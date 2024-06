Entregas gratis con Just Eat para Clientes de Amazon Prime

Just Eat y Amazon Prime han firmado un acuerdo que permite a los miembros de Amazon Prime recibir entregas gratuitas en pedidos a domicilio realizados a través de Just Eat.

Los clientes de Amazon Prime pueden disfrutar de entregas gratuitas en Just Eat para pedidos a partir de 15 euros, eliminando así las tarifas de entrega habituales.

Los usuarios Prime, solo necesitan vincular sus cuentas de Amazon y Just Eat para beneficiarse de la entrega gratuita. Este proceso es sencillo y mejora la experiencia del usuario.

Just Eat y Amazon Prime: entregas gratuitas para los Clientes Prime

Recientemente, Just Eat ha anunciado un acuerdo con Amazon Prime que permitirá a los clientes Prime disfrutar de entregas gratuitas en sus pedidos a domicilio.

Este beneficio, similar a acuerdos anteriores que Amazon ha establecido en otros países, es un paso significativo para ambos servicios, ampliando las ventajas de ser miembro Prime y facilitando el acceso a la comida a domicilio de una manera más conveniente y económica.

¿Qué es Just Eat?

Just Eat es una plataforma de entrega de comida a domicilio que permite a los usuarios pedir comida de una amplia variedad de restaurantes locales a través de su sitio web o aplicación móvil.

Fundada en Dinamarca en 2001 y actualmente con sede en Londres, Just Eat opera en múltiples países y se ha convertido en una opción popular para aquellos que buscan disfrutar de sus comidas favoritas sin salir de casa.

Los usuarios pueden buscar restaurantes, elegir sus platos preferidos, realizar el pago en línea y recibir sus pedidos directamente en sus puertas​.

Detalles del acuerdo Just Eat & Amazon

La plataforma de envíos a domicilio Just Eat y Amazon Prime han llegado a un acuerdo por el que los clientes del servicio de entretenimiento del gigante del comercio electrónico podrán recibir en casa sus platos favoritos de forma gratuita en pedidos a partir de 15 euros.

¡Desde hoy envios gratuitos para los usuarios de @Amazon Prime en España a partir de 15€ en restaurantes! pic.twitter.com/IQpAkeKry3 — JUST EAT España (@JustEat_es) June 19, 2024

A través de esta colaboración, los clientes de Prime tendrán acceso anticipado a la opción de entrega gratuita Plus, un nuevo programa de fidelización que lanzará próximamente Just Eat y que ofrecerá gran variedad de ofertas y descuentos exclusivos en restaurantes y comercios asociados.

Ventajas para los Usuarios

Mayor Comodidad y ahorro

Los clientes de Amazon Prime podrán realizar sus pedidos en Just Eat sin preocuparse por los costos adicionales de entrega. Esto no solo representa un ahorro económico, sino también una mayor comodidad al tener una amplia gama de opciones de comida disponible con solo unos clics.

Amplia variedad de restaurantes

Just Eat ofrece acceso a una gran cantidad de restaurantes que abarcan diversas cocinas y estilos gastronómicos. Desde pizzerías hasta restaurantes de alta cocina, los usuarios tienen una extensa selección para elegir, lo que garantiza que siempre haya algo que se ajuste a sus gustos y necesidades​.

Integración sencilla

El proceso para aprovechar este beneficio es sencillo. Los clientes Prime solo necesitan vincular su cuenta de Amazon con Just Eat y, al hacer un pedido, la tarifa de entrega será automáticamente eliminada. Esto facilita aún más la experiencia de usuario y fomenta el uso de ambos servicios de manera integrada.

Entregas gratuitas ilimitadas

Al vincular sus cuentas Just Eat y Prime, los clientes podrán disfrutar de entregas gratuitas ilimitadas de Plus al realizar pedidos en sus restaurantes locales favoritos, sin coste adicional, si bien, se seguirán aplicando cargos adicionales aparte de la tarifa de entrega, como la tarifa de servicio, según aclaran desde Just Eat España.

Impacto en el Mercado

Beneficios para los restaurantes

Para los restaurantes asociados con Just Eat, este acuerdo puede significar un aumento en los pedidos y una mayor exposición. La eliminación de las tarifas de entrega podría incentivar a más personas a utilizar la plataforma, beneficiando a los negocios locales que dependen de las ventas a domicilio para incrementar sus ingresos​.

Si tienes Amazon Prime y usas Just Eat !! Ahora los gastos de envío te salen gratis de manera ilimitada a partir de 15€ pic.twitter.com/UKyHtLJKQ6 — jorge Rodriguez 🇮🇨  (@jorgeBluBlu555) June 19, 2024

Competencia en el sector de entregas

Este movimiento estratégico coloca a Just Eat en una posición competitiva frente a otras plataformas de entrega de comida, como Glovo y Uber Eats, que también están buscando maneras de atraer a más usuarios a través de beneficios y promociones.

.La colaboración con Amazon Prime refuerza la propuesta de valor de Just Eat, haciendo que su servicio sea más atractivo para los consumidores.

Declaraciones Oficiales

Según explica el director general de la firma de delivery en España, Íñigo Barea:

"Estamos muy contentos de asociarnos con Amazon para que los clientes Prime puedan disfrutar a partir de ahora de sus platos favoritos con entregas gratuitas ilimitadas en decenas de miles de restaurantes en toda España",

Se trata de una oportunidad fantástica para potenciar aún más la comodidad diaria de los usuarios, al tiempo que impulsamos la fidelidad y facilitamos la accesibilidad de los clientes. Y lo que es más importante, la asociación apoyará aún más el crecimiento de nuestros establecimientos colaboradores, abriendo sus puertas a los clientes de Amazon Prime". (Amazon)

Estrategia de diversificación

Este nuevo acuerdo del Just Eat forma parte de la estrategia de diversificación de negocio de la plataforma de reparto a domicilio pionera en nuestro país y que en los últimos años ha sumado a sus servicios desde envíos de pedidos de cadenas de supermercados como Dia o Carrefour a pequeños negocios de alimentación pasando por mercados de abastos, los productos de Pascual o productos de parafarmacia gracias a su acuerdo con Luda Partners.

Los clientes de Amazon Prime en España tendrán a partir de ahora entregas gratuitas con Just Eat https://t.co/Bbf8M0dBxz — Europa Press (@europapress) June 19, 2024

En resumen, el acuerdo entre Just Eat y Amazon Prime representa una ventaja significativa para los usuarios, ofreciendo entregas gratuitas en pedidos a domicilio y mejorando la accesibilidad y comodidad.

Esta colaboración beneficia tanto a los consumidores como a los restaurantes locales, impulsando el crecimiento y la visibilidad de los negocios asociados.

Con esta estrategia, Just Eat se posiciona fuertemente frente a la competencia, aumentando su atractivo y alcance en el mercado de entregas a domicilio.Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.