Quién es Danna Paola, cantante, actriz e invitada de ‘La Resistencia’

Danna Paola ha sido ‘una '’niña prodigio’ en el espectáculo, debutó en televisión a los cuatro años en "Plaza Sésamo" y lanzó su primer álbum "Mi globo azul" a los seis años.

Danna Paola, alcanzó fama mundial con su papel en la serie de Netflix "Élite" como Lucrecia Montesinos. Además, es una destacada actriz de doblaje, prestó su voz a personajes como Rapunzel en "Enredados" y Raya en "Raya y el último dragón".

Biografía de Danna Paola, nacida en una familia de artistas

Danna Paola Rivera Munguía, conocida artísticamente como Danna Paola, es una cantante, compositora y actriz mexicana nacida el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México.

Con una carrera que comenzó desde muy joven, ha logrado destacarse en el ámbito de la música y la actuación, alcanzando fama internacional gracias a su versatilidad y talento. Su participación en la serie "Élite" de Netflix y su evolución musical han sido hitos significativos en su trayectoria.

Primeros años

Danna Paolam es hija de Juan José Rivera, un cantante mexicano, y Patricia Munguía, una actriz de doblaje. Desde pequeña mostró un gran interés por las artes, debutando a los cuatro años en el programa "Plaza Sésamo".

A pesar de su temprano éxito, sufrió bullying en la escuela debido a su carrera artística y su apariencia física. Realizó sus estudios de bachillerato a distancia, mostrando siempre una inclinación hacia actividades artísticas más que académicas.

Trayectoria profesional

1999-2008: Inicios y primeros éxitos

Danna Paola inició su carrera artística en 1999. Su primer álbum, "Mi globo azul", fue lanzado en 2001. Participó en telenovelas como "Rayito de Luz" y "María Belén", consolidándose como una estrella infantil.

En 2004, protagonizó "Amy, la niña de la mochila azul" y lanzó su segundo álbum, "Océano". Su tercer álbum, "Chiquita pero picosa", fue lanzado en 2005.

2009-2012: Álbum homónimo

En 2009, Danna protagonizó "Atrévete a Soñar", donde también participó en la banda sonora. En 2012, lanzó el álbum homónimo "Danna Paola", destacando con canciones como "Ruleta" y "Todo fue un show". Este álbum marcó su transición de la niñez a la adolescencia como cantante solista.

2013-2016: 'Hoy no me puedo levantar'

En 2013, lanzó el sencillo "No es cierto" en colaboración con Noel Schajris, seguido de "Agüita". Protagonizó la versión en español del musical "Wicked" en 2013. En 2015, se unió al musical "Hoy no me puedo levantar" y lanzó el sencillo "Mientras me enamoras" con Lalo Brito.

2017-2020: Regreso a la música, 'SIE7E'

En 2017, retomó su papel en "Hoy no me puedo levantar" y en 2018 lanzó el sencillo "Final feliz" como parte de la banda sonora de "Élite". En 2020, lanzó su álbum "SIE7E+" con éxitos como "Oye Pablo" y "Sodio". Colaboró en "Santería" con Denise Rosenthal y Lola Índigo, y en "Don't Go" con Isabela Merced.

2021-2024: K.O. y CHILDSTAR

En 2021, Danna lanzó su álbum "K.O.", considerado el más importante de su carrera hasta ese momento. En 2024, lanzó "CHILDSTAR", un álbum introspectivo que refleja sus experiencias a lo largo de más de 20 años de carrera. Participó como jurado en "La Academia" y "Top Star: ¿Cuánto vale tu voz?".

Vida personal

Danna Paola ha mantenido su vida personal relativamente privada. Ha tenido varias relaciones conocidas, incluyendo a Sebastián Yatra y Alex Stretch.

Su relación actual con Alex Hoyer ha sido destacada por la mutua admiración y apoyo profesional entre ambos. Danna ha mencionado que se siente más feliz y saludable que nunca, enfocándose en su bienestar personal y profesional.

Curiosidades sobre la vida de Danna Paola

Fobias: Danna tiene fobia a los payasos, tarántulas y diversos insectos. Danna

Bulllying: Fue víctima de bullying en su infancia debido a su carrera artística y su físico.

Diseño de moda : En 2014, debutó como diseñadora con su línea "Danna Paola, by Sexy Jeans".

Actriz de doblaje : Ha prestado su voz a personajes en películas como " Enredados" (Rapunzel) y "Raya y el último dragón" (Raya).

Preferencias literarias : Su libro favorito es "Romeo y Julieta", lo cual refleja su naturaleza romántica.

Salud: Recientemente, Danna Paola tuvo que hacer una pausa en su carrera debido a una bronquitis y Recientemente, Danna Paola tuvo que hacer una pausa en su carrera debido a una gripe, lo que le hizo reflexionar sobre la importancia de la salud.

Discografía

Mi globo azul (2001)

Océano (2004)

Chiquita pero picosa (2005)

Danna Paola (2012)

SIE7E+ (2020)

K.O. (2021)

CHILDSTAR (2024)

Filmografía

2001: Rayito de Luz, Dirección: Sergio Jiménez, Papel: Lupita

2001: María Belén, Dirección: Roberto Gómez Fernández, Papel: María Belén García Marín

2010: Enredados, Dirección: Byron Howard y Nathan Greno, Papel: Rapunzel (voz)

2015: Home: No hay lugar como el Hogar, Dirección: Tim Johnson, Papel: Tip Tucci (voz)

2021: Raya y el último dragón, Dirección: Don Hall y Carlos López Estrada, Papel: Raya (voz)

Trabajos en televisión

2000-2001: Rayito de Luz, Papel: Lupita

2002: ¡Vivan los niños!, Papel: Estrella

2003: La familia P. Luche, Papel: María Belén

2004: Amy, la niña de la mochila azul, Papel: Amy Granados

2009: Atrévete a soñar, Papel: Patito

2013: Como dice el dicho, Papel: Varios

2015: ¿Quién es quién?, Papel: Paloma Hernández

2016: La Doña, Papel: Mónica Hernández

2018-2020: Élite, Papel: Lucrecia Montesinos

Premios de Danna Paola

Kids Choice Awards: 9 premios

MTV Millennial Awards: 4 premios

MTV Italian Music Awards: 4 premios

MTV Europe Music Awards: 1 premio

Sociedad de Autores y Compositores de México: 2 premios

En definitiva, Danna Paola es una artista polofacética que ya ha dejado huella en la industria del espectáculo. Su capacidad para reinventarse y su talento en la música y la actuación la han convertido en una figura influyente en Latinoamérica y el mundo.

