier y Juan Sierra.

Acertado y oportuno quite de peligro de Juan Sierra al picador Salvador Núñez durante la lidia del tercer toro.

Detalles

La expectación llevó a la plaza a buenos aficionados como Gordillo, acompañado por el torero Pepín Liria (arriba) y el cantante argentino Andrés Calamaro (abajo) (Fotos: Plaza 1)

