Paula Cendejas habla del aborto que vivió en su nuevo álbum

La artista madrileña ha lanzado su nuevo álbum 'TSUNAMI', un disco repleto de experiencias de la vida personal de la cantante. Cendejas ha aprovechado la ocasión para reivindicar miedos.

En su nuevo disco 'TSUNAMI', Paula Cendejas ha plasmado experiencias muy personales e incluso "traumáticas", como el aborto que vivió y ocultó por "vergüenza, miedo y mucha falta de información", con la esperanza de poder ayudar "sonoramente" a las mujeres que pasen por situaciones similares.

"Cuando me enteré, lo oculté porque tenía muchísima vergüenza, muchísimo miedo y mucha falta de información. Empecé compartiéndolo con las personas que sabía que me podían ayudar, porque ni yo sabía cómo hacer. Ha sido un proceso de un año y medio de mucho trabajo, de duelo, de terapia y de darme cuenta de que es mucho más común de lo que la gente habla. Debe hablarse porque no hay información y a una mujer le puede pasar y se siente perdida y pequeñita en el mundo como una hormiga", reflexionó Cendejas en una entrevista con Europa Press.

Ella ha decidido hablar de esto en 'COLIBRÍ' porque considera que es necesario "normalizar" el aborto, sin "banalizarlo", y "acompañar" a las mujeres que pasan por ese "duelo".

"Hay que hablar de ello, hacer canciones, conferencias, charlas, huelgas, redes sociales, hablar de esto. Normalizarlo, entre comillas. La palabra normalizar parece que es banalizarlo, pero es importante que se pueda romper esa barrera y hablar con naturalidad. Ser consciente de que a partir de ahí empieza un duelo y que hay que acompañar a la persona que está pasando por esto", añadió.

Cendejas también ha pedido a las mujeres que vivan estas experiencias que "no quiten importancia" para poder hablarlo entre ellas. Ha asegurado que los artistas deben tener más "responsabilidad" respecto a temas sociales y posicionarse "en todos los aspectos que uno pueda", siempre y cuando estén "seguros" de lo que hablan.

Me encantaría ver a más artistas que hablen desde la verdad

Cendejas se considera "valiente" por haber tratado en 'TSUNAMI' momentos vitales muy crudos y ha deseado que haya un "despertar" entre los artistas para que hablen en su música "desde la verdad".

"Es lo que hace que la música evolucione, que un artista, aunque sea muy pequeño, pueda servir de referencia para otra gente e incluso otros artistas más grandes digan, "Oye, me atrevo a hablar de esto". Creo que hay que posicionarse en todos los aspectos que uno pueda, de los cuales esté seguro de hablar. Hablar sin información o sin experiencia personal creo que es un error, porque no estás siendo coherente contigo mismo. Pero si realmente puedes hablar, hay que darle voz al 100%", explicó.

En 'TATAMI', otra de las canciones del álbum, Cendejas aborda una situación familiar "compleja" que deja un resultado "duro y que genera ansiedad", según comentó la artista, pero que le ha hecho enfrentarse a muchos miedos e inseguridades.

"A todos nos pasa tener miedo a ser vulnerables o a mostrar una verdad y ser reales. Yo la primera, lo he sentido durante muchos años. Pero creo que todo eso ha ido sumando a que detone en 'TSUNAMI' como algo mucho más real, más serio, más contundente, con más fuerza. Falta ir cambiando la mentalidad y que la gente se moje un poco más", concluyó.