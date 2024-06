Quién es Marta Sánchez, cantante e invitada de ‘El Hormiguero’

Marta Sánchez, tiene una carrera que abarca 38 años, durante los cuales ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo.

Marta Sánchez, estrella del pop de los 90 en España

Marta Sánchez, nacida el 8 de mayo de 1966 en Madrid, es una destacada cantante de música pop española. Con una carrera que abarca más de tres décadas.

Ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la música pop en España y América Latina. A lo largo de su trayectoria, Marta ha recibido numerosos premios y ha colaborado con reconocidos artistas internacionales.

Primeros años

Marta Sánchez López nació en una familia de músicos; su padre, Antonio Sánchez Camporro, era un cantante de ópera asturiano. Desde joven, mostró una gran inclinación por la música, influenciada por su padrino, el famoso tenor Alfredo Kraus.

Su primer contacto profesional con la música fue con el grupo Cristal Oskuro, donde empezó a destacar por su talento y presencia escénica, lo que le llevó a unirse al grupo Olé Olé en 1985, reemplazando a Vicky Larraz como vocalista.

Debut como solista, 1993

El debut solista de Marta Sánchez se produjo en 1993 con el álbum "Mujer", que incluyó éxitos como "Desesperada". Este álbum, producido por Ralf Stemmann y Christian De Walden, también tuvo una versión en inglés titulada "Woman".

La consolidación de su carrera como solista llegó en 1995 con el lanzamiento de "Mi Mundo", un disco que también contó con una versión en inglés para el mercado internacional.

1996–2000

Entre 1996 y 2000, Marta Sánchez lanzó varios álbumes exitosos. En 1997 publicó "Azabache", un álbum que mostró una faceta más madura y experimental, y en 1998 "Desconocida", dedicado a su padre fallecido.

En 1999, participó en el disco "Voces Unidas" para los Juegos Olímpicos de Atlanta, lo que aumentó su visibilidad internacional. "Azabache" incluyó colaboraciones con Slash y Andrea Bocelli, destacándose el sencillo "Moja mi corazón", que alcanzó el primer puesto en las listas Billboard Latin Pop.

2001–2006

Durante estos años, Marta continuó su éxito con el álbum "Soy yo" en 2002, que incluyó singles como "Sigo intentando" y "Soy yo". Este álbum le valió premios como el Premio Amigo a la Mejor Solista Femenina y el Premio Ondas al Mejor Videoclip.

En 2004 lanzó un recopilatorio de grandes éxitos, incluyendo nuevas canciones y remixes. En 2005, realizó una extensa gira por España que culminó en la grabación de su primer DVD en vivo.

2006–2010

En 2007, Marta Sánchez lanzó "Miss Sánchez", que debutó en el tercer puesto de las listas de ventas en España. Colaboró con Carlos Baute en 2008 en el exitoso sencillo "Colgando en tus manos", que se mantuvo 39 semanas en el número uno de las listas de ventas en España y América Latina.

Este período también vio su participación en múltiples giras y colaboraciones, reafirmando su posición en la música pop.

2011–2016

En 2011, Marta lanzó el sencillo "Get Together" y continuó con colaboraciones y nuevos lanzamientos. En 2015, publicó el álbum "21 Días", que incluyó canciones como "La que nunca se rinde" y "Welcome".

Este álbum fue bien recibido y mostró su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en la industria musical. "21 Días" fue un proyecto personal, producido en parte por su expareja Daniel Terán.

2017–2021

Entre 2017 y 2021, Marta Sánchez continuó activa en la música y lanzó varios sencillos, colaboraciones y participó en programas de televisión. En 2019, lanzó el sencillo "Brillar", que fue bien recibido por sus fans y la crítica. Continuó participando en giras y eventos, demostrando su constante evolución artística.

2022–2024

En los últimos años, Marta Sánchez ha seguido lanzando nueva música y participando en conciertos y festivales. En 2022, lanzó el sencillo "Un mismo corazón" y en 2023, continuó trabajando en nuevos proyectos musicales y colaboraciones.

Su presencia en la industria musical sigue siendo significativa, adaptándose a los cambios y manteniendo su relevancia.

En 2024, Marta Sánchez continúa demostrando su versatilidad y talento en la escena musical con varios proyectos destacados.

Uno de los lanzamientos más significativos es el álbum "Perpetual Void" con el Marta Sánchez Trio, que incluye a Chris Tordini en el bajo y Savannah Harris en la batería. Este álbum, producido por Marta Sánchez y lanzado por Intakt Records, destaca por sus composiciones complejas y la interacción dinámica entre los músicos.

El álbum ha sido muy bien recibido por la crítica, resaltando la capacidad de Sánchez para innovar dentro del formato de trío de jazz​ (Bandcamp)​​.

Además, Marta Sánchez colabora con la saxofonista y vocalista María Grand en el álbum "Anohin". Este proyecto se caracteriza por su enfoque en la improvisación y la creación musical espontánea, mezclando técnica virtuosa con una conexión emocional profunda.

El álbum "Anohin" ha sido lanzado bajo el sello Biophilia Records y también ha recibido elogios por su originalidad y la interacción íntima entre las dos artistas​.

En términos de actuaciones en vivo, Marta Sánchez ha estado activa con presentaciones como la del 29 de marzo de 2024 en Firehouse 12 en New Haven, donde celebró el lanzamiento de "Perpetual Void". Estos conciertos no solo muestran su nuevo material sino también su habilidad para la improvisación y la interacción en vivo con su audiencia​.

Vida personal

La vida personal de Marta Sánchez ha sido también un tema de interés para sus seguidores. Estuvo casada con el publicista Jesús Cabanas, con quien tuvo una hija, Paula. Posteriormente, se casó con el empresario argentino Jorge Salati.

Marta Sánchez y Jorge Salati

Su vida ha estado marcada por momentos difíciles, como la pérdida de su hermana Paz en 2004, lo que afectó profundamente a la cantante.

Curiosidades

Aquí tienes cinco curiosidades sobre Marta Sánchez:

Cambio de Imagen en Olé Olé: Cuando Marta Sánchez se unió al grupo Olé Olé en 1985, su estilo se transformó drásticamente. Pasó de una imagen sobria a un look más atrevido y moderno, teñido su cabello de rubio platino, inspirándose en iconos como Marilyn Monroe. Este cambio la ayudó a consolidarse como una figura prominente en la música pop española de los años 80 y 90. Colaboración con Slash y Andrea Bocelli: Marta Sánchez ha colaborado con artistas de renombre internacional. En su álbum "Azabache" (1997), trabajó con Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, en el sencillo "Moja mi corazón". Además, grabó el dueto "Vivo por ella" con el tenor italiano Andrea Bocelli, una canción que alcanzó gran popularidad y mostró su versatilidad vocal​ ( Wikipedia, la enciclopedia libre )​. Éxito en Solitario con "Desesperada": Su primer sencillo en solitario, "Desesperada", lanzado en 1993, fue un gran éxito y recibió el Premio ERES a la mejor canción dance. Este hit catapultó su carrera solista y estableció su reputación como una de las principales cantantes pop de España​ ( Wikipedia, la enciclopedia libre )​. Impacto en la Moda y la Televisión: A lo largo de su carrera, Marta Sánchez ha sido conocida por su sentido de la moda y su presencia en los medios. A lo largo de su carrera, Marta Sánchez ha sido conocida por su sentido de la moda y su presencia en los medios. Ha participado en numerosos programas de televisión y ha trabajado en campañas publicitarias, consolidándose como un ícono de estilo en España. Además, ha sido jurado en varios concursos de talentos, donde su experiencia y carisma han sido muy valorados​ ( El País )​. Exploración de la Terapia y la Meditación: En entrevistas recientes, Marta Sánchez ha compartido que realiza terapia y practica la meditación para mantenerse equilibrada y en paz consigo misma.

Ha mencionado que estas prácticas le han ayudado a aceptar su edad y a prepararse para el futuro, enfrentando temas como la soledad y el envejecimiento con una actitud positiva y abierta​ ( El País )​.

Estas curiosidades muestran la diversidad y profundidad de la carrera y vida personal de Marta Sánchez, destacando no solo su talento musical sino también su impacto cultural y personal

Discografía de Marta Sánchez

La discografía de Marta Sánchez incluye:

Mujer (1993)

Mi Mundo (1995)

Azabache (1997)

Desconocida (1998)

Soy Yo (2002)

Miss Sánchez (2007)

21 Días (2015)

Giras de Marta Sánchez

A lo largo de su carrera, Marta Sánchez ha realizado numerosas giras por España y América Latina, presentando sus álbumes y recopilando éxitos en vivo. Sus giras más destacadas incluyen

1994: Gira Mujer

1995: Gira Mi Mundo

1996: Gira Verano

1997-1998: Gira Azabache

1999-2000: Gira Desconocida

2000: Gira del Musical "La Magia De Broadway"

2002: Gira Soy Yo

2005: Gira 2005

2007: Gira Miss Sánchez

2010-2011: Gira 25 Aniversario

2012: Gira Mi Cuerpo Pide Más

2013: Gira Ídolos

2014: Gira Verano 2014

2015-2017: Gira 21 Días

2018-2019: Gira Piano Y Voz

2019: Gira Verano 2019

2022: Tour Brillar

2022-2023: De Cerca

En conclusión, Marta Sánchez es una figura icónica de la música pop española, con una carrera de más de 38 años que abarca numerosos éxitos y colaboraciones internacionales.

Su habilidad para reinventarse y mantenerse relevante en la industria musical, junto con su talento y carisma, la han consolidado como una de las artistas más queridas y respetadas de España.

A lo largo de su trayectoria, Marta ha demostrado ser una cantante versátil y dinámica, capaz de conectar profundamente con su audiencia a través de su música y actuaciones en vivo.