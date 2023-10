Los dulces más típicos de Halloween alrededor del mundo

En este artículo te contamos los postres más típicos de Halloween y del Día de Todos los Santos de Estados Unidos, Italia, España y México. ¿Los conoces? ¡Sigue leyendo!

Halloween es una festividad cuyos orígenes son varios: la tradición cristiana y las creencias celtas y romanas. Aunque la palabra Halloween procede de la expresión cristiana “All Hallow Eve”, que significa “víspera de Todos los Santos”, lo cierto es que el origen de esta celebración está muy relacionada también con el samhain, una milenaria fiesta celta, y el mundus patet, el día de los difuntos romanos. Con el paso de los siglos, la Iglesia sustituyó estas fiestas paganas por Halloween y el Día de Todos los Santos, celebrados el 31 de octubre y el 1 de noviembre, respectivamente. Pero, aún con múltiples orígenes, esta fiesta ha sido arraigada en muchos rincones del mundo gracias a los contenidos norteamericanos en masa.

Gracias a los celtas, los romanos, los cristianos y los estadounidenses hoy podemos disfrutar de una gran variedad de deliciosas y especiales recetas para este día. Sigue leyendo porque te vamos a contar todas las curiosidades que rodean a los dulces típicos de Halloween en países como Estados Unidos, Italia, España y el rey del Día de los Muertos, México.

Candy Apples (Estados Unidos)

El dulce estadounidense típico de Halloween por excelencia, la manzana de caramelo o la “Candy Apple”. Este dulce puede dar miedo, pero no porque sea terrorífico en su aspecto, sino porque puedes morir de placer al probarlo. Fuera de bromas, si es tan famoso es porque está delicioso.

Tenemos que darle las gracias a William Kolb, un fabricante de dulces de Nueva Jersey (Estados Unidos) que en 1908 creó este postre por accidente. Si, así es, has leído bien, por accidente. Su objetivo era crear un adorno bonito y colorido para el escaparate de su tienda de dulces. Mientras creaba un caramelo de canela roja se le ocurrió bañar en la mezcla líquida del caramelo una manzana de color rojo vibrante. Después la dejó secar para que se endureciera la mezcla y “voilà”, ahí lo tienes, la “Candy Apple” original. La colocó en su escaparate y enseguida llamó la atención de los transeúntes, quienes quisieron probarla. Por lo que William decidió venderlas por 5 centavos.

La manzana de caramelo pasó de convertirse en un pequeño adorno en 1908 a el dulce más típico de los Estados Unidos en la actualidad en tan solo un siglo. Te han entrado ganas de probarla, ¿verdad?

Dolci dei morti (Italia)

Olvídate de las pizzas y la pasta por un momento para centrar tu atención en el dulce típico del Día de Todos los Santos de nuestro vecino meditarráneo, Italia. Los “dolci dei morti” o “dulces de los muertos” son galletas, pasteles y turrones que se preparan en las pastelerías italianas y también en los hogares en esta festividad.

En particular los “ossa dei morti” o “huesos de los muertos” tienen, como su propio nombre indica, forma de hueso y son típicos de la región siciliana. Son muy duros al paladar y difíciles de masticar. Sus principales ingredientes son la harina, la miel y la manteca de cerdo. Después, puedes encontrar diferentes sabores, ya que se bañan en limón, en chocolate y en pistacho. Así que, si visitas el país italiano en estas fechas no te olvides de probar este particular dulce.

Huesos de Santo (España)

El Día de Todos los Santos en las vitrinas de las pastelerías españolas no pueden faltar los huesitos de santo, ni tan poco en las sobremesas del 1 de noviembre. Estos dulces, junto con los buñuelos, son típicos en época de Halloween en nuestro país. Al igual que el “ossa dei morti” el hueso de santo tiene forma de hueso, son de color blanco y de forma alargada y cilíndrica, a diferencia del postre italiano el español se puede ver enrollado.

El primer documento donde se nombra a los huesos de santo data del siglo XVII, concretamente de 1.611, en el libro “Arte de cocina. Pastelería, Vizcochería y Conservería de Francisco Martínez: Montijo, Jefe de las cocinas reales de Felipe II”. Sin embargo, uno de sus ingredientes principales, el mazapán, se sabe que proviene de la época andalusí. Este postre está elaborado de yema de huevo y de almendras. Tiene sentido que se hiciera con almendras allá por el siglo XVII porque ahora sí, tenemos almendras cuando queramos, pero en esos tiempos la recolección de la almendra coincidía justo con la celebración del Día de Todos los Santos.

Pan de muerto (México)

Otro de los países en los que se celebra el Día de los Muertos por excelencia es México. A diferencia de otros países donde esta festividad se relaciona con colores como el negro, el país norteamericano se llena de color. Con sus calaveras folclóricas, altares y catrinas México celebra una fiesta muy especial en su país. Uno de sus dulces tradicionales de estas fechas es el pan de muerto, que se consume los días 1 y 2 de noviembre y se coloca en los altares de los muertos para honrar y recordar a los seres queridos. Este dulce está hecho a base de harina de trigo, leche, huevo, levadura, azúcar, sal, mantequilla y, normalmente, se aromatiza con anís y naranja.