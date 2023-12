Este es el cartel del Resurrection Fest 2024

El Resurrection Fest 2024 anuncia las bandas que formarán parte de la próxima edición, que se celebrará entre los días 26 y 29 de junio.

Resurrection Fest 2024 anuncia cabezas de cartel impactantes: Avenged Sevenfold y Bring Me The Horizon encabezan el evento, prometiendo "el mayor show en España" y un concierto único en 2024, respectivamente, elevando la experiencia festivalera a nuevas alturas.

Resurrection Fest 2024:encuentro musical con leyendas del Rock y Metal

El Resurrection Fest Estrella Galicia 2024 ha desatado la euforia entre los fanáticos de la música, revelando un cartel espectacular que promete llevar la experiencia festivalera a nuevas alturas. Este evento, que se llevará a cabo en Viveiro (Lugo) del 26 al 29 de junio, presenta un line-up que abarca ochenta y nueve bandas, marcando el capítulo XIX de este icónico festival gallego.

Un cartel imponente: Metal, Punk, Rock y Hardcore en Cuatro Escenarios

El primer anuncio del cartel nos introduce a más de sesenta bandas que nunca antes habían pisado el escenario del Resurrection Fest, y diecisiete de ellas hacen su debut en suelo español.

La diversidad musical se despliega en todo su esplendor con nombres destacados del metal, punk, rock y hardcore de renombre mundial. Este año, la experiencia musical se distribuirá en cuatro escenarios, brindando una variedad excepcional a los asistentes.

El Inicio de un Viaje Musical: Machine Head y una ola de confirmaciones

La emocionante travesía musical comienza con el anuncio de Machine Head, quienes protagonizarán su único show en España en 2024, marcando su regreso después de 12 años en el escenario español.

La lista de confirmaciones se expande con nombres como Electric Callboy, Jiluka, Solence, Shadow Of Intent, y otros, formando un ecléctico abanico de estilos que promete satisfacer los gustos más variados.

El cartel continúa creciendo con la incorporación de nombres clásicos del siglo XX, entre ellos Accept, Alice Cooper, Bruce Dickinson, y Megadeth, quienes añaden un toque legendario al evento. La presentación del cartel revela la cuidadosa selección de bandas, cada una aportando su singularidad al vibrante conjunto.

Cabezas de Cartel que dejarán huella: Avenged Sevenfold y Bring Me The Horizon

La emoción alcanza su punto álgido con la confirmación de Avenged Sevenfold, una de las bandas más solicitadas a lo largo de la historia del festival.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Avenged Sevenfold (@avengedsevenfold)

La oportunidad de presenciar a M Shadows y compañía en el Main Stage promete un espectáculo inolvidable, con éxitos como "Nightmare", "Hail To The King" y "Afterlife" resonando en Viveiro por primera vez.

Otro plato fuerte será la actuación de Bring Me The Horizon, una de las bandas más queridas por los seguidores del festival. Desde Sheffield, ofrecerán uno de los conciertos más memorables de la próxima edición, consolidando su posición como protagonistas destacados en la escena musical actual.

Leyendas del Rock y Metal: Alice Cooper y The Offspring

La presencia de leyendas como Alice Cooper añade un toque de distinción al Resurrection Fest 2024. Con una carrera que trasciende estilos y fronteras, Cooper se erige como una figura icónica del hard rock y el heavy metal, prometiendo una actuación que resonará en la historia del festival.

The Offspring, la banda de punk rock estadounidense más popular de la historia, se suma al elenco de cabezas de cartel. Dexter Holland y su grupo ofrecerán un espectáculo vibrante, haciendo que éxitos como "Self Esteem", "The Kids Aren’t Alright" y "Americana" resuenen en el Main Stage con una energía contagiosa.

Confirmaciones de Peso: Megadeth, Corey Taylor y Más

Megadeth, una de las cuatro grandes bandas del thrash metal, también ocupará un lugar destacado en el cartel, ofreciendo su único show en España en 2024. La enérgica presencia de Dave Mustaine y su banda elevará la experiencia musical, consolidando su estatus como pioneros del género.

Corey Taylor, conocido por sus contribuciones a Slipknot y Stone Sour, presentará su último disco "CMF2" en un show en solitario, prometiendo lo mejor de su ecléctica carrera. El Resurrection Fest 2024 se enorgullece de contar con artistas de la talla de Taylor, cuya presencia refleja la diversidad y calidad del festival.

Escenarios especializados y nombres Internacionales

El Resurrection Fest Estrella Galicia 2024 no solo se destaca por sus cabezas de cartel, sino también por su compromiso con la diversidad musical.

El Ritual Stage presenta nombres internacionales como Counterparts, Imminence, Shadow Of Intent, y más, proporcionando una experiencia única para los amantes de géneros específicos como el metalcore y el deathcore.

El Chaos Stage, por otro lado, alberga una mezcla explosiva de bandas nacionales e internacionales, desde Biohazard y Comeback Kid hasta Cro-Mags y Bob Vylan. Este escenario se convierte en el hogar de sonidos hardcore y punk, consolidando la posición del Resurrection Fest como un evento que abarca todas las facetas del rock y el metal.

Desert Stage: Graves Delight with Graveyard, Corrosion Of Conformity, y más

El Resurrection Fest Estrella Galicia 2024 también reserva espacio para los amantes del hard rock y el stoner con el Desert Stage.

Graveyard, una de las bandas más importantes del género, ofrecerá un concierto antológico lleno de éxitos, acompañados de Corrosion Of Conformity, destacando la relevancia de este escenario como un santuario para los sonidos desérticos.

Sum 41: una despedida memorable y otras confirmaciones

Sum 41, en su gira de despedida, elige despedirse en el Resurrection Fest Estrella Galicia. Con éxitos como "Fat Lip", "The Hell Song" e "In Too Deep", la banda canadiense se suma a la lista de artistas que harán historia en la próxima edición.

La jornada se completa con un anuncio impactante: Alice Cooper, el vocalista americano, ofrecerá su único festival en España en 2024, agregando aún más prestigio al evento. The Offspring también se suma, consolidando su posición como una de las bandas más queridas por los fanáticos del punk rock.

Un epílogo inolvidable: Bring Me The Horizon y Avenged Sevenfold en la Cima

La cima del cartel está reservada para dos gigantes del rock y metal contemporáneos: Bring Me The Horizon y Avenged Sevenfold. La oportunidad de presenciar "el mayor show en España" de Bring Me The Horizon y el único concierto en España en 2024 de Avenged Sevenfold promete cerrar el Resurrection Fest Estrella Galicia 2024 con un epílogo inolvidable.

Las bandas que participarán por ahora para Resurrection Fest

Aneuma

Accept

Alice Cooper

Ankor

Astray Valley

Avenged Sevenfold

Balmog

Bellako

Babymetal

Bad Omens

Bob Vylan

Bokassa

Biohazard

Bolu2 Death

Bring Me The Horizon

Bruce Dickinson

Counterparts

Cro-Mags

Comeback Kid

Corey Taylor

Corrosion of Conformity

Crypta

Crystal Lake

Drug Church

Death & Legacy

Death Before Dishonor

Dool

Dream State

Delain

Donuts Hole

Eivør

El Reno Renardo

Electric Callboy

Fallen At Dawn

Fear Factory

Finntroll

Frakture

Future Palace

Graveyard

Green Lung

Hexis

High On Fire

Hanabie.

Heretoir

Heriot

Ihsahn

Imminence

Ithaca

Jiluka

Judiciary

Khemmis

Knosis

La Excavadora

La Inquisición

Lendakaris Muertos

Lovebites

Me Fritos And The Gimme Cheetos

Megadeth

MØL

Machine Head

Maybeshewill

Nakkeknaekker

Nashville Pussy

Noctem

Perpetual

Pest Control

Proudz

Rise to Fall

Royal Thunder

Slift

Scowl

Shadow Of Intent

Sôber

Sandford Music Factory

Sanguisugabogg

Slaughter To Prevail

Solence

Sons of Aguirre & Scila

Speed

Sum 41

The Lizards

The Offspring

Teksuo

The Black Panthys Party

The Electric Alley

Urne

Worst

Winterfylleth

Zulu

En conclusión, el Resurrection Fest Estrella Galicia 2024 se presenta como un hito en la historia de los festivales de música, fusionando leyendas del rock y metal con nuevas voces, y ofreciendo una experiencia musical completa para todos los asistentes.

Este evento sin duda consolidará a Galicia como epicentro del rock, el metal y el punk a nivel mundial.

Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.