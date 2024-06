Cruz Sánchez de Lara novela la vida de José de Ribas,amante de Catalina de Rusia

La autora publica ‘En la corte de la zarina’, una novela sobre el noble y militar español que triunfó en la Rusia imperial del siglo XVIII y por ejemplo, fundador de la ciudad de Odesa.

Es sorprendente que un personaje tan excepcional, en todos los sentidos, como José de Ribas no sea más conocido en nuestro país ni haya contado con una historiografía más abundante, a la altura de su figura y de su protagonismo en un período fascinante.

Militar, ingeniero, estratega, amante de la zarina Catalina II la Grande, fiel consejero y visionario sin par, José de Ribas -conocido como Osip Mijáilovich en la fastuosa corte petersburguesa de finales del siglo XVIII- fue el primer español en hacer carrera en el Imperio ruso y fundó su puerto soñado similar al de Nápoles: Odesa.

Cruz Sánchez de Lara se ha empapado de biografías, memorias y estudios y monografías sobre la época y el imperio de Catalina. También ha visitado algunos de los escenarios principales. Fruto de todo ello es ‘En la corte de la zarina’ (Espasa), resultado de una labor muy ardua de documentación, reconoce la autora, sobre todo por los descartes. “Cuando te documentas para una novela histórica -explica-, una de las claves es no abusar de la generosidad con el lector. No puedes pretender contar todo lo que has estudiado, sino solo aquello que contribuye al relato. Y créanme, supone una renuncia importante. La inercia te invita a contar todo lo que has aprendido y te ha sorprendido”, añade.

Retrato de José de Ribas.

Uno de los puntos fuertes de la novela es la atractiva combinación de grandes eventos históricos relacionados con el Imperio ruso y de historias personales de los protagonistas, algunas de ellas sorprendentes. Su acertada integración atrapa al lector y lo sumerge en la realidad de la época, desde los intríngulis de la alta política a los pequeños detalles de la vida cotidiana.

“Todas las joyas que describo, incluso las vajillas, son objetos reales que poseyó y utilizó Catalina explica la autora-. Las casas, salvo las de Ribas y Betskói, son aquellas en las que vivieron los personajes: se trata de palacios cuyas descripciones de la época han trascendido más allá de sus posteriores reformas”.

El sexo como arma social y política

En sus memorias, Catalina II reconoce haber tenido más de cien amantes. José de Ribas es uno de ellos. "Tenéis agallas y sois altanero. Os gustan diferentes comidas que a nosotros, vivís de forma distinta y, sin embargo, el afán de triunfar os hace renunciar al sol de vuestra tierra. He visto egos muy grandes, pero nunca en un cuerpo tan pequeño", le dice Catalina cuando son amantes.

El español señala en una de sus cartas que tanto Catalina como las demás damas de la corte «disfrutan con el sexo como hombres, sin esperar más correspondencia que el placer y el juego de la seducción». Eso se deja notar en la novela, con escenas cargadas de sensualidad y erotismo, que son imprescindibles para completar el retrato de los personajes y para conocer el porqué de algunos hechos.

La zarina tenía una confidente cuya función era «probar» las aptitudes sexuales de los hombres que querían acostarse son ella. La «catadora de amantes» era un filtro para que a la cama de Catalina llegaran solo los amantes más aptos. Catalina se encargaba de hacer públicas las relaciones sexuales que no estuvieran a la altura de sus expectativas.

Retrato de Catalina la Grande.

El príncipe Potemkin, consejero y favorito de la zarina, sabía que el sexo era una de las razones que sustentaba su relación con Catalina y no perdía ocasión de bajarse los pantalones en público para exhibir su descomunal miembro viril. El zar Pablo I, el hijo de Catalina, llamó al reinado de su madre «el gobierno del coño».

La autora

Cruz Sánchez de Lara es una reconocida abogada y activista en temas relacionados con los derechos humanos y la sostenibilidad. Ha desarrollado programas en diferentes países de África, América y Europa. En 2011 fundó la ONG Thribune for Human Rights, que continúa presidiendo. Es patrona de la Fundación Ortega Marañón. La vicepresidenta de 'El Español' es máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la American University de Washington.

También es editora de Enclave ODS y Magas, los verticales de sostenibilidad y mujeres de El Español. Ha publicado anteriormente las novelas 'Cazar leones en Escocia' (Espasa, 2022) y 'Maldito hamor' (Espasa, 2023) con gran éxito de crítica y ventas.