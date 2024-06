La magia de los canónigos: propiedades y contraindicaciones que debes conocer

Los canónigos son ricos en vitaminas C, E y B9, beta-caroteno y ácidos grasos esenciales. Son, una opción más nutritiva en comparación con muchas otras lechugas convencionales​.

Esta planta es sorprendentemente resistente al frío, pudiendo tolerar temperaturas de hasta -28°C. Se cultiva mejor en meses frescos y puede crecer bien en invierno​. Además de consumirse frescos en ensaladas, los canónigos pueden cocinarse y usarse en sopas, platos de arroz y huevos, o al vapor como las espinacas.

¿Qué son los canónigos o 'lamb's lettuce'?

Los canónigos, también conocidos como 'lamb's lettuce' o Valerianella locusta, son una planta herbácea de la familia de las valerianáceas. Esta hierba se distingue por sus pequeñas hojas verdes dispuestas en forma de roseta, con una altura que varía entre 10 y 30 cm.

Las hojas son especialmente tiernas y sabrosas cuando son jóvenes, con un sabor que recuerda a la nuez o avellana. Sus flores, pequeñas y de tonos blancos o azulados, crecen en tallos de unos 20-25 cm. Los canónigos crecen de forma silvestre en zonas templadas de Europa, Asia Menor y el Cáucaso​

Características botánicas, donde suelen crecer y principales usos

Los canónigos, prosperan en suelos frescos y poco profundos, y prefieren climas templados. Es una planta anual resistente al frío, comúnmente cultivada en invernaderos y campos abiertos. Las hojas de los canónigos son un ingrediente popular en ensaladas debido a su textura suave y sabor delicado. También pueden ser cocinadas brevemente al vapor para preservar sus nutrientes y sabor​.

Historia de los canónigos

El cultivo de los canónigos data del siglo XVI, con un aumento significativo en su cultivo y distribución desde la región de Nantes en Francia en el siglo XIX. Hoy en día, alrededor del 80% de la producción francesa proviene de esta área​.

A principios del siglo XX cuando comenzaron a cultivarse variedades con hojas más grandes y tiernas, incrementando su consumo y presencia en mercados europeos​

Cultivo en España

En España, el cultivo de canónigos es prominente en las regiones de Murcia, Almería y Alicante. Estas áreas ofrecen un clima ideal para su crecimiento, especialmente durante los meses de otoño e invierno. Murcia, en particular, es la principal región productora, contribuyendo significativamente a las exportaciones de España a otros países europeos​.

Estacionalidad de los canónigos

Los canónigos se cosechan principalmente en otoño e invierno, aunque las variedades cultivadas en invernaderos permiten su disponibilidad durante todo el año. Su mejor calidad se obtiene entre octubre y abril, cuando las condiciones climáticas son óptimas para su crecimiento​.

Calorías y nutrientes

Los canónigos son una opción baja en calorías pero rica en nutrientes. Por cada 100 gramos, aporta aproximadamente:

Propiedades de los canónigos

Los canónigos, es una planta rica en nutrientes y beneficios para la salud. A continuación, se detallan algunas de sus propiedades más destacadas:

Aporta antioxidantes

Los canónigos son una fuente rica en antioxidantes como la vitamina C y la vitamina A. Estos antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres, que son responsables del daño celular y el envejecimiento prematuro.

Al estabilizar los radicales libres, los antioxidantes presentes en los canónigos ayudan al sistema inmunológico a defenderse de la oxidación celular y las enfermedades degenerativas.

Salud cardiovascular

El potasio presente en los canónigos ayuda a regular la presión arterial, mientras que el cobre contribuye a mantener niveles saludables de colesterol.

Consumir regularmente esta planta puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares​​​ (HealWithFood)​.

Mejora de la visión y la piel

Los canónigos contienen altas cantidades de provitamina A, que es esencial para la salud ocular y de la piel. La vitamina A protege los ojos contra enfermedades como la degeneración macular y también mantiene la piel saludable al promover la reparación celular y la producción de colágeno​.

Mejora la salud ósea

La vitamina K en los canónigos es crucial para la fortaleza de los huesos, ya que promueve la actividad osteoblástica, ayudando a prevenir la osteoporosis. Además, el manganeso presente en esta planta también contribuye a la densidad ósea y a la formación y reparación de los huesos​

Mejora del sistema inmunológico

La vitamina C, un potente antioxidante, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, aumentando la resistencia del cuerpo contra infecciones y enfermedades. Los canónigos, aunque contienen cantidades moderadas de vitamina C, son efectivos para mejorar la respuesta inmunológica del cuerpo​.

Reducción del riesgo de anemia

El alto contenido de hierro en los canónigos los convierte en una excelente opción para prevenir y tratar la anemia. Aunque el hierro presente en las plantas (hierro no hemo) no se absorbe tan eficientemente como el hierro de origen animal, su consumo regular puede contribuir significativamente a los niveles de hierro en el cuerpo​.

Salud cerebral y metabólica

La vitamina B6 en los canónigos es vital para el metabolismo, el desarrollo cognitivo y la función inmunológica. Esta vitamina ayuda en la síntesis de neurotransmisores como la serotonina y la norepinefrina, que regulan el estado de ánimo y la energía, y también en la prevención de trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer​.

Cómo usar los canónigos en recetas de cocina

Los canónigos se pueden utilizar en una variedad de recetas, desde ensaladas frescas hasta platos cocinados. Su sabor delicado y textura suave los hacen ideales para combinar con ingredientes como nueces, queso de cabra y vinagretas ligeras. Para conservar su frescura, es mejor añadirlos a las ensaladas justo antes de servir.

Contraindicaciones de los canónigos

Los canónigos, también conocidos como lamb's lettuce, son valorados por sus beneficios nutricionales, pero como con cualquier alimento, existen ciertas contraindicaciones y precauciones que deben tenerse en cuenta.

1. Efectos de la Vitamina K

Uno de los componentes más destacados de los canónigos es su alto contenido de vitamina K, que juega un papel crucial en la coagulación de la sangre. Esto puede ser problemático para personas que toman anticoagulantes como la warfarina.

La vitamina K puede interferir con estos medicamentos y reducir su efectividad, por lo que es esencial que los pacientes consulten con su médico antes de incluir grandes cantidades de lamb's lettuce en su dieta​ (Nutrition And You.com)​​ .

2. Absorción de Hierro

Aunque los canónigos son ricos en hierro, este es hierro no hemo, el cual no se absorbe tan eficientemente como el hierro hemo presente en la carne y productos animales.

Las personas con anemia o deficiencia de hierro deben tener en cuenta que depender exclusivamente de fuentes vegetales de hierro, como los canónigos, podría no ser suficiente para satisfacer sus necesidades diarias de este mineral​.

3. Posible Contaminación por nitratos

Como otras hojas verdes, los canónigos pueden acumular nitratos del suelo. Estos nitratos pueden ser convertidos en nitritos en el cuerpo, los cuales en altas concentraciones pueden ser perjudiciales para la salud, especialmente en niños pequeños.

Es importante lavar bien las hojas y preferiblemente elegir productos orgánicos para reducir el riesgo de contaminación por nitratos​.

4. Alergias y sensibilidades

Aunque es raro, algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas al consumir canónigos. Los síntomas pueden incluir picazón, hinchazón y en casos severos, dificultad para respirar.

Las personas con alergias conocidas a otras verduras de hoja verde deben tener cuidado al introducir canónigos en su dieta​.

5. Riesgo de Contaminación Microbiana

Como con todas las verduras de hoja verde, los canónigos pueden ser susceptibles a la contaminación bacteriana, incluyendo patógenos como E. coli y Salmonella.

Es crucial lavar bien las hojas antes de su consumo y asegurarse de que se manejen adecuadamente durante su almacenamiento para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos​ (DelightedCooking)​.

Conservación de los canónigos

Para conservar los canónigos, guárdalos en el refrigerador dentro de una bolsa de plástico perforada. De esta manera, se mantendrán frescos durante tres a cuatro días. Evita lavar las hojas hasta justo antes de usarlas para prevenir la humedad excesiva que puede acelerar su deterioro​

En resumes, los canónigos, son una verdura versátil y nutritiva que ofrece numerosos beneficios para la salud. Desde su alto contenido en vitaminas y minerales hasta sus propiedades antioxidantes y beneficios para la salud cardiovascular y ósea, esta planta es una excelente adición a cualquier dieta saludable.

Su cultivo en regiones como Murcia, Almería y Alicante, junto con su disponibilidad durante gran parte del año, hacen que sea fácil de incorporar en diversas recetas, ofreciendo siempre un sabor delicado y una textura agradable. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.