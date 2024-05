8ª San Isidro. El adiós de Pablo y el triunfo de su hijo a hombros

Dijo adiós a Madrid saliendo a pie uno de los más grandes del torero a caballo, Pablo Hermoso de Mendoza, que debió hacerlo también por la Puerta Grande junto a su hijo Guillermo.

La tarde se resolvió con la salida a hombros del heredero de uno de los más grandes del toreo a caballo, Pablo Hermoso de Mendoza, quien cortó una oreja en el cuarto. A poco que hubiera habido sensibilidad y conocimiento de los presentes, se hubieran lanzado al ruedo y lo hubieran sacado también a hombros para que padre e hijo, hubieran compartido la gloria en la despedida de Pablo.

Pablo Hermoso de Mendoza se despidió de Madrid

Los toros de Capea y Carmen Lorenzo, estos últimos lidiados en cuarto y sexto lugar, dieron opciones para que se cortaran orejas en todos ellos.

Pablo en una suerte al estribo (Foto: Alfredo Arévalo - Plaza 1)

El estellés perdió la del primero por su fallo con el rejón de castigo al dejar uno envainado y bajo. Lo más destacado en este toro fueron los apoyos a dos pistas. Pero, la falta de acierto con el definitivo, lo que le obligó a tomar el verduguillo, le privó del trofeo que hubiera podido sumar.

Una oreja en el cuarto

Oreja que cortaría en el cuarto donde de nuevo dio una lección de cómo se para un toro, en los medios, muy ajustado, en corto y aprovechando la repetida embestida del de Carmen Lorenzo.

Una banderilla en el toro de la oreja (Foto: Alfredo Arévalo - Plaza 1)

Llevando muy templado al toro y clavando con acierto a lomos de Basajaun, dejó un entero certero que le permitió quitarse la espinita en la tarde de su despedida de Madrid, plaza que tantas tardes le vio triunfar subido a lomos del legendario Cagancho.

Dos orejas y Puerta Grande para el heredero Guillermo

Cortó dos orejas en el sexto, su hijo, Guillermo. El heredero tiene la buena escuela del padre. Para en un palmo de terreno, pero además suma la garra de la juventud, la transmisión de la ambición todo aquello que mostrara el otrora figura del rejoneo.

Guillermo bate en los medios (Foto: Alfredo Arévalo - Plaza 1)

La garra es básica en la transmisión del toreo a caballo, pero no solo. Guillermo no estuvo muy acertado en el tercero de la tarde. Uno de castigo bajo y envainado, pasadas en falso y algo ligero en la monta, le hizo conformarse, pese a los méritos de un par a dos manos, con escuchar silencio. Especialmente por el desacierto con el definitivo.

La garra y transmisión del heredero (Foto: Alfredo Arévalo - Plaza 1)

Las dos orejas llegaron en el sexto, otro bueno de Carmen Lorenzo, aunque se pusiera algo por delante. La batida de exhibición, el cambio y apoyos a dos pistas con Berlín, el mostrase de largo al toro para batir a derecha e izquierda o de dentro a fuera, con fuerza y transmisión, el par a dos manos y ahora sí, un definitivo entero y eficaz, le permitieron rubricar lo mejor de la tarde.

Lea Vicens no tuvo su tarde

La rejoneadora Lea Vicens escuchó silencio y ovación, lo cual es novedoso. No, no es normal que la francesa no toque pelo, pero la tarde no estaba para ella. Con poco acierto en las suertes, yéndose en el embroque, ligera en su concepto, el fallo en la suerte suprema en el quinto le impidió cortar una oreja. Definitivamente, no tuvo su tarde en la despedida de Pablo Hermoso de Mendoza.

Momento de la faena al quinto de Lea Vicens (Foto: Alfredo Arévalo - Plaza 1)

Un Pablo Hermoso de Mendoza que debía de haber salido a hombros, aunque fuera tras cortar una sola oreja, sencillamente como respuesta y reconocimiento a tantas tardes de éxito en esta misma plaza.

Abrazo entre padre e hijo (Foto: Alfredo Arévalo - Plaza 1)

El abrazo en que se fundieron padre e hijo al terminar el sexto, como testimonio de la unión entre ambos, debía haber sido complementado con la salida de los dos por la Puerta Grande de Madrid, de forma excepcional y como despedida sincera a uno de los grandes del torero a caballo.

Reseña

Plaza de Las Ventas. 8ª de San Isidro. Lleno en los tendidos.

Toros para rejones de Pedro Gutiérrez Moya "Niño de la Capea" y dos de Carmen Lorenzo, lidiados en 4º y 6º lugar, todos ellos con opciones y oreja para cortar.

Pablo Hermoso de Mendoza. Silencio y Oreja.

Lea Vicens. Silencio y Palmas

Guillermo Hermoso de Mendoza. Silencio y Dos Orejas.

Detalles

El adiós de Las Ventas a Pablo Hermoso de Mendoza (Foto: Alfredo Arévalo - Plaza 1)

