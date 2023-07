Los 5 youtubers o influencers que más siguen nuestros hijos

¿Qué tienen en común El RubiusOMG, Ibai Llanos, Auronplay, Vegeta777 y Las Ratitas? Son los cinco youtubers que más siguen nuestros hijos en España.

Los Youtubers son personas que crean y comparten contenidos audiovisuales en la plataforma de Youtube. Algunos de ellos se dirigen a un público infantil y adolescente, ofreciendo entretenimiento, educación, humor o consejos.

El papel que juegan los Youtubers para niños y adolescentes es muy importante, ya que pueden influir en sus gustos, opiniones, valores y comportamientos. Por eso, es necesario que los padres y educadores estén atentos al tipo de contenidos que consumen sus hijos y alumnos, y que les orienten para que sean críticos y responsables

En este artículo te vamos a contar quiénes son los cinco youtubers que más éxito tienen entre los niños y adolescentes españoles y por qué deberías conocerlos.

Los 5 youtubers más seguidos en España por niños y adolescentes

El RubiusOMG

El RubiusOMG es el youtuber más seguido de España, con 40.4 millones de suscriptores en su canal.

Su nombre real es Rubén Doblas Gundersen y tiene 33 años. Empezó a subir vídeos en 2006, pero fue en 2011 cuando se hizo famoso con sus gameplays, es decir, sus vídeos jugando a videojuegos y comentando sus partidas con humor.

Desde entonces, ha ampliado su contenido a otros temas como retos, bromas, entrevistas o viajes. El RubiusOMG es un referente para muchos jóvenes que admiran su estilo de vida divertido, desenfadado y exitoso. Además, ha publicado varios libros y cómics basados en su personaje.

Vegetta777

Vegetta777 es el seudónimo de Samuel de Luque Batuecas, un youtuber madrileño de 34 años que se dedica principalmente a los gameplays.

Su canal tiene 33.8 millones de suscriptores y se centra en videojuegos como Minecraft, GTA V, Roblox o Among Us.

Vegetta777 se diferencia de otros youtubers por crear historias originales dentro de los videojuegos, con personajes, tramas y diálogos inventados por él mismo. Así, consigue enganchar a sus fans con sus aventuras y su imaginación. Además, ha escrito varios libros junto a otro youtuber famoso, Willyrex.

Auronplay

Auronplay es otro de los veteranos de YouTube, ya que lleva en la plataforma desde 2006. Su nombre real es Raúl Álvarez Genes y tiene 35 años.

Su canal tiene más de 29,2 millones de suscriptores y se caracteriza por sus vídeos de crítica social, humor negro y sátira.

Auronplay suele analizar fenómenos virales, programas de televisión, anuncios o personajes polémicos con un tono irónico y mordaz. También hace gameplays, sketches y colaboraciones con otros youtubers. Es uno de los más influyentes entre los adolescentes que buscan una visión crítica y divertida de la realidad.

Las Ratitas

Las Ratitas son dos hermanas que triunfan en YouTube con sus vídeos infantiles.

Se llaman Gisele y Claudia y tienen 12 y 11 años respectivamente. Su canal tiene más de 25 millones de suscriptores y está dirigido a niños y niñas que quieren ver sus juegos, sus manualidades, sus disfraces o sus trucos.

Las Ratitas también cuentan con la participación de su madre, Mireia, que las ayuda a crear contenido divertido y educativo. Las Ratitas son las niñas youtubers más seguidas de España y han lanzado varios productos como muñecas, libros o accesorios.

Ibai Llanos

Ibai Llanos es uno de los youtubers que más ha crecido en los últimos años, gracias a su carisma, su simpatía y su pasión por los deportes electrónicos o esports. Tiene 28 años y empezó su carrera como comentarista de partidas de League of Legends, uno de los videojuegos más populares del mundo.

En 2020, decidió crear su propio canal de YouTube, donde sube vídeos de todo tipo: desde gameplays hasta charlas con famosos, pasando por retransmisiones de eventos deportivos o concursos.

Ibai Llanos tiene 11 millones de suscriptores en YouTube y es muy activo en otras redes sociales como Twitch o Twitter. Su éxito se basa en su naturalidad, su humor y su cercanía con sus seguidores.

Otros youtubers seguidos en España

Pero estos no son los únicos youtubers famosos en España. Hay muchos más que también tienen millones de seguidores y que pueden interesarte. ¿Quieres saber quiénes son?

Mikecrack

Mikecrack, Mike, Maik y Mikecraft son los múltiples nombres por los que se conoce a este youtuber español, siendo el más famoso el primero. Se dedica principalmente a subir vídeos de Minecraft, pero también de otras series como Aquí No Hay Quien Viva, El Noob Ambrozzio o Roleplay.

Su canal tiene 39 millones de suscriptores y es parte de los Compas, un grupo de youtubers de Minecraft. Mikecrack destaca por su creatividad, su humor y su diversión.

TheGrefg

TheGrefg es el nombre artístico de David Cánovas Martínez, un youtuber murciano de 26 años que se especializa en videojuegos como Fortnite, Call of Duty o Among Us.

Su canal tiene más de 18 millones de suscriptores y es uno de los más populares entre los fans de los esports. TheGrefg es conocido por su habilidad, su energía y su carisma.

Wismichu

Wismichu es el alias de Ismael Prego Botana, un youtuber gallego de 29 años que se caracteriza por sus vídeos de humor ácido, polémico e irreverente.

Su canal tiene 9,04 millones de suscriptores y aborda temas como la actualidad, la cultura pop o las redes sociales. Wismichu es uno de los más controvertidos entre los youtubers españoles, pero también uno de los más originales y atrevidos.

Dulceida

Dulceida es el nombre artístico de Aida Domènech, una youtuber catalana de 33 años que se dedica al mundo de la moda, la belleza y el lifestyle.

Su canal tiene 2,15 millones de suscriptores y muestra sus looks, sus consejos, sus colaboraciones o sus eventos. Dulceida es una referente para muchas chicas que la siguen por su estilo, su personalidad y su activismo.

Luzu

Luzu es el apodo de Luis Fernando Flores Alvarado, un youtuber nacido en Vitoria pero que vive en Los Ángeles. Su canal tiene más de 11 millones de suscriptores y se enfoca en videojuegos como GTA V, Minecraft o Fortnite.

Luzu también hace vídeos sobre su vida personal, sus viajes o sus experiencias. Luzu es admirado por su optimismo, su aventura y su pasión.

Estos son algunos de los canales de YouTube con más relevancia en la red y que millones de niños y adolescentes siguen de manera habitual. Como padres y madres, es necesario hacer un seguimiento de lo que ven y siguen nuestros hijos para saber que no son malas influencias.

Los youtubers pueden ser una fuente de entretenimiento, inspiración y aprendizaje, pero también pueden transmitir valores o mensajes que no compartamos o que no sean adecuados para la edad de nuestros hijos. Por eso, es importante dialogar con ellos sobre lo que ven, fomentar el pensamiento crítico y establecer límites y normas sobre el uso de YouTube.

