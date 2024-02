Quién es Eladio Carrión, rapero e invitado de “El Hormiguero"

Eladio Carrión, comentó destacando en natación. Sin embargo su vida cambió al convertirse en influencer en plataformas digitales como Instagram. Fue el inicio en el mundo de la música.

A lo largo de su carrera, Eladio Carrión ha demostrado una evolución artística significativa, desde el trap hasta explorar sonidos más íntimos en álbumes como "Sol María".

Eladio Carrión: un viaje musical y personal

Eladio Carrión Morales, es un destacado rapero y cantante puertorriqueño-estadounidense, que ha dejado huella en la escena musical contemporánea. Su ascenso meteórico desde los días de su infancia en Kansas City hasta convertirse en un referente del trap latino y reggaetón, se ha caracterizado por su versatilidad y talento innato.

Inicios de Eladio Carrión

Eladio Carrión vino al mundo el 14 de noviembre de 1994 en Kansas City, Missouri, en el seno de una familia puertorriqueña. Su vida temprana estuvo marcada por la movilidad constante, ya que su padre, miembro del ejército de EE. UU., los llevó a vivir en diversos estados, incluyendo Hawaii, Baltimore (Maryland) y el estado de Nueva York, así como Alaska.

A los 11 años, la familia se estableció en Humacao, Puerto Rico, marcando un capítulo crucial en la vida de Eladio.

Durante su adolescencia, Carrión demostró su destreza atlética, destacando especialmente en la natación. Su habilidad lo llevó a representar a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2010, un logro notable en su joven carrera.

La vida de Eladio Carrión estaba destinada a tomar un giro inesperado, alejándose de las piscinas para sumergirse en un océano diferente: el mundo del entretenimiento.

Trayectoria Profesional: De Influencer al artista en la música

Al inicio de 2012, Eladio Carrión dejó atrás su prometedora carrera en la natación para explorar su veta artística. Su incursión en el mundo del entretenimiento comenzó como un influencer en plataformas digitales como Vine e Instagram.

A través de videos cómicos, conquistó la atención de seguidores, pavimentando el camino hacia una carrera musical que cambiaría su vida.

Inicios Musicales y Colaboraciones

En 2015, Carrión lanzó su primer proyecto musical, "2x2", en colaboración con Flowsito. Este fue solo el comienzo de una carrera que tomaría impulso con su segundo trabajo, "No Quiero Más Amigos Nuevos", bajo el sello de Rawenz. Estos proyectos lo catapultaron a la escena musical, marcando el inicio de una serie de colaboraciones notables.

En 2016, trabajó junto a Jon Z y el rapero argentino Neo Pistea en el sencillo "Súbelo", que se convirtió en un himno en las discotecas. Colaboraciones continuas con Rawenz en temas como "Si Te Vas, Vete" consolidaron su presencia en la industria.

Éxito Rotundo: "Mi Cubana" y Ascenso en 2017-2019

El año 2017 marcó el debut oficial de Eladio Carrión como cantante con el sencillo "Me Enamoré de una Yal", junto a Ele A el Dominio y Ñengo Flow, bajo el sello Los de la Nazza. Este tema no solo alcanzó las primeras posiciones en SoundCloud y Spotify, sino que también allanó el camino para su éxito continuo.

En 2018, sus colaboraciones en "Dame una Hora" con Amenazzy y "Mi Cubana" lo catapultaron a la cima. El remix de "Mi Cubana" con Cazzu, Khea y Ecko se convirtió en un fenómeno, consolidando a Carrión como una fuerza imparable en el reguetón y el trap latino.

El Año 2020: Consagración con "Sauce Boyz"

El 31 de enero de 2020, Eladio Carrión lanzó su álbum debut, "Sauce Boyz", bajo el sello Rimas Entertainment.

Este álbum se posicionó en el puesto número 8 en el Billboard Top Latin Albums durante 10 semanas consecutivas, marcando un hito en su carrera. Posteriormente, un EP titulado "Sauce Boyz Care Package" continuó su racha de éxitos.

El reconocimiento de la industria no tardó en llegar, y en ese mismo año, Carrión recibió una nominación a los Premios Grammy Latinos en la categoría de Mejor Canción de Rap/Hip Hop por su colaboración con Bad Bunny en el sencillo "Kemba Walker".

2021-Presente: diversificación y reconocimientos continuos

"Monarca": Un Álbum de colaboraciones estelares

El 8 de enero de 2021, Carrión lanzó "Monarca", su segundo álbum, que contó con colaboraciones de artistas de renombre como J Balvin, Yandel, Cazzu y Lunay. Este álbum se ubicó en el puesto 11 en el Top Latin Albums y el puesto 8 en el Latin Rhythm Albums, consolidando aún más su posición en la escena musical.

En junio de ese mismo año, colaboró con el destacado compositor y productor argentino Bizarrap en el tema "Eladio Carrión: Bzrp Music Sessions, Vol. 40", alcanzando notoriedad en las listas de éxitos y certificándose oro en España.

"Sen2 Kbrn, Vol. 1"

El 6 de julio de 2021, Eladio Carrión lanzó su primer mixtape titulado "Sen2 Kbrn, Vol. 1", que incluía sencillos como "5 Star ","Guerrero " y"Sauce Boy Freestyle 4". Este mixtape alcanzó el puesto 20 en el Billboard Top Latin Albums, consolidando aún más su presencia en la industria musical.

"Sauce Boyz 2" y "3men2 kbrn":

El 2 de diciembre de 2021, Carrión lanzó su tercer álbum de estudio, "Sauce Boyz 2", repleto de colaboraciones internacionales. Figuras como Arcángel, Bizarrap, Duki, Jay Wheeler, Jon Z, Karol G, Nicky Jam y Ovi contribuyeron a este álbum, consolidando la posición de Carrión como un fenómeno global.

El 17 de marzo de 2023, Carrión sorprendió al mundo con su cuarto disco, "3men2 kbrn", caracterizado por colaboraciones de alto perfil con artistas como 50 Cent, Lil Wayne, Future, Bad Bunny y Myke Towers. Este álbum marcó un hito en el trap latino, y su colaboración con Bad Bunny en "Coco Chanel" le valió el reconocimiento en los Latin Grammy.

"Sol María": Un Homenaje Íntimo a la Madre

El 19 de enero de 2024, Eladio Carrión lanzó su quinto disco, "Sol María". Este álbum representa un cambio significativo en su estilo, alejándose del característico trap hacia un sonido más íntimo y diverso.

Dedicado a su madre, explora temas personales, mostrando la vulnerabilidad y autenticidad de Carrión. Con canciones como "Mama 's Boy" y "Luchas Mentales", ofrece una mirada profunda a sus experiencias y luchas. Este proyecto, con una cuidada lista de invitados, rinde homenaje a su mayor partidario y resuena a un nivel profundamente personal con su audiencia.

Eladio Carrión en el escenario mundial

La ascendente estrella de Eladio Carrión no solo brilla en el estudio, sino también en los escenarios internacionales.

Su participación en festivales como el Latino Gang Festival en Países Bajos en julio de 2022, el 22º Festival de Música y Artes del Valle de Coachella en abril de 2023, y el Baja Beach Fest de 2023 en Rosarito, Baja California, demuestran su impacto global y la conexión con sus fanáticos en todo el mundo.

Vida Privada: Eladio Carrión, más allá del escenario

En el ámbito personal, Eladio Carrión comparte una vida familiar con su pareja, Vianell González. La pareja recibió un regalo especial en noviembre de 2023 con el nacimiento de gemelos, añadiendo un nuevo capítulo a la vida del talentoso rapero.

Discografía de Eladio Carrión

La carrera musical de Eladio Carrión se ha distinguido por una ecléctica discografía que abarca diversos estilos y expresiones. Desde su debut con "Chicos de Salsa" en 2020 hasta el lanzamiento de "Sol María" en 2024, cada álbum representa una etapa única en su evolución artística.

"Chicos de Salsa" (2020): Este álbum marcó el inicio de la travesía musical de Eladio Carrión, presentando una fusión de ritmos que captaron la atención de sus seguidores. La diversidad sonora y lírica estableció las bases para su éxito continuo. "Monarca" (2021): Consolidando su posición en la escena musical, "Monarca" fue un testimonio del crecimiento artístico de Carrión. Colaboraciones con artistas destacados y letras profundas llevaron a este álbum a alcanzar reconocimiento y aclamación. "Chicos de Salsa 2" (2021): La secuela del álbum anterior, "Chicos de Salsa 2", continuó explorando la fusión de estilos musicales. Eladio Carrión demostró su habilidad para reinventarse, ofreciendo a sus oyentes una experiencia musical fresca y cautivadora. "3 Hombres 2 Kbrn" (2023): Este álbum marcó un punto culminante en la carrera de Carrión. Con colaboraciones internacionales y un sonido distintivo, "3 Hombres 2 Kbrn" se erigió como una obra maestra que trasciende fronteras y géneros. "Sol María" (2024): Dedicado a su madre, "Sol María" representa un giro íntimo en la música de Eladio Carrión. Explorando temas personales con autenticidad, este álbum exhibe una faceta más vulnerable del artista, consolidando su versatilidad.

Premios y Nominaciones de Eladio Carrión

A lo largo de su carrera, Eladio Carrión ha sido reconocido y nominado en diversos eventos musicales de prestigio, destacando su impacto en la escena musical. Aquí se presentan algunas de sus notables nominaciones y premios.

Premios Billboard de la Música Latina

2023: Álbum de Ritmo Latino del Año

Nominado por "3MEN2 KBRN"

Premios Heat de la Música Latina

2022: Mejor Artista Urbano

Nominado por su contribución excepcional al género urbano.

2022: Mejor Colaboración

Nominado por "No Te Deseo El Mal" en colaboración con Karol G.

2023: Mejor Artista Urbano

Nominado nuevamente por su destacada presencia en el ámbito urbano.

Premios Grammy Latinos

2020: Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Nominado por "Kemba Walker" junto a Bad Bunny.

2021: Mejor Álbum de Música Urbana

Nominado por "Monarca".

2023: Mejor Álbum de Música Urbana

Nominado por "3MEN2 KBRN".

2023: Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Ganador por "Coco Chanel" junto a Bad Bunny.

Premios MTV Europa de la Música

2023: Mejor Acto Caribeño

Nominado en reconocimiento a su impacto en la escena caribeña.

Premios MTV Milenario

2022: Artista de Flujo

Nominado por su fluidez y versatilidad artística.

2023: Nominado en diversas categorías

Continúa siendo reconocido por su contribución única a la música.

Premios Lo Nuestro

2023: Álbum Urbano del Año

Nominado por "Salsa Boyz 2".

2024: Artista Masculino Urbano del Año

Pendiente de resultados.

2024: La Canción del Año

Pendiente de resultados.

2024: Colaboración Urbana del Año

Pendiente de resultados.

2024: Álbum Urbano del Año

Pendiente de resultados.

Premios Juventud

2019: Nueva Generación Urbana (Mejor Nuevo Artista Urbano)

Nominado en reconocimiento a su destacado ascenso en la escena urbana.

2022 y 2023: Nominado en diversas categorías

Continúa siendo una figura destacada en la nueva generación urbana.

2023: Ganador - Mejor Estrella en Ascenso (Masculino)

Reconocido por su impacto ascendente.

Premios Tu Música Urbana

2020: Parte Superior Urbana - Puerto Rico

Nominado por su destacada presencia en la escena urbana de Puerto Rico.

2022: Mejor Artista: Trampa

Nominado por su habilidad en el género de trampa.

2022: Canción Principal: Trampa

Ganador por "No Te Deseo El Mal" junto a Karol G.

2023: Diversas Nominaciones

Continúa siendo reconocido por su contribución única a la música urbana.

2023: Ganador - Mejor Estrella en Ascenso (Masculino)

Reconocido por su impacto ascendente.

Premios SESAC de la Música Latina

2023: Canciones Premiadas

Ganador por "Alejarme de Ti" junto a Jay Wheeler.

En conclusión, Eladio Carrión ha recorrido un viaje impresionante desde sus días como influencer hasta convertirse en un ícono global del trap latino y reguetón.

Su capacidad para reinventarse y explorar nuevos territorios musicales, combinada con su autenticidad y conexión con la audiencia, ha asegurado su lugar en la cima de la escena musical contemporánea.

Con cada álbum, Eladio Carrión continúa dejando una huella imborrable en la industria, demostrando que su ascenso es más que merecido.

