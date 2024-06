De que trata ‘Mi Lady Jane’, la nueva serie de Amazon Prime

La serie transforma la vida de Lady Jane Grey, quien fue reina por nueve días, en una narrativa llena de fantasía, romance y comedia.

La serie es dirigida por Jamie Babbit, conocida por "Only Murders in the Building", y cuenta con la producción ejecutiva de Gemma Burgess y Meredith Glynn, garantizando un alto estándar de calidad en la producción​.

La autenticidad histórica se realza con el rodaje en diversas locaciones del Reino Unido, sumergiendo a los espectadores en la atmósfera Tudor con un toque de fantasía​.

Reescribiendo la historia: el encanto de 'Mi Lady Jane'

La serie "Mi Lady Jane", que se estrenará en Amazon Prime el 27 de junio de 2024, ofrece una fascinante y humorística revisión de la breve y trágica vida de Lady Jane Grey, quien fue reina de Inglaterra por solo nueve días en 1553.

En esta adaptación, la narrativa histórica se transforma en una comedia romántica fantástica, donde Jane no solo sobrevive, sino que también se convierte en una heroína de su propia historia. Emily Bader encarna a Lady Jane Grey, acompañada por un elenco estelar que incluye a Edward Bluemel como Guildford Dudley, Jordan Peters como el Rey Edward y Anna Chancellor como Lady Frances Grey​ (US About Amazon)​​.

De qué trata ‘Mi Lady Jane’

"Mi Lady Jane" es una reinterpretación radical de la historia inglesa, donde los eventos reales se transforman en una aventura épica llena de amor, intriga y magia.

En lugar de ser ejecutada, Jane Grey se enfrenta a una serie de desafíos y conspiraciones que ponen a prueba su ingenio y valentía. La serie combina elementos de comedia, fantasía y romance, ofreciendo una versión alternativa de la historia donde la joven reina encuentra su propio destino y cambia el curso del reino​.

Sinopsis de la serie, su trama

La serie comienza en 1553, cuando Lady Jane Grey es coronada reina de Inglaterra. Sin embargo, en esta versión de los hechos, Jane no pierde la cabeza después de nueve días en el trono. En cambio, se enfrenta a complots mortales, incluyendo un plan para asesinar a su primo, el Rey Edward.

Jane descubre que su prometido, Guildford Dudley, es un hombre atractivo pero con un oscuro secreto que podría costarles la vida a ambos.

La trama se desarrolla en un mundo donde algunos pueden transformarse en animales, añadiendo una capa de fantasía a la narrativa histórica. Conspiraciones políticas, romance y magia se entrelazan en esta historia que redefine el papel de Jane como una heroína capaz de salvarse a sí misma y al reino​ (whattowatch.com)​​.

Detalles sobre el rodaje y el director

"Mi Lady Jane" fue rodada en diversas locaciones del Reino Unido en 2022. La serie es dirigida por Jamie Babbit, conocida por su trabajo en "Only Murders in the Building", quien también se desempeña como productora ejecutiva junto con Gemma Burgess y Meredith Glynn.

La serie consta de ocho episodios, todos disponibles desde el día del estreno. Entre los detalles curiosos, destaca el uso de escenarios y vestuarios detalladamente diseñados para recrear la atmósfera Tudor con un toque de fantasía​ (whattowatch.com)​​

Los personajes de 'Mi Lady Jane'

Lady Jane Grey

Emily Bader Emily Bader, una joven actriz estadounidense, interpreta a Lady Jane Grey. Conocida por su papel en "Paranormal Activity: Next of Kin", Bader aporta una frescura y profundidad emocional a la trágica pero reinventada figura histórica de Jane. Su actuación promete capturar tanto la vulnerabilidad como la fuerza de Jane en esta narrativa alternativa​.

Lord Seymour

Dominic Cooper, un actor británico de renombre por sus papeles en "Preacher" y "Mamma Mia!", encarna a Lord Seymour. Su carrera abarca cine, televisión y teatro, destacándose por su versatilidad y carisma en pantalla. Cooper aporta una intensidad magnética al personaje, un rival en la corte Tudor​

Lord Guildford Dudley

Edward Bluemel, conocido por "Killing Eve" y "A Discovery of Witches", interpreta a Guildford Dudley, el atractivo pero problemático esposo de Jane. Bluemel es apreciado por su capacidad de infundir complejidad y encanto a sus personajes, haciendo de Guildford un papel central en esta reimaginación​

Margaret Grey

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝗥𝗼𝗯𝘆𝗻 𝗕𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝗱𝗴𝗲 🇬🇧 📸 🎬 (@robyn.betteridge)

Robyn Betteridge quien ha aparecido en "Wheel of Time", toma el papel de Margaret Grey, hermana de Jane. Betteridge aporta una frescura y vitalidad que complementan el tono aventurero y fantástico de la serie​.

Lady Frances Grey

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anna Chancellor News (@annachancellornews)

Anna Chancellor, reconocida por "Four Weddings and a Funeral" y "The Split", interpreta a Lady Frances Grey, la ambiciosa madre de Jane. Con una extensa carrera en cine, televisión y teatro, Chancellor es conocida por su capacidad para interpretar personajes complejos y autoritarios​.

King Edward

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jordan Peters (@_jordandpeters)

Jordan Peters, quien ha trabajado en "Blue Story" y "Everything I Know About Love", interpreta al joven y enfermizo Rey Edward. Peters aporta una sensibilidad y un toque dramático al papel del monarca que lucha por su vida y su reino​.

Lord Dudley

Rob Brydon , famoso por sus papeles en "Gavin & Stacey" y "The Trip", da vida a Lord Dudley, el astuto padre de Guildford. Brydon es celebrado por su habilidad para combinar humor y seriedad, lo que añade una dimensión intrigante a su personaje​.

Will Keen Will Keen, conocido por "His Dark Materials", interpreta al Duque de Norfolk. Keen aporta una presencia autoritaria y carismática, añadiendo profundidad al entramado político de la serie.

Princess Mary

Kate O’Flynn, vista en "Landscapers", toma el papel de la Princesa Mary. Con su habilidad para retratar personajes intensos y complejos, O’Flynn promete una actuación memorable como la hermana del Rey Edward​ ​.

Estreno de ‘Mi Lady Jane’

"Mi Lady Jane" se estrenará el 27 de junio de 2024 en Amazon Prime Video, y contará con ocho episodios disponibles para ser vistos de inmediato. La serie promete ser un deleite para los amantes de la historia, la comedia y la fantasía, ofreciendo una experiencia única y entretenida​.

En conclusión, "Mi Lady Jane" se perfila como una serie que enganchará para quienes disfrutan de relatos históricos con un giro de fantasía y humor. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.