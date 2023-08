Ford presenta el Explorer eléctrico en la Gala Starlite Marbella

El actor Antonio Banderas ha inaugurado la Gala Starlite 2023 junto a la primera unidad que visita España del nuevo Explorer, el próximo modelo 100% eléctrico y cero emisiones de Ford.

En un espectacular debut en la Gala Starlite 2023, el icónico fabricante de automóviles Ford ha presentado su último hito tecnológico, el nuevo Ford Explorer 100% eléctrico, en el evento solidario más glamuroso del verano español. La alfombra de bienvenida se iluminó con la presencia de esta novedad revolucionaria que marca un paso significativo hacia la movilidad sostenible.

El evento, que tuvo lugar en La Cantera de Marbella, reunió a una lista de celebridades y filántropos que apoyan las causas benéficas. Entre los asistentes notables se encontraban el famoso actor Antonio Banderas y su pareja Nicole Kimpel, quienes compartieron el escenario con la primera unidad del innovador Ford Explorer eléctrico en territorio español.

La Gala Starlite, una iniciativa filantrópica respaldada por Ford España durante catorce años consecutivos, tiene como objetivo recaudar fondos para causas benéficas, incluida la Fundación Lágrimas y Favores y la Fundación Starlite, un proyecto social liderado por el Grupo Starlite.

La temática de este año, el "Olimpo de los deseos cumplidos", dio un toque mágico al evento, que estuvo lleno de sorpresas y momentos únicos. El actor Antonio Banderas, en representación de Ford, destacó el compromiso duradero de la marca con la Gala Starlite y expresó su entusiasmo por el nuevo Ford Explorer eléctrico: "¡Es muy llamativo! Me encanta, espero de verdad que Ford me ceda uno porque, desde hace ya muchos años en Los Ángeles, ya vengo utilizando vehículo eléctrico; me gusta la comodidad de recargarlo en casa y me encanta la sensación a la hora de conducirlo”.

La gala estuvo presentada por la modelo Valeria Mazza y el humorista Carlos Latre, y contó con impresionantes actuaciones musicales de artistas como Christopher Cross, Kiki Morente, Juan Peña, Julio José Iglesias y Luis Fonsi. Además, la velada premió a destacadas personalidades, entre ellas el artista puertorriqueño Luis Fonsi, junto a la cantante Rosana, el actor Miguel Ángel Silvestre, la modelo Esther Cañadas y el polifacético creador Domingo Zapata.

La presencia de Ford España en este evento solidario no solo destaca su compromiso con la responsabilidad social corporativa, sino también su avance en la movilidad eléctrica. Cristina del Rey, directora de comunicación de Ford España, subrayó la importancia de este hito al afirmar: “Explorer es el precursor de nuestra nueva generación de excitantes vehículos eléctricos, por eso nos emociona verlo hoy debutando en España. Impregnado de nuestras raíces americanas y fabricado en Colonia para nuestros clientes europeos, está preparado para las grandes aventuras y plenamente dotado de todo lo que nuestros conductores necesitan para sus desplazamientos diarios".

Con la presentación del Ford Explorer eléctrico en la Gala Starlite 2023, Ford España reafirma su compromiso con la movilidad sostenible y su papel en eventos benéficos que buscan marcar una diferencia positiva en la sociedad.