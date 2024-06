Cine y sofá: Godzilla llega a Tokio y una obra maestra de la ciencia ficción

'Godzilla: Minus One' es una cinta entretenida, con gran producción y mejores efectos visuales; 'El increíble hombre menguante' es imperdible para los fans de la ciencia ficción y el terror.

Godzilla: Minus One (Gojira -1.0)

Dr. Takashi Yamazaki - 119 min. - 2023



Godzilla: Minus One es una película japonesa perteneciente al género fantástico, escenificada en el rey de los Kaijus, Godzilla, escrita y dirigida por Takashi Yamazaki. La historia nos introduce en el Japón de 1945, cercano al final de la II Guerra Mundial, y sigue la historia del piloto kamikaze Kōichi Shikishima (Ryūnosuke Kamiki), quien aterriza su avión en la base japonesa de la isla Odo simulando un accidente. Allí tiene el primer encuentro con el monstruo que acaba con todos sus compañeros.

Acosado por la culpa y el sentimiento de cobardía, por no haber impedido que la bestia acabase con sus compañeros, se traslada a la ciudad de Tokio donde conoce a Noriko Ōishi (Minami Hamabe). Godzilla llega a Tokio y es en la ciudad donde se realizan las secuencias más espectaculares de la película.

Considero que es una cinta entretenida y con una producción fabulosa, pero me ha sorprendido la aceptación tan importante que está teniendo entre el público. Sigo pensando que es muy inferior a los clásicos norteamericanos, que tienen como referencia la aclamada primera cinta de King Kong de 1933 -con sus posteriores secuelas, la de John Guillermin en 1976 y, posteriormente, Peter Jackson en 2005- y que a mi parecer cuentan con mayor nivel artístico que consigue crear en todas ellas un terror y una tensión en el espectador mientras que esta, con un aire infantil que no logra engancharme, no consigue transmitir.

El filme logró obtener el premio Oscar en la categoría de los mejores efectos visuales, siendo la primera vez que una película referente al monstruo japonés es nominada y consigue, además, obtenerlo.

Pueden ver esta película, recientemente estrenada en la plataforma de Netflix.

El increíble hombre menguante (The Incredible Shrinking Man)

Dr. Jack Arnold - 81 min. - 1957

El increíble hombre menguante es una película de ciencia ficción y terror dirigida por Jack Arnold a partir del guion y de la novela escrita por el ya mítico dentro de este género, Richard Matheson, autor del formidable relato que también se llevó al cine Soy leyenda.

La trama sigue a Scott Carey, interpretado por Grant Williams que, mientras está en un yate de vacaciones con su mujer Louise (Randy Stuart), sufre un accidente y se ve envuelto en una misteriosa nube radioactiva. El protagonista poco después comienza notar extraños cambios en su cuerpo. Sin que los médicos logren averiguar la causa, inexplicablemente, empieza a perder peso y a disminuir, poco a poco, de tamaño. A medida que su cuerpo empequeñece, los objetos cotidianos y las tareas más simples se convierten en desafíos imposibles y trampas mortales.

La cinta consta de dos partes diferenciadas. Una primera parte, en la que el protagonista, junto a su mujer, se enfrentan a una pesadilla y a la cruel realidad de una extraña enfermedad que sumerge a ambos en la incertidumbre de un mañana sin esperanza. En la segunda mitad, cuando ya es una persona diminuta viviendo en una casa de muñecas y cae en el sótano de su hogar, teniendo que enfrentarse a amenazas naturales - en una secuencia antológica- como a una araña o a un gato, al lograr escapar y salir al jardín de su casa, donde se encuentra con un bosque en el que, lo infinitamente pequeño, se funde con lo exageradamente grande. En esta parte es cuando despega todo su potencial fantástico y se convierte en una apasionante y extraordinaria aventura.

Todo ello fue logrado gracias a su aterradora y moderna historia y al director Jack Arnold, que supo utilizar hábilmente una combinación de técnicas visuales e innovadoras y sencillos trucos, como el uso de sets gigantes y efectos de perspectiva, para crear la ilusión de encogimiento. Consiguió sin demasiado coste unos efectos especiales que fueron especialmente impactantes para la época en la que se realizaron.

Este filme se ha convertido en un clásico del cine y es considerada no solo una auténtica obra maestra en su género, sino que también es vista como una profunda meditación sobre la condición humana, sus miedos y la fragilidad del hombre ante un entorno hostil y con un futuro cuyo final es desconocido.

Pueden disfrutar de esta inquietante joya del cine de terror y ciencia ficción en FILMIN.