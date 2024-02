Descubre el fósil completo de un reptil marino Dinocephalosaurus orientalis

Sumérgete en una emocionante colaboración entre científicos de Escocia, Alemania, Estados Unidos y China, que ha permitido representar por primera vez la figura completa de este enigmático "dragón chino". Un esfuerzo global que desentraña los secretos del Triásico

En el Año del Dragón, un equipo internacional de científicos ha desenterrado un tesoro paleontológico en la provincia de Guizhou, al sur de China. Este descubrimiento ha revelado un fósil completo de un reptil acuático, el Dinocephalosaurus orientalis, que asombra por su semejanza con el mítico "dragón chino".

Este reptil, con su apariencia de serpiente y un cuello alargado, se remonta a la asombrosa cifra de 240 millones de años, sumergiéndonos en el intrigante período Triásico.

Si bien los primeros vestigios del Dinocephalosaurus orientalis se identificaron en 2003, el último hallazgo es más completo, con una longitud de aproximadamente 4.87 m. Este fósil, completamente articulado, ha permitido a los científicos visualizar por primera vez la extraña criatura prehistórica en su totalidad.

Nick Fraser, jefe del Departamento de Ciencias Naturales del Museo Nacional de Escocia, expresó su asombro ante este descubrimiento: "Es un ejemplo más del extraño y maravilloso mundo del Triásico que continúa desconcertando a los paleontólogos".

El profesor Li Chun, del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados, destacó la magnitud de este descubrimiento al subrayar el esfuerzo internacional detrás de él.

Científicos de Escocia, Alemania, Estados Unidos y China han unido sus conocimientos para desentrañar los secretos de este fascinante reptil acuático. Este esfuerzo conjunto ha culminado en la capacidad de "representar por primera vez la extraña criatura de cuello largo", según los Museos Nacionales de Escocia.

En el Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados de Beijing, el equipo internacional de investigadores ha examinado minuciosamente este "extraño reptil marino". El fósil completamente articulado ha permitido una visión sin precedentes, desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola.

