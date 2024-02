Quién es Brigitte Nielsen, actriz e invitada de ‘El Hormiguero’

Brigitte Nielsen comenzó actuando con Arnold Schwarzenegger en la película ‘Red Sonja’ en 1985. Estuvo casada con Sylvester Stallone desde 1985 a 1987.

El año 1985 marcó un punto de inflexión en la vida de Brigitte Nielsen al protagonizar películas clave como 'Red Sonja' y 'Rocky IV', consolidando su estatus en Hollywood.

Su apasionada relación y matrimonio con Sylvester Stallone no solo impactaron su carrera sino que también la situaron en el centro de la atención mediática de los años 80. Será la invitada de Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ el martes 6 de febrero.

Brigitte Nielsen: más allá de las pantallas y las pasarelas

Brigitte Nielsen, o Gitte Nielsen, nació el 15 de julio de 1963 en Rødovre, Dinamarca. Hija de Hanne, bibliotecaria, y Svend Nielsen, ingeniero, su destino en las artes se revelaría de manera vibrante.

Desde joven, Brigitte demostró un magnetismo innato que capturó la atención de fotógrafos de renombre cuando, a la temprana edad de 16 años, decidió emprender su camino como modelo.

Nielsen deslumbró en las pasarelas y las páginas de revistas de moda, desde Nueva York hasta París, Milán y Berlín. Su cabello rubio helado y sus ojos avellana se convirtieron en su distintivo, atrayendo a creadores como Helmut Newton, Greg Gorman y Herb Ritts. Fue en esta época, a principios de la década de 1980, que su carrera como modelo alcanzó su punto álgido, trabajando para diseñadores de renombre como Gianni Versace, Giorgio Armani y Gianfranco Ferré.

La Incursión en Hollywood

En la década de 1980, Brigitte Nielsen emergió como una figura imponente en el mundo del modelado, con una estatura de 1,85 m. Su presencia cautivó a fotógrafos renombrados y la llevó a la portada de Playboy en diciembre de 1987.Además, Marvel Comics la seleccionó para encarnar a She-Hulk en fotografías, marcando el comienzo de su versatilidad en la industria del entretenimiento.

El salto de Brigitte Nielsen al mundo del cine llegó en 1985, un año crucial que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Con tan solo 22 años, protagonizó dos películas que la lanzaron al estrellato: 'Red Sonja' y 'Rocky IV', esta última compartiendo pantalla con la leyenda de la acción, Sylvester Stallone.

Este encuentro no solo definió su carrera cinematográfica, sino que también desencadenó una relación apasionada que la unió con Stallone. La pareja, que se casó en diciembre de 1985, se convirtió en el foco de la atención mediática de la década de 1980.

La unión entre Nielsen y Stallone fue breve pero intensa, marcando un capítulo fundamental en la vida de la danesa. Su conexión trascendió la pantalla, ya que ambos compartieron créditos en la película 'Cobra' en 1986 y se reunieron años después en la película 'Creed II' en 2018.

Notas en el pentagrama de una carrera musical

Mientras exploraba los matices del cine, Nielsen no se limitó a las artes visuales; en 1987, incursionó en la música lanzando su álbum debut, 'Every Body Tells a Story'. Sorprendentemente talentosa, colaboró con el famoso cantante austriaco Falco en el dúo 'Body Next to Body', una canción que se posicionó como la sexta más escuchada en Austria ese año.

Este giro musical fue solo el comienzo, ya que en 1989, participó en el icónico video musical de Michael Jackson, 'Liberian Girl'. Dos años después, lanzó su segundo álbum, 'I'm the One...Nobody Else'.

La autobiografía "You Only Get One Life", publicada en 2009, revela detalles íntimos de su vida y se convirtió en un éxito de ventas tanto en Dinamarca como en el Reino Unido en 2011.

Dominio de los Idiomas y carrera en la televisión

El poliglotismo se suma a las habilidades de Nielsen, quien habla con fluidez inglés, danés, italiano y alemán. Esta destreza lingüística le abrió las puertas para participar en diversas producciones europeas, consolidándose como una figura versátil en el entretenimiento.

Durante la década de 1990, Nielsen amplió su presencia mediática al mundo de la televisión. Desde programas de entrevistas daneses como 'Gittes Venner' hasta incursiones en la televisión italiana con programas como 'Retromarsh' y '...la sai l'ultima?', Nielsen demostró su versatilidad en diferentes géneros televisivos.

Nielsen participó en programas como "Festival" en 1987 hasta su participación en reality shows como "Celebrity Big Brother" en 2005. Ganó reconocimiento al triunfar en "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" en 2012, consolidándose como la "Reina de la Selva". Además, programas daneses como "Maestro" en 2012 y "Promi Shopping Queen" en 2014 destacaron su versatilidad en diferentes formatos.

Más allá de ser una figura frente a las cámaras, Nielsen se convirtió en presentadora con su programa de entrevistas "Gitte Talks" desde 2015. También asumió el rol de conductora en el programa de citas "Wird sucht Liebe" para RTL II desde 2016, demostrando su vigencia y versatilidad en la televisión.

En el nuevo milenio, continuó su carrera televisiva, destacando su participación en el exitoso programa de baile alemán 'Let' s Dance' en la década de 2010.

Superando desafíos y renaciendo

La vida de Brigitte Nielsen no ha estado exenta de desafíos. En octubre de 2001, estuvo a punto de abordar un avión que, trágicamente, se estrelló en el aeropuerto de Linate. La cancelación de sus boletos debido a un compromiso televisivo le salvó la vida, recordándonos la fragilidad de la existencia.

En 2018, la noticia de su maternidad sorprendió al mundo. A los 54 años, dio a luz a su primera hija, Frida, con su esposo Mattia Dessi, quinto hijo para Brigitte.

Este capítulo, lleno de esperanza y amor, fue un testimonio de su determinación y la culminación de más de una década de intentos por concebir. Nielsen, lejos de ocultar su historia, se convirtió en un faro de inspiración para muchas mujeres.

Defensora de los animales

El compromiso de Nielsen va más allá de las luces de Hollywood. En 2013, se sumó a la lucha contra la crueldad animal, participando en un anuncio anti-piel de PETA Alemania.

Su defensa continuó en 2014, cuando instó al Ministro de Defensa de Dinamarca a poner fin a los ejercicios de entrenamiento militar que involucraban la matanza de animales. Siempre acompañada por sus dos perros rescatados, Joker y Betsey, Nielsen aboga por el bienestar animal en todas las áreas de su vida

Vida personal

Brigitte Nielsen, reconocida por su imponente presencia en la pantalla, también ha experimentado una vida llena de interesantes capítulos en el ámbito sentimental.

Con una historia que se teje entre amores, matrimonios y romances, su viaje amoroso comienza en 1983 con su primer esposo, Kasper Winding. Aunque esta unión fue efímera, de 1983 a 1984, dejó como fruto a Julian Winding, un hijo que compartió lazos más estrechos con su padre.

Durante el rodaje de "Red Sonja" en 1985, Nielsen se embarcó en un breve pero apasionado romance con el icónico Arnold Schwarzenegger, quien en ese momento iniciaba su relación con Maria Shriver. Este episodio amoroso quedó plasmado en su libro de memorias de 2011, revelando una conexión que Schwarzenegger confirmaría en julio de 2020.

Nielsen, inmersa en el torbellino de Hollywood, protagonizó un capítulo matrimonial con Sylvester Stallone, con quien se comprometió durante la producción de "Rocky IV".

La ceremonia se llevó a cabo en 1985, pero este matrimonio de estrellas no resistió el paso del tiempo, concluyendo con un divorcio mediático. Posteriormente, en 1990, la actriz caminó hacia el altar con el director y fotógrafo Sebastian Copeland, aunque confesaría más tarde una aventura fugaz con Sean Penn.

Nuevos Amores y el camino hacia la madurez

Brigitte y Mark Gastineau

Nielsen continuó su viaje amoroso con Mark Gastineau, jugador de fútbol americano, y con él tuvo su segundo hijo, Killian Gastineau. Más tarde, entre 1990 y 1992, la actriz se casó con Sebastian Copeland, agregando una nueva página a su libro romántico. Su cuarto matrimonio con Raoul Meyer dio fruto a dos hijos, Raoul Meyer Jr. y Douglas Meyer.

En el nuevo milenio, Nielsen cruzó caminos con el rapero Flavor Flav en el reality show "The Surreal Life" en 2005. Sin embargo, su destino amoroso la llevó finalmente a la tranquilidad cuando conoció a Mattia Dessì, con quien se casó en 2006 en Malta. En junio de 2018, a la edad de 54 años, Nielsen dio a luz a su hija Frida Dessì, consolidando así su familia en Palm Springs.

La trayectoria de Brigitte Nielsen es un viaje que abarca el modelado, la actuación, la música y la televisión. Desde sus inicios en el modelaje hasta convertirse en la "Reina de la Selva", Nielsen ha demostrado su versatilidad y duradera presencia en el mundo del entretenimiento

. Su vida y carrera son un testimonio de determinación, talento y la capacidad de reinventarse constantemente, dejando un legado que trasciende fronteras creativas y geográficas.

