Más de 200 artistas en contra de la Inteligencia Artificial

Más de 200 artistas, incluyendo a nombres destacados como Stevie Wonder, Katy Perry, Billie Eilish, Imagine Dragons, Juanes, Raphael, Manuel Carrasco y Lola Índigo, han unido sus voces en un manifiesto en contra del uso "irresponsable y depredador" de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria musical.

En una carta presentada en redes sociales por la organización Artist Rights Alliance, los artistas expresan su preocupación por el uso de la IA para manipular la voz y la imagen de los artistas profesionales, violando así los derechos de los creadores y dañando el ecosistema musical.

Nearly 250 artists call on tech companies to stop AI use that devalues music and infringes upon the rights of human artists.



AI has enormous potential as a tool for human creativity – but when used irresponsibly, it poses an existential threat to our art.