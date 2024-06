Quién es Becky G, cantante e invitada de ‘El Hormiguero’

Becky G comenzó su carrera subiendo covers de canciones populares en YouTube en 2011, llamando la atención de importantes productores musicales.

Su versión de "Otis" le permitió ser descubierta por el productor Dr. Luke, quien la firmó con Kemosabe Records y RCA Records en 2011.

"Esquinas" es el tercer álbum en español de Becky G, lanzado el 28 de septiembre de 2023. El álbum combina estilos tradicionales de la música mexicana con influencias contemporáneas, destacando colaboraciones con artistas como Iván Cornejo y DannyLux.

Con 13 pistas, incluye temas sentimentales como "Querido Abuelo" y un cover de "Cruz de Olvido" de Vicente Fernández. Este proyecto es un homenaje a las raíces y la herencia cultural de Becky G, y coincide con su gira "Mi Casa, Tu Casa"​

Inspiradora y auténtica: la trayectoria de Becky G en la música

Becky G, cuyo nombre real es Rebbeca Marie Gomez, es una destacada cantante, compositora y actriz estadounidense. Nacida el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, California, Becky G ha logrado consolidarse como una figura importante en la industria musical y del espectáculo.

Desde sus inicios en YouTube hasta su éxito en las listas de Billboard, su carrera ha estado marcada por su talento y versatilidad. Ha trabajado con numerosos artistas de renombre, incluyendo Bad Bunny, Natti Natasha, y los hermanos Aguilar, entre otros.

Primeros años

Becky G nació en una familia de ascendencia mexicana. Sus padres, Alejandra y Francisco "Frank" Gomez, enfrentaron dificultades financieras que llevaron a la familia a perder su hogar cuando Becky tenía nueve años.

Esto la motivó a trabajar desde muy joven para apoyar a su familia. Asistió a la escuela pública, pero debido al acoso escolar, optó por la educación en casa. Desde pequeña, Becky mostró interés por la música y comenzó a grabar y subir videos de ella cantando a YouTube, lo que eventualmente la llevó a ser descubierta por el productor Dr. Luke​​​ (Celebsline)​.

Trayectoria profesional

2011-2019: Inicios y primeros éxitos

Becky G empezó a ganar reconocimiento al subir covers de canciones populares en YouTube. Su versión de "Otis" llamó la atención del productor Dr. Luke, quien la firmó con Kemosabe Records y RCA Records en 2011.

Su sencillo debut "Becky from the Block" y su EP "Play It Again" en 2013 marcaron el inicio de su carrera profesional. En 2014, el sencillo "Shower" se convirtió en un gran éxito, alcanzando el top 20 en el Billboard Hot 100. Becky también colaboró con artistas como Cher Lloyd en "Oath" y Cody Simpson en "Wish U Were Here"​.

2020-2022: Consolidación y nuevos proyectos

En esta etapa, Becky G se consolidó en la música latina con éxitos como "Mayores" junto a Bad Bunny y "Sin Pijama" con Natti Natasha, ambos alcanzando el número uno en las listas de Latin Airplay.

En 2019, lanzó su primer álbum de estudio "Mala Santa", que fue bien recibido por la crítica. Becky también continuó expandiendo su presencia en la actuación con roles en películas y proyectos televisivos​.

2023-2024: Proyectos recientes

En los últimos años, Becky G ha lanzado nuevos sencillos y ha realizado colaboraciones importantes, además de continuar su gira "Mi Casa, Tu Casa".

En 2023, participó en la película "Blue Beetle" prestando su voz a Khaji-Da. Su influencia en la música y la cultura pop sigue creciendo, con una base de fans leal y proyectos que destacan su versatilidad​.

Esquinas: El Último Álbum de Becky G

Becky G lanzó su tercer álbum en español, "Esquinas," el 28 de septiembre de 2023, a través de Kemosabe Records, RCA Records y Sony Music Latin. Este álbum representa un homenaje a sus raíces mexicanas y su herencia cultural, uniendo estilos tradicionales de la música mexicana con un toque contemporáneo.

Con 13 pistas, "Esquinas" incluye colaboraciones con artistas destacados como Iván Cornejo, DannyLux, Yahritza y Su Esencia, Chiquis, y los hermanos Ángela y Leonardo Aguilar​.

"Esquinas" destaca por su enfoque en el arte de contar historias a través de corridos, un género que ha ganado popularidad a nivel global. Becky G expresó que este proyecto es una conexión profunda con su alma, influenciada por la música folklórica que creció escuchando, como la de Vicente Fernández, Jenni Rivera y Chalino Sánchez​ (Remezcla)​.

Canciones como "2ndo Chance" y "Por el Contrario" muestran su habilidad para fusionar el sonido tradicional con letras emotivas y actuales​.

Una de las canciones más sentimentales del álbum es "Querido Abuelo," dedicada a sus abuelos y su legado. Esta pista refleja sus humildes comienzos y la influencia de su familia en su vida y carrera​ (Remezcla)​. Además, el álbum incluye un cover de "Cruz de Olvido," popularizada por Vicente Fernández, lo que cierra el álbum con un sentido homenaje a su herencia​.

El lanzamiento de "Esquinas" coincide con su gira "Mi Casa, Tu Casa," que comenzó el 14 de septiembre de 2023. Becky G ha compartido que este álbum no solo es un sueño hecho realidad para ella, sino también un agradecimiento a sus abuelos por sus sacrificios y amor incondicional​.

2025: Futuros proyectos

Para el futuro, Becky G tiene planes de lanzar más música y posiblemente nuevos álbumes. Continúa explorando oportunidades en la actuación y está involucrada en varios proyectos filantrópicos. Se espera que su influencia en la industria del entretenimiento siga aumentando​.

Filmografía de Becky G

Cine

2008: El Tux como Claudia Gómez (cortometraje)

2017: Power Rangers como Trini Kwan/Power Ranger Amarilla

2018: Gnome Alone como Chloe (voz)

2018: A.X.L. como Sara Reyes

2022: Good Mourning como Apple

2023: Blue Beetle como Khaji-Da (voz)

Televisión

2008: La estación de la Calle Olvera como Nina (película para televisión)

2014: Mahomie Madness (episodio "Austin Mahone Shows His Tour Bus and Hangs with Becky G")

2014: Teens Wanna Know (episodio "DJ Young Slade & Flips Audio Headphones Review")

2014: Tu día alegre (episodio "Gabriel Valenzuela y Río Roma")

2015: Austin & Ally (episodio "Dancers & Ditzes")

2015: Empire como Valentina Galindo (episodios "Without a Country" & "Fires of Heaven")

2017: Latin American Music Awards 2017 (anfitriona/intérprete)

2018: Latin American Music Awards 2018 (anfitriona/intérprete)

2018: La Voz Argentina (mentora para entrenar a Axel)

2019: MTV Europe Music Awards 2019 (anfitriona/intérprete)

2021: Face to Face with Becky G (anfitriona)

2021: Everybody Loves Natti (episodio "All in the Family"; serie documental)

2022: Becoming A Popstar (juez y productora ejecutiva)

2022: A Tiny Audience (intérprete; temporada 3)

2022: MTV Millennial Awards 2022 (anfitriona)

5 curiosidades de Becky G

Comenzó a trabajar a una edad temprana para apoyar a su familia. Fue miembro de dos grupos musicales antes de lanzarse como solista: G.L.A.M. y B.C.G. Es fanática de Jennifer Lopez y ha citado a Selena como una de sus mayores influencias. Ha sido la cara de varias campañas publicitarias, incluyendo McDonald’s y CoverGirl. Su apodo en las redes sociales es "Beasters"​.

Vida personal de Becky G

Becky G ha estado en una relación con el jugador de fútbol Sebastian Lletget desde 2016. Anteriormente, tuvo una breve relación con el cantante Austin Mahone en 2015.

Becky es muy cercana a su familia y a menudo comparte momentos con ellos en sus redes sociales. Sus aficiones incluyen el béisbol y ver películas​.

Discografía de Becky G

Álbumes de estudio:

"Mala Santa" (2019)

EPs:

"Play It Again" (2013)

Sencillos destacados:

"Becky from the Block" (2013)

"Shower" (2014)

"Mayores" (2017)

"Sin Pijama" (2018)

Premios y nominaciones de Becky G

Becky G ha sido reconocida con varios premios, incluyendo dos American Music Awards, un iHeartRadio Music Award, y nueve Latin American Music Awards. Además, ha recibido el Extraordinary Evolution Award y el Impact Award en la ceremonia Billboard Women in Music de 2023. Ha sido nominada para un Billboard Music Award y cinco Latin Grammy Awards​.

En conclusión, Becky G ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos en Inglewood hasta convertirse en una superestrella internacional. Su dedicación y talento la han llevado a lograr éxitos impresionantes en la música y el cine.

Con una base de fans leal y un futuro prometedor, Becky G continúa dejando su propia marca en la industria del eapectáculos. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.