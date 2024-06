'Inside Out 2' triunfa, en Estados Unidos y Canadá recaudando 155 millones de $

"Inside Out 2" de Disney y Pixar ha recaudado 155 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, marcando uno de los mayores estrenos de 2024​.

La película “Inside Out 2” se estrenó en Estados Unidos y Canadá el 14 de junio, arrasando en taquilla, en España el estreno será el 19 de junio . Tony Chambers de Disney destacó que la película superó las altas expectativas iniciales, impulsada por críticas positivas y el boca a boca.

Estreno triunfal de "Inside Out 2" de Disney y Pixar

El verano cinematográfico de Hollywood ha dado un giro positivo con el impresionante estreno de "Inside Out 2" de Disney y Pixar. La secuela animada ha recaudado entre 155 millones de dólares en ventas de entradas en 4,400 cines de Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana, según las estimaciones previas al estreno.

Récords y éxito internacional

"Inside Out 2" ha registrado uno de los debuts más grandes en la historia reciente de Pixar y se proyecta que será el mayor estreno de 2024. A nivel internacional, las proyecciones indican un sólido rendimiento, aunque las cifras precisas aún están por confirmarse. Si se cumplen las expectativas , la película podría superar los estrenos de "Dune: Part Two " (82,5 millones de dólares) y "Godzilla x Kong: The New Empire" (80 millones de dólares) como el mayor debut del año. ( Taquilla - Internacional de Noticias de Cine ).

Tony Chambers , director de distribución teatral de Disney, expresó su sorpresa ante el éxito de la película, destacando que superó las expectativas. "La gente va al cine a ver grandes películas", comentó Chambers.

"Las críticas positivas y el boca a boca han ayudado a generar este impulso... Se está convirtiendo en un fenómeno".

Audiencias diversas y multiculturales

Una característica clave del éxito de "Inside Out 2 " es su capacidad para atraer a audiencias de todas las edades y grupos demográficos. Chambers enfatizó que, en la era post-COVID, los grandes éxitos dependen de atraer a una audiencia multicultural, lo cual ha sido esencial para el triunfo de esta película.

Este éxito es crucial para Pixar, que se había enfrentado recientemente a varios lanzamientos decepcionantes, como "Elemental" y "Lightyear ". Además, es vital para la industria del cine en general, que ha visto una caída significativa en la venta de entradas.

"El éxito engendra éxito", dijo Chambers, destacando que este triunfo es beneficioso para toda la industria. Las cifras de taquilla de verano suelen representar alrededor del 40% de la recaudación anual, y aunque todavía hay un déficit significativo, "Inside Out 2" marca un avance prometedor​ ( ( Box Office Theory ) ​.

Otros estrenos destacados

Disney también ha tenido éxito con "El reino del planeta de los simios" , que alcanzó el tercer lugar en su sexto fin de semana con 5,2 millones de dólares, acumulando un total global de 374,5 millones de dólares. Próximamente, "Deadpool & Wolverine" se estrenará el 26 de julio, añadiendo más éxitos potenciales al calendario de verano.

De qué trata, 'Inside Out 2'

"Inside Out 2" es la esperada secuela de la aclamada película de Pixar de 2015. Dirigida por Kelsey Mann, la película sigue a Riley, quien ahora tiene 13 años y está entrando en la adolescencia. La historia se desarrolla en la mente de Riley, donde sus emociones - Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco - enfrentan un cambio significativo cuando la sede central de sus emociones experimenta una demolición para dar paso a nuevas emociones.

Con la llegada de la pubertad , Riley empieza a experimentar emociones nuevas y complejas. Entre las nuevas emociones que se presentan están Ansiedad (interpretada por Maya Hawke), Envidia (Ayo Edebiri), verguënza y hastío . Estos nuevos personajes complican la dinámica interna de Riley, especialmente cuando Ansiedad empieza a tomar el control, provocando conflictos con las emociones existentes.

La trama se complica cuando Ansiedad decide deshacerse del "Sentido del Yo" de Riley, creando una versión corrupta de este y aislando a las emociones originales en una bóveda de recuerdos. Este acto desencadena una serie de eventos que llevan a Riley a enfrentar desafíos tanto internos como externos, incluyendo problemas en sus relaciones con amigos y su participación en un equipo de hockey.

Las emociones originales, lideradas por Alegría , deben encontrar una manera de escapar y restaurar el equilibrio dentro de la mente de Riley. A través de una serie de aventuras y enfrentamientos, las emociones trabajan juntas para recuperar el "Sentido del Yo" y ayudar a Riley a superar sus inseguridades y miedos.

Impacto de la estrategia de Disney

El éxito de "Inside Out 2" llega después de que Disney decidió centrarse nuevamente en Pixar en largometrajes, tras enviar varias películas directamente a Disney+ durante la pandemia.

Películas como "Soul", "Luca" y "Turning Red" se estrenaron exclusivamente en la plataforma de streaming, pero con "Inside Out 2 ", Pixar regresa a su estrategia tradicional de lanzamientos en cines, lo cual ha sido recibido con entusiasmo tanto por la industria como por los fans.

La película ha tenido un rendimiento impresionante en cines IMAX, pantallas de gran formato premium y pantallas 3D. Comparado con otros estrenos recientes, "Inside Out 2" lidera la taquilla, seguido por "Bad Boys: Ride or Die" y "El reino del planeta de los simios". Esta estrategia de distribución en Múltiples formatos ha permitido que "Inside Out 2" alcance una audiencia más amplia y diversa, maximizando sus ingresos de taquilla.

El retorno de Pixar al Éxito

Para Pixar, este éxito no solo marca un retorno a la forma después de varios lanzamientos mediocres, sino que también representa una validación de su estrategia renovada de enfocarse en largometrajes de calidad .

El mes pasado, el New York Times informó que Pixar había decidido volver a centrarse en los largometrajes y había despedido al 14% de su fuerza laboral, alrededor de 175 empleados, como parte de un esfuerzo por reenfocar sus esfuerzos en proyectos cinematográficos más grandes y ambiciosos​.

Reacciones de la industria del cine en Estados Unidos

El éxito de "Inside Out 2" ha sido celebrado por la industria cinematográfica en general. Paul Dergarabedian , analista senior de medios de Comscore, describió el fin de semana de estreno como "monumental para las salas de cine" .

Este estreno exitoso no solo es importante para Pixar y Disney, sino que también señala un punto de inflexión para la industria del cine en 2024, mostrando que el público está dispuesto a regresar a los cines en masa para ver grandes películas​-

Listado de ventas de entradas de fin de semana en Estados Unidos y Canadá

Según Comscore , las ventas estimadas de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá fueron:

“Inside Out 2”: 155 millones de dólares “Bad Boys: Cabalga o muere”: 33 millones de dólares “El reino del planeta de los simios”: 5,2 millones de dólares “La película Garfield”: 5 millones de dólares “Los Vigilantes”: 3,7 millones de dólares “SI”: 3,5 millones de dólares “Furiosa: Una saga de Mad Max”: 2,4 millones de dólares “El chivo expiatorio”: 1,5 millones de dólares “Los extraños: Capítulo 1”: 760.000 dólares “El señor de los anillos: La comunidad del anillo”: 632.910 dólares​ ​.

En conclusión, a medida que " Inside Out 2" continúa su recorrido en la taquilla, la atención se centra en cómo otras películas próximas se desempeñarán. Con títulos esperados como "Deadpool & Wolverine" y "Despicable Me 4", la industria del cine espera mantener el impulso positivo y seguir atrayendo a las audiencias de regreso a los cines.

Este retorno al éxito no solo es un alivio para Pixar y Disney, sino que también señala un renacimiento para el cine en general, marcando un 2024 prometedor para la industria. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.