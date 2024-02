Quién es Eugenia Silva, modelo y juez invitada en “Maestros de la costura 2024”

Eugenia Silva, desde su victoria en el concurso Elite Look of the Year a los 16 años, ha deslumbrado en las pasarelas de marcas como Giorgio Armani, Chanel y Dior.

La emoción se eleva en la sexta edición de "Maestros de la costura" con la incorporación de un cuarto juez invitado en cada episodio, prometiendo nuevas perspectivas y opiniones en cada desafío.

La participación de figuras destacadas como la modelo Eugenia Silva, el actor Iván Sánchez, la destacada tenista Garbiñe Muguruza, el director creativo de Desigual, Román Lata, y los diseñadores de moda Juana Martín y Daniel Rabaneda, sobrino del icónico Paco Rabanne, añade un toque de glamour y experiencia al emocionante viaje de los aprendices en el competitivo mundo de la moda.

Eugenia Silva: trayectoria de una Top Model y empresaria polifacética

A pesar de su éxito en el mundo del modelaje, Silva no ha descuidado su educación, obteniendo una licenciatura en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Este aspecto revela su dedicación no solo al glamour de la moda, sino también a la excelencia académica.

Eugenia Silva Hernández-Gil, una figura destacada en el mundo de la moda y los negocios, se ha forjado un nombre en la industria a lo largo de los años. Desde sus inicios hasta su papel como juez invitada en 'Maestros de la costura' en 2024, su vida ha sido una historia de éxito, dedicación y versatilidad.

Inicios de su carrera y formación académica

Eugenia Silva nació el 13 de enero de 1976 en Madrid, España, en una prestigiosa familia de juristas. Su primera incursión en la moda fue en 1992, a la edad de 16 años, cuando ganó el concurso Elite Look of the Year, compartiendo el título con Nieves Álvarez. Este triunfo marcó el comienzo de una carrera meteórica en el mundo del modelaje.

Paralelamente a su carrera como modelo, Eugenia Silva obtuvo su licenciatura en Derecho en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros, vinculado a la Universidad Complutense de Madrid. Proveniente de una familia de juristas, esta formación académica mostró su dedicación tanto a la moda como a la educación.

Despegue internacional y colaboraciones destacadas

El traslado de Eugenia Silva a Nueva York fue un punto de inflexión en su carrera, convirtiéndose en la imagen de Óscar de la Renta. Con más de 150 portadas en revistas de renombre y colaboraciones con diseñadores como Giorgio Armani, Chanel, Givenchy, Dior, Jean Paul Gaultier y Carolina Herrera, Silva se consolidó como una de las modelos más solicitadas internacionalmente.

Trabajó con fotógrafos de renombre como Mario Testino, Steven Meisel, Arthur Elgost y Gilles Bensimon, lo que contribuyó a su ascenso en la industria de la moda.

Empresaria y Filántropa

Más allá de su éxito en las pasarelas, Eugenia Silva ha demostrado ser una empresaria polifacética. En 2007, fundó Bliter SL, una productora y agencia creativa que actúa como consultora de moda y creadora de contenido para marcas de renombre. Además, lanzó su boutique online, Eustyle, en 2013, expresando su visión única del estilo a través de la venta de sus looks.

La incursión de Silva en la producción cinematográfica se materializó con la fundación de Braven Films en 2010, y también es dueña de Can Toni, el bar más antiguo de Formentera.

Formentera

Su participación en proyectos gastronómicos, como la promoción de la cocina tradicional de las Islas Baleares, y la cría de cerdos ibéricos en Extremadura, demuestran su versatilidad en el mundo empresarial.

Su compromiso filantrópico se refleja en su papel como embajadora de la Fundación Plan y la Fundación Best Buddies, así como su presidencia en la Junta de Protectores de la Real Fundación de Toledo.

Eugenia Silva: su actividad como influencer de moda en la red

Eugenia Silva tuvo durante años un blog en ¡Hola! llamado, "ALL ABOUT EU". A través de este espacio, compartía no solo sus looks diarios y marcas favoritas, sino también trucos de belleza, proyectos laborales y descubrimientos, desde tiendas hasta restaurantes y lugares fascinantes.

Sigue colaborando con la revista Hola como experta en reportajes de moda.

Sus colaboraciones no solo es una ventana a su estilo de vida, sino también un recurso valioso para quienes buscan inspiración en el mundo de la moda y la belleza.

Eugenia comparte sus experiencias con marcas de renombre como Armani, Loewe, Oscar de la Renta, Pantene, entre otras, proporcionando una visión única de la industria desde su perspectiva.

Reconocimientos y Logros

A lo largo de su carrera, Eugenia Silva ha acumulado una lista impresionante de reconocimientos.

Desde ganar el Concurso Elite Look of the Year en 1992 hasta ser elegida la Mujer con más estilo del Mundo en 2010 por la revista ¡Hola!, sus logros incluyen ser Mujer del año según GQ, Mejor modelo Internacional en los Premios Elle Estilo, Personalidad Latina del año según la Revista W y Girl of the Year en la edición estadounidense de Vogue.

Además, recientemente, en 2022, recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, un reconocimiento que destaca su contribución excepcional en el ámbito cultural y empresarial.

Vida Personal

La vida personal de Eugenia Silva es igualmente fascinante. Está en pareja con Alfonso de Borbón y Yordi, con quien tiene dos hijos: Alfonso de Borbón y Silva, nacido el 1 de abril de 2014, y Jerónimo, nacido el 14 de junio de 2017

A lo largo de su vida, también se le ha relacionado sentimentalmente con figuras como el modelo venezolano Enrique Palacios, el empresario Alejandro Santo Domingo, el socialité Diego Osorio y el escritor Ray Loriga.

Legado y contribución continua

La historia de Eugenia Silva es más que una cronología de logros; es un testimonio de perseverancia, talento y dedicación. Su legado va más allá de las pasarelas y abarca el mundo empresarial, la filantropía y la creación de contenido en línea.

Eugenia no solo ha alcanzado la cima de la moda internacional, sino que también ha utilizado su plataforma para influir positivamente en la sociedad y compartir sus experiencias con el mundo.

En 'Maestros de la costura', su papel como juez invitada es solo un reflejo de su compromiso con la industria y su deseo de fomentar el talento emergente. A medida que avanza en su carrera multifacética, queda claro que Eugenia Silva seguirá inspirando a generaciones futuras, demostrando que la autenticidad y la versatilidad son elementos clave para un legado duradero.

Eugenia Silva, más que una cara hermosa, es una mujer multifacética cuya vida ha sido una combinación de éxitos en el mundo de la moda, los negocios y la filantropía. Su historia de determinación y versatilidad la convierte en un referente para las generaciones futuras.

