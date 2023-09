Leche de cabra: beneficios y desventajas

¿Sabías que la leche de cabra es más fácil de digerir que la de vaca? Tiene glóbulos de grasa más pequeños que la leche de vaca, esto puede contribuir a su facilidad de digestión.

La leche de cabra tiene menos lactosa que la de vaca, (4,1% frente a 4,7%), por eso algunas personas les sienta mejor que la de vaca, sin embargo si eres intolerante a la lactosa, debes tenerlo en cuenta.

La leche de cabra es un buen agente metabólico, es capaz de metabolizar el cobre y el hierro. Puede ser beneficiosa para personas con problemas digestivos o estreñimiento.

Calorías y nutrientes de la leche de cabra

Calorías, (67 Kcal)

Proteínas, (3.4 g)

Hidratos de carbono (4.5 g)

Fibra, (0 g)

Grasa, (3.9 g)

Agua, (88.2 g)

Calcio, (110 mg)

Hierro, (0,12 mg)

Potasio, (180 mg)

Vitamina A (40 microgramos/ug)

Vitamina C, (1.5mg)

Vitamina E, (0,03 mg)

Vitamina B1, (0,04 mg)

Vitamina B2, (0,12 mg)

Vitamina B3 (1.1 mg)

Vitamina B9 (1 ug)

Magnesio, (13 mg)

Fósforo, (95 mg)

Sodio, (40 mg)

Beneficios de la leche de cabra para la salud

La leche de cabra, un producto lácteo menos común que la leche de vaca, es altamente valorada por su perfil nutricional y diversos beneficios para la salud.

En este artículo de ESdiario, te explicaremos las razones por las cuales considerar la leche de cabra en tu dieta podría ser una elección sabia para promover una vida más saludable.

Desde su fácil digestibilidad hasta su capacidad para fortalecer los huesos y su potencial para combatir la inflamación, la leche de cabra ofrece una serie de ventajas que merecen ser destacadas.

Fácilmente digestible:

La digestibilidad de la leche de cabra es uno de sus atributos más destacados. Esto se debe a varias razones que hacen que la leche de cabra sea más suave con el sistema digestivo humano.

Tamaño de glóbulos de grasa: la leche de cabra se caracteriza por tener glóbulos de grasa más pequeños en comparación con la leche de vaca, y este factor puede contribuir a su facilidad de digestión. Los glóbulos de grasa más pequeños permiten un procesamiento y absorción más eficientes en el sistema digestivo.

Efecto Amortiguador: la capacidad de la leche de cabra para formar cuajada durante la coagulación es otro aspecto importante de su digestibilidad. Esta propiedad actúa como un amortiguador, lo que significa que puede ser más suave para el estómago, reduciendo así la posibilidad de problemas gastrointestinales.

Es importante destacar que, a pesar de ser más fácilmente digerible que la leche de vaca, tanto la leche de cabra como la de vaca contienen cantidades similares de lactosa. Por lo tanto, las personas con intolerancia a la lactosa deben ser conscientes de esto antes de incorporar la leche de cabra en su dieta y consultar con un profesional de la salud si es necesario.

Fortalecimiento de huesos:

La salud ósea es un aspecto fundamental de nuestro bienestar general, y la leche de cabra puede desempeñar un papel en su fortalecimiento.

Metabolismo Óseo: La administración de 400 ml de leche de cabra se ha relacionado con un impacto positivo en el metabolismo óseo. Esta mejora podría ser especialmente beneficiosa para prevenir la osteoporosis en personas que padecen artritis reumatoide.

Proteína Específica: En estudios con ratas, se encontró que una proteína específica de la leche de cabra, conocida como CSN1S2, promovía la formación del hueso femoral de manera más eficaz que el yogur de cabra.

Recambio óseo estimulado: La leche de cabra también ha demostrado estimular el proceso de estabilización del recambio óseo, lo que podría ser especialmente beneficioso en casos de deficiencia de hierro, que puede afectar la salud ósea.

Efectos Probióticos: apoyo a la salud digestiva

La leche de cabra contiene cantidades significativas de la cepa bacteriana conocida como bacteria del ácido láctico (LAB), que es reconocida por sus efectos probióticos. Estos microorganismos beneficiosos pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable en la flora intestinal y apoyar la digestión.

Combate de la Inflamación

La leche de cabra, junto con la leche de burra, se ha recomendado como suplemento dietético para personas que padecen afecciones alérgicas e inflamatorias. Se ha demostrado que la leche desencadena respuestas inmunes en el cuerpo humano, lo que puede ser beneficioso en casos de inflamación

Efectos Antiinflamatorios en Estudios con ratas: Los oligosacáridos presentes en la leche de cabra han mostrado efectos antiinflamatorios en estudios con ratas, especialmente en casos de colitis. Esto sugiere que la leche de cabra podría ser útil en el tratamiento de enfermedades inflamatorias intestinales,

Puede promover la salud del corazón: la contribución del magnesio

La leche de cabra es una fuente rica en magnesio, un mineral que desempeña un papel crucial en la salud del corazón. El magnesio ayuda a mantener un ritmo cardíaco regular, previene la formación de coágulos sanguíneos y controla los niveles de colesterol en sangre.

Reducción de triglicéridos:

En estudios con ratas, se observó que la ingesta de leche de cabra contribuía a la reducción de la concentración de triglicéridos en plasma (6).

Apoyo en el tratamiento de la anemia: mayor biodisponibilidad de hierro

La leche de cabra ha demostrado tener una biodisponibilidad de hierro superior a la leche de vaca. Esto significa que el hierro presente en la leche de cabra es más fácilmente absorbido y utilizado por el organismo.

En ratas, se observará una mayor eficiencia en la regeneración de hemoglobina, lo que es fundamental para prevenir y tratar la anemia.

¿Es la leche de cabra una alternativa saludable a la leche de vaca?

Ambos tipos de leche tienen valores nutricionales muy similares, por lo tanto la leche de cabra es una buena alternativa a la leche de vaca.

Calorías leche de cabra, (67 por ración de 100 g, frente a 66 calorías de la leche de vaca ).

(67 por ración de 100 g, frente a ). Lactosa , en la leche de cabra, (4,1%), frente al (4,7%) en la leche de vaca

, en la leche de cabra, (4,1%), frente al (4,7%) en la leche de vaca Proteínas (3,4 g) por ración de 100 g de la leche de cabra frente a (3,3 g) de la leche de vaca

(3,4 g) por ración de 100 g de la leche de cabra frente a (3,3 g) de la leche de vaca Grasa , (3,9 g) de la leche de cabra, frente a (3.6 g) de la leche de vaca.

, (3,9 g) de la leche de cabra, frente a (3.6 g) de la leche de vaca. Hidratos de carbono , (4,5 g) por ración de 100 g aporta la leche de cabra, frente a (5 mg) que aporta la leche de vaca

, (4,5 g) por ración de 100 g aporta la leche de cabra, frente a (5 mg) que aporta la leche de vaca Agua, (88,2 g) de agua por ración de 100 g aporta la leche de cabra, frente a (88.1 g) de la leche de vaca

(88,2 g) de agua por ración de 100 g aporta la leche de cabra, frente a (88.1 g) de la leche de vaca Calcio, (110 mg) por ración de 100 g aporta la leche de cabra, frente a (120 mg) de la leche de vaca

(110 mg) por ración de 100 g aporta la leche de cabra, frente a (120 mg) de la leche de vaca Hierro , (0.12 mg) por ración de 100 g aporta la leche de cabra, frente a (0,1 mg) que tiene la leche de vaca

, (0.12 mg) por ración de 100 g aporta la leche de cabra, frente a (0,1 mg) que tiene la leche de vaca Potasio, (180 mg) por ración aporta la leche de cabra, frente a (150 mg) que aporta la leche de vaca

(180 mg) por ración aporta la leche de cabra, frente a (150 mg) que aporta la leche de vaca Fósforo , (95 ng) por ración aporta la leche de cabra frente a (92 mg) de la leche de vaca

, (95 ng) por ración aporta la leche de cabra frente a (92 mg) de la leche de vaca Sodio , (40 mg) por ración aporta la leche de cabra, frente a (50 mg) por ración que aporta la leche de vaca

, (40 mg) por ración aporta la leche de cabra, frente a (50 mg) por ración que aporta la leche de vaca Vitamina A, (40 mcg) por ración de 100 g frente a (38,7 mcg) por ración de la leche de vaca

Si bien la leche de cabra puede ser una opción valiosa, es importante recordar que las necesidades nutricionales varían de persona a persona.

Si tiene inquietudes específicas o condiciones médicas, es aconsejable consultar a un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en tu dieta. La leche de cabra puede ser una alternativa saludable a la leche de vaca, pero la elección final depende de tus necesidades individuales y preferencias alimentarias.

El precio es una de las principales diferencias entre la leche de cabra y la de vaca, la leche de cabra cuesta más del doble que la de vaca. Un brik de leche de vaca entera (marca blanca) cuesta alrededor de 0.90 €, en cambio un brik de leche de cabra está entre 2.10 a 3.83 €(si es ecológica).

Desventajas de la leche de cabra

El único efecto secundario de relevancia atribuido a la leche de cabra, respaldado por investigaciones científicas, se relaciona con la alergia. La alergia a la leche de cabra, que normalmente no se asocia con su contraparte de vaca, es una afección poco frecuente. Se ha sugerido que esta alergia podría estar vinculada a la proteína caseína presente en la leche.

Es importante señalar que la alergia a la leche de cabra parece manifestarse con mayor frecuencia en niños de mayor edad y tiende a surgir más tarde en la vida.

Esta alergia exige una estricta evitación de la leche de cabra y de los productos lácteos derivados, ya que las reacciones alérgicas pueden ser graves. Incluso pequeñas cantidades de leche de cabra o productos lácteos pueden desencadenar respuestas alérgicas

Es fundamental estar consciente de estos riesgos, especialmente si se ha diagnosticado o se sospecha de una alergia a la leche de cabra, y tomar las medidas necesarias para evitar la exposición a esta fuente de alérgeno

No se debe dar leche de cabra, (ni de vaca) a niños menores de 12 meses

Por otro lado no se recomienda la leche de cabra para los bebés al igual tampoco se debe dar leche de vaca, hasta cumplido un año de vida. Hablamos de que no se debe dar leche tipo brik ni de cabra ni de vaca,— esto no afecta a las leches de fórmula aptas para bebés tanto de cabra como de vaca—.

El contenido en proteínas de la leche de cabra y la de vaca, las de brik, es hasta tres veces superior a la leche materna, algo que puede ser dañino para los riñones del bebé, exponiéndose a la deshidratación.

Además en un organismo inmaduro, (menor de 1 año de vida) también son excesivos los contenido en calcio, fósforo, y potasio, pudiendo provocar pérdida de electrolitos en el organismo del bebé.

En definitiva la leche de cabra tiene valores nutricionales parecidos a la leche de vaca, incluso contiene casi la misma cantidad de lactosa, de proteínas y grasas. Sin embargo puede resultar más fácil de digerir que la leche de vaca.

Por otro lado, el precio es mucho mayor, (0.90 la de vaca frente a 2.10 € la de cabra). La elección depende entonces de preferencias personales, hay quien le sienta mejor la leche de cabra que la de vaca, pero en cuanto a nutrientes no existen grandes diferencias. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.