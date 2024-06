Nvidia supera a Microsoft como la empresa más valiosa del mundo

El crecimiento de Nvidia está impulsado por el auge de la inteligencia artificial. Sus GPUs son esenciales para el procesamiento de IA, lo que ha llevado a un aumento significativo en su valor de mercado. Las GPUs de Nvidia, especialmente su línea GeForce, son las preferidas en la industria de los videojuegos, usadas por más de 200 millones de jugadores en todo el mundo.

Nvidia, una destacada empresa tecnológica conocida por sus unidades de procesamiento gráfico (GPUs), ha logrado recientemente un hito histórico. Ha superado a Apple y Microsoft para convertirse en la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización de mercado que supera los 3 billones de dólares. (MacRumors)

Este ascenso meteórico se debe en gran medida a la creciente demanda de sus chips de GPU que habilitan la inteligencia artificial (IA), cruciales en el actual auge de la IA.

La acción de Nvidia ha experimentado un aumento extraordinario, subiendo un 147% solo en 2024. Este incremento está impulsado por el crecimiento exponencial en IA y la posición estratégica de la empresa en este sector.

