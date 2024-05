Asesinan al actor Johnny Wactor de 37 años tras tratar de impedir un robo

Los convertidores catalíticos en los vehículos contienen metales valiosos y son difíciles de rastrear, lo que facilita su robo. Esta situación ha llevado a un incremento de robos tanto en Washington como en todo el país, dejando a los propietarios de automóviles con pocas opciones para protegerse.

Los convertidores catalíticos purifican las emisiones de los vehículos de gasolina y diésel mediante el uso de catalizadores metálicos, como platino, paladio y rodio . Estos metales están presentes en forma de nanopartículas, aplicadas sobre un sustrato conocido como "ladrillo".

Los sospechosos del asesinato del actor Johnny Wactor escaparon en un vehículo y aún no han sido arrestados, informó la policía. La investigación sigue en curso.

El actor Johnny Wactor, de 37 años, conocido por su papel en el drama diurno "General Hospital", fue asesinado a tiros en Los Ángeles cuando intentó impedir un robo, según informó su familia y la policía.

Scarlett Wactor, madre del actor, confirmó su caída a TMZ , en el incidente. Describió a su hijo como “una luz en un cuarto oscuro”. "Hay un enorme vacío en todos nosotros y no hay forma de solucionarlo", afirmó con tristeza.

El manager de Wactor, Marco Chart, expresó su dolor por la "tragedia sin sentido". Destacó que Johnny era "un alma bondadosa, un actor talentoso y una inspiración para quienes lo rodeaban". Su profesionalismo, entusiasmo y amor por su oficio eran contagiosos y hacían que trabajar con él fuera un placer.

David Shaul, agente de Wactor, también se pronunció, elogiando la dedicación y el carácter ejemplar del actor. “En los altibajos de una profesión desafiante, siempre mantuvo la cabeza en alto y se esforzó por lograr lo mejor que podía ser”, dijo Shaul. Tras más de una década juntos, la pérdida de Wactor deja un vacío permanente en sus corazones.

La policía de Los Ángeles, aunque no confirmó la identidad del fallecido, ofreció detalles del incidente. Alrededor de las 3:25 am del domingo, la víctima se encontró con tres personas que retiraban un convertidor catalítico de un vehículo cerca de Pico Boulevard y Hope Street, en el suroeste del centro de Los Ángeles. Uno de los tres abrió fuego, hiriendo a la víctima mortalmente.

Scarlett Wactor, la madre del actor, de Carolina del Sur, relató que su hijo había estado trabajando como camarero en un bar cercano y ayudaba en una "limpieza profunda" después del cierre. Johnny y tres compañeros de trabajo caminan hacia sus vehículos cuando dos de ellos tomaron una dirección diferente, dejando a Johnny ya otro compañero juntos.

Al llegar a su coche, vió que estaba elevado con un gato, Johnny pensó que lo estaban remolcando debido al lugar donde había estacionado. Se acercó a una persona que estaba en el suelo junto al vehículo y preguntó si lo estaban remolcando. Fue en ese momento cuando la persona le disparó. Las otras dos personas descritas por la policía esperaban en un vehículo cercano.

Johnny Wactor, originario de Charleston, Carolina del Sur, soñaba con actuar desde la escuela primaria. Asistió a la Escuela Secundaria de Artes Rollings antes de mudarse a Hollywood, manteniendo siempre el contacto con su instructor de teatro. Continuó perfeccionando su oficio asistiendo a clases de actuación cuando podía y disfrutaba de la escalada en su tiempo libre.

La carrera de Wactor en la industria no fue sencilla. Scarlett Wactor recordó cómo en un momento pensó que su hijo casi se moría de hambre en Hollywood. Johnny debutó en televisión en “West Wives” de Lifetime y eventualmente apareció en 164 episodios de “General Hospital”, interpretando a Brando. También apareció en el programa de televisión “Westworld” y prestó su voz en el videojuego “Call of Duty: Vanguard”.

The entire General Hospital family is heartbroken to hear of Johnny Wactor’s untimely passing. He was truly one of a kind and a pleasure to work with each and every day. Our thoughts and prayers go out to his loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/2wlIM1TpAB