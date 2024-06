Barritas Nanaimo: el dulce irresistible de Canadá

¿Buscas un dulce diferente para acompañar el café o para el desayuno? Estas barritas de Nanaimo de Canadá son deliciosas, con una base de galleta crujiente, una capa de natillas y cobe

Las barras Nanaimo o 'Nanaimo bars', fueron declaradas la golosina favorita de Canadá en una encuesta del National Post en 2006 y fueron presentadas en una cena de estado por Barack Obama para Justin Trudeau en 2016. El postre :debe su nombre a la ciudad de Nanaimo en Columbia Británica, donde se popularizaron inicialmente.

La historia y origen de las barras Nanaimo

¿Qué son las barras Nanaimo?

Las barras Nanaimo son un postre canadiense clásico conocido por sus capas ricas y fundentes y por no requerir horneado.

Tradicionalmente, este dulce consiste en tres capas: una base de migas de galleta graham o digestive, y a veces coco y nueces. Luego otra capa intermedia de glaseado de mantequilla con sabor a natilla; y una cobertura de ganache de chocolate suave. Llamadas así por la ciudad de Nanaimo en Columbia Británica, estas barras se han convertido en un elemento básico y querido de la cocina canadiense​

Orígenes tempranos

Los orígenes exactos de las barras Nanaimo son un poco inciertos, pero la receta impresa más antigua confirmada apareció en la edición de 1952 del "Women's Auxiliary to the Nanaimo Hospital Cookbook", donde se referían como "chocolate square" (cuadrado de chocolate)​ (The Canadian Encyclopedia)​.

Al año siguiente, la misma receta apareció en el "Edith Adams' Cookbook" bajo el nombre de "London Fog Bar", mencionando también el nombre alternativo de "barra Nanaimo"

Popularización

Las barras Nanaimo se mantuvieron relativamente locales en Columbia Británica hasta la década de 1970. Susan Mendelson, una estudiante de la Universidad de Columbia Británica, popularizó el postre cuando comenzó a venderlas para pagar su matrícula.

Su éxito la llevó a fundar The Lazy Gourmet, una empresa de catering y café que jugó un papel significativo en la difusión de la fama de las barras Nanaimo más allá de Columbia Británica​.

En 1986, el alcalde de Nanaimo lanzó un concurso para encontrar la receta definitiva de la barra Nanaimo. La versión de Joyce Hardcastle ganó, y su receta se ha convertido en el estándar desde entonces​.

Este evento, junto con la promoción de las barras Nanaimo en la Expo 86 en Vancouver, ayudó a cimentar el estatus del postre como un ícono canadiense​

Significado cultural

La gran popularidad nacional de las barras Nanaimo estuvo marcado por varios eventos clave. En 2006, una encuesta de lectores del National Post las declaró como la golosina favorita de Canadá​.

El postre también se presentó en una cena de estado organizada por el presidente Barack Obama para el primer ministro canadiense Justin Trudeau en 2016, lo que demuestra su importancia cultural​

Variaciones y versiones modernas

Hoy en día, las barras Nanaimo vienen en muchas variaciones. Algunas incluyen diferentes sabores en la capa de natilla, como menta o moka, mientras que otras incorporan ingredientes adicionales como mantequilla de cacahuetes o almendras o nueces.

La propia ciudad de Nanaimo celebra esta diversidad con el Nanaimo Bar Trail, que ofrece diversas interpretaciones del clásico postre, desde versiones tradicionales hasta innovadoras como barras Nanaimo fritas y martinis de barra Nanaimo​.

En resumen, la barra Nanaimo es un postre con una rica historia y un firme lugar en la cultura canadiense, evolucionando de una especialidad regional a un tesoro nacional. Su naturaleza simple y sin necesidad de horneado, junto con su receta versátil, continúa deleitando a los amantes de los postres en Canadá y más allá.

Receta de las barritas de Nanaimo de Canadá

Ingredientes

Para la base de galleta:

125 g de mantequilla blanda

50 g de azúcar en polvo

5 cucharadas de cacao en polvo

1 huevo, batido

200 g de galletas digestive, trituradas hasta obtener migas

100 g de coco rallado

50 g de almendras picadas (opcional)

Para el glaseado de natillas:

100 g de mantequilla, ablandada

4 cucharadas de nata montada

3 cucharadas de preparado de natillas en polvo

250 g de azúcar glas

Para la cobertura de chocolate:

150 g de chocolate amargo

50 g de mantequilla

Preparación

Elaboración de la base de galleta

para alimentos y golpeando las galletas. Las galletas las tendremos ya trituradas en forma de migas. Puedes hacelro introduciendo las galletas en una bolsa apta

junto con el azúcar y el cacao en polvo , revolviendo ocasionalmente hasta obtener una mezcla suave. En un bol colocado sobre una cacerola con agua hirviendo, (baño maría), derrite la mantequilla, revolviendo

Añade el huevo batido y continúe batiendo durante 2 a 3 minutos hasta que la mezcla espese.

Retira del fuego y agrega las migas de galleta, el coco rallado y las almendras si las está utilizando.

Presiona esta mezcla en el fondo de un molde cuadrado de 20 cm previamente forrado. Refrigere durante 10 minutos para que se enfríe. previamente forrado. Refrigere durante 10 minutos para que se enfríe.

Preparación del glaseado de natillas

el glaseado de natillas mezclando la mantequilla ablandada con la nata montada y las natillas en polv o hasta lograr una textura suave y esponjosa. Para la capa intermedia, preparamezclando la mantequilla ablandadao hasta lograr una textura suave y esponjosa.

Añade gradualmente el azúcar glas, asegurándose de que quede completamente incorporado.

Extiende esta mezcla sobre la base de galleta y refrigera en la nevera durante al menos 10 minutos, hasta que el glaseado se endurezca.

Preparación de la cobertura de chocolate

Derrite el chocolate amargo jun to con la mantequilla en el microondas. to con la mantequilla en el microondas.

Esparza esta mezcla sobre la capa de natillas ya fría y devuelva al refrigerador

Deja enfriar hasta que el chocolate se haya endurecido por completo, lo cual llevará aproximadamente 2 horas. Retira del molde y corte en cuadraditos para servir.

¡Disfrute de estas deliciosas barritas de Nanaimo, un verdadero deleite canadiense!

En conclusión, las barras Nanaimo representan un postre emblemático en la gastronomía canadiense, evolucionando desde sus humildes comienzos en un libro de recetas local hasta convertirse en un tesoro nacional.

Su estructura sin necesidad de horneado y su capacidad de adaptarse a múltiples variaciones continúan cautivando a los amantes de los postres tanto en Canadá como a nivel internacional.Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.