Cine y sofá: un sorpredente drama carcelario y el mejor cine negro con Bogart

La primera es una producción turca que podemos ver en Netflix y se convirtió en la revelación del 2020. La segunda es un drama romántico a la vez que una crítica despiadada al mundo del cine

MILAGRO EN LA CELDA 7

Dr. Mehmet Ada Öztekin - 132 min

A finales de marzo de 2020, Netflix estrenó una película turca que se convirtió en muy poco tiempo, debido al boca a boca entre el público, más que a la publicidad realizada, en el drama más popular de la temporada. Milagro en la celda 7 es una homónima adaptación de una película coreana dirigida por Lee Hwan-kyung estrenada en 2013, que inspiró a otros remakes, como la india Pushpaka Vimana (2017) y la filipina Miracle in the Cell No. 7, lanzada el mismo año que la versión que hoy comentamos.

Con un éxito enorme (en su país fue seleccionada para la 93.ª edición de 2021 de los Oscars) y apareciendo durante algunas semana en el ranquin Top 10 de Netflix en varios países del mundo como México, Perú y Estados Unidos, cuenta la historia de Memo (un joven padre que sufre una discapacidad mental), que es separado de su hija pequeña Ova, cuando es encerrado en una prisión turca de máxima seguridad y condenado a muerte, por un crimen que no ha cometido.

El famoso actor turco Aras Bulut Iynemli que ya triunfó en su país en series como Içerde o Çukur, y la película Are we OK?, realiza esta vez un emotivo papel metiéndose en la piel de un personaje que suscita compasión y ternura, y la pequeña actriz Nisa Sofiya Aksongur, está fantástica en su conmovedora caracterización de Ova. Les puedo asegurar que tienen que prepararse para verla con una buena dosis de pañuelos desechables, ya que la cinta consigue tocar la fibra del público más duro.

La podéis disfrutar en Netflix.

EN UN LUGAR SOLITARIO (In a Lonely Place, 1950)

Dr. Nicholas Ray- 91 min.



"Nací cuando ella me besó, morí cuando me abandonó, viví unas semanas mientras ella me amó". Esta es una de esas frases antológicas que, cuando las escuchas en una sala de cine, no se te olvidan nunca y que perfectamente puede resumir el tema principal de la película En un lugar solitario.

Basada en la novela homónima escrita por Dorothy B. Hughes, con Humphrey Bogart y Gloria Grahame en los papeles principales y con un guion adaptado brillantemente por Edmund North y Andrew Solt, el director Nicholas Ray, realizó un drama romántico a la vez que una crítica despiadada al mundo del cine.

Nicholas Ray, fallecido en 1979, es uno de los cineastas de culto más nombrados y recordados en la actualidad. Con obras tan importantes como la que comentamos y junto a Llamad a cualquier puerta, Rebelde sin causa, Johny Guitar, Chicago, años 30, Los dientes del diablo, Rey de reyes o 55 días en Pekín, tiene en su haber una filmografía al alcance de muy pocos.

Un realizador proscrito y alejado del Hollywood clásico y superficial del que renegaba; adicto al alcohol y a las anfetaminas, (según el actor Denis Hooper: "El maldito mejor director del mundo que jamás haya dirigido una película completamente buena y completamente satisfactoria"), vivió su vida de manera impetuosa y rebelde y ,quizás, esta es la razón por la que caracterizaba de esa misma impetuosidad y rebeldía a sus personajes, dando siempre más importancia a los sentimientos, a los desequilibrios y a las contradicciones emocionales que padecían ellos, que a la trama real de la película.

En esta ocasión, Dixon Steele (Humphrey Bogart), es un guionista de cine sospechoso de haber asesinado a una recepcionista que trabajaba en el night club que frecuentaba. Su vecina (Gloria Grahame), se enamora de él y cree en su inocencia, pero a lo largo de la relación que establecen, comienzan a entrarle dudas al percibir que su pareja tiene un lado oscuro que desconocía. Es encantador y un escritor de éxito pero, una vez sumergida en el vínculo establecido, descubre a un hombre violento, dependiente y dominador con constantes ataques de ira. Es en ese momento cuando se inicia un camino sin vuelta atrás.

El film, obra maestra absoluta y posiblemente la mejor cinta de su director, es uno de esos casos en los que, el año de su estreno, la academia de Hollywood inexplicablemente no le otorgó ningún premio ni nominación al Óscar. El público, la crítica especializada y el tiempo como juez insobornable la han colocado en el puesto que la industria le negó, dándole el reconocimiento que se merece. En el 2007, The National Film Preservation Board, la incluyó entre la lista de los mejores films para preservar de la historia del cine norteamericano.

La pueden disfrutar en Prime Video y en FILMIN.