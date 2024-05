Quién es Jordi Sabaté, el youtuber que lucha contra la ELA

A medida que la enfermedad avanzaba , Jordi Sabaté tuvo que someterse a una traqueotomía de emergencia para poder respirar mejor. A pesar de las dificultades, mantiene la mente llena de ilusiones y sigue adelante luchando por muchas personas.

Su vida no es fácil, pero Jordi, trata de vivirla en las mejores condiciones posibles . Gracias a la empresa Tobi Dynavox de la que Jordi es embajador en España puede usar el ordenador con sus ojos, acceder a Internet y grabar sus vídeos . La pantalla de su computadora tiene sensores infrarrojos que leen el movimiento de los iris de sus ojos. Lea sus ojos tras una calibración previa de unos 15 segundos.

La ELA es una variante de las enfermedades de la neurona motora . A medida que estas neuronas se degeneran y mueren, dejan de transmitir señales a los músculos , lo que conlleva a una pérdida de fuerza, contracciones musculares incontrolables (fasciculaciones) y atrofia muscular.

Con el tiempo, el cerebro pierde su capacidad para iniciar y controlar los movimientos voluntarios. La ELA daña las neuronas motoras, pero no afecta la mente, la inteligencia, la memoria ni la personalidad.

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad fatal sin tratamiento , cuya esperanza de vida es de aproximadamente 2 a 3 años tras el diagnóstico. Jordi ya lleva siete años con la enfermedad . A Stephen Hawking le diagnosticaron ELA en 1963 , le pronosticaron dos o tres años de vida, pero vivió hasta 54 años con la enfermedad.

En una entrevista al Liberal.Cat, Jordi Sabaté Pons dijo:

En uno de sus vídeos de Youtube Jordi dijo:

En otra entrevista con el Instituto ProPatients, Jordi dijo:

Alguien capaz de decir esta frase, se define. Jordi Sabaté es un luchador , "un vividor", pero no en su faceta peyorativa, vividor de ansiar la vida de paladear cada segundo.

Jordi Sabaté Pons nació un 24 de enero de 1984 en Barcelona, ​​Jordi siempre fue un emprendedor, con 23 años creó una empresa de publicidad y artes gráficas. En 2014, cuando tenía 30 años, empezaron los síntomas de su enfermedad y su vida cambió de forma radical.

Estaba jugando al pádel y notó una sensación de rigidez en una pierna. Semanas después mientras hacía pesas , notó que había perdido fuerza en uno de sus brazos.

Desde ese momento, Jordi Sabaté comenzó a visitar una infinidad de fisioterapeutas, quiromasajistas, traumatólogos y neurólogos, y durante esos tres años recibió diagnósticos incorrectos.

Jordi tenía una pareja con la que mantenía una relación de once años . Sin embargo su pareja al observar su deterioro físico le culpó por no buscar más ayuda médica y lo dejó. Por otro lado, dadas las limitaciones de su enfermedad, Jordi tuvo que cerrar la empresa de publicidad ya que su salud no le permitía gestionarla.

Jordi vivía de forma independiente , pero a raíz de su enfermedad se vio obligado a mudarse a casa de su padre anciano y vivido para que le pudiera cuidar, dado que con el grado de discapacidad que Jordi tenía ya era una persona completamente dependiente.

Hace 9 meses que me casé y os quiero presentar a Lucía, mi mujer. La vida de casado es preciosa, apenas consumas, cuando te aburres discutes y no hace falta que te peines cada día. Bromas a parte, el matrimonio y el amor es algo maravilloso. ¡Viva la vida y viva el amor! pic.twitter.com/xVNGrQVNxr

Jordi volvió a encontrar el amor en Lucia, una italiana de Cerdeña doctora en Criminología y máster en Psicología. Se casó en el 2020 y como no podía ser menos lo compartido (algunos meses después) con su comunidad en redes sociales.

En abril del 2020 crea un canal de Youtube y que lleva su nombre. Ha publicado 526 vídeos y tiene 93,7K suscriptores.

En su canal hace entrevistas, comparte humor, ofrece entretenimiento, y habla de superación, motivación y filosofía de vida . El objetivo del canal es generar ingresos y destinarlos a la investigación de la ELA. Uno de sus vídeos más impactantes es uno titulado, ' En dos minutos estoy muerto'

En una entrevista de Jordi con el Instituto Pro Pacientes Jordi comentó