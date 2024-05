La película española que ha maravillado a Stephen King y que no se ve en España

Hasta hace unos pocos días casi nadie sabía nada de una película española llamada La mesita del comedor, The coffee table, en su versión inglesa. Se trata de una producción del año 2022, dirigida por Caye Casas y protagonizada por Josep Riera, David Pareja, Estefanía de los Santos y Claudia Riera, actores no muy conocidos, salvo Pareja quien, por ejemplo, colaboró en El Intermedio durante alguna temporada.

"María y Jesús acaban de ser padres, pero su relación de pareja no pasa por el mejor momento. Están en crisis y tienen varios problemas. Lo que no imaginan ni en sus peores pesadillas es que la compra de una mesita para el comedor se convertirá en la peor decisión de sus vidas", es la sinopsis que sobre La mesita del comedor se puede leer en Filmaffinity, donde se califica a la película como "comedia negra".

Sin embargo, la película ha recibido un apoyo tremendo y un ansia de saber de ella en los últimos días. Y todo ello provocado por un mensaje en X escribo por el mismísimo Stephen King, probablemente el escritor de novelas de terror vivo más importante del mundo y con muchos de sus libros adaptados, también, a la gran pantalla.

There's a Spanish movie called THE COFFEE TABLE on Amazon Prime and Apple+. My guess is you have never, not once in your whole life, seen a movie as black as this one. It's horrible and also horribly funny. Think the Coen Brothers' darkest dream.