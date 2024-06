Ayuso repasa la lista de bulos contra ella y deja tiritando a la izquierda

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado varias de las falsedades que ha difundido la oposición, desde el bono térmico de Mónica García al pato muerto de Más Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho uso de uno de los términos que más gustan en el sanchismo, “bulo”, y precisamente para volverlo en contra de la oposición y dejar en evidencia las falsedades que han vertido sobre ella. De esta forma, Ayuso, durante la sesión de control en la Asamblea, ha puesto en evidencia los cinco bulos más sonados de la izquierda madrileña… y de Vox.

La dirigente madrileña ha comenzado con el "bulo del batmóvil" de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, quien compartió una imagen de la presidenta conduciendo un coche “diciendo que era mi Maserati de lujo” cuando era el de Batman del Parque Warner.

Ayuso ha continuado con “el bulo del dúplex”, en el que supuestamente la presidenta madrileña vivía en un dúplex, “y hasta la oposición mandó a una inspectora cuando no había”. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha citado asimismo un bulo del portavoz del PSOE, Juan Lobato, “quien aseguró que había nacido en el Hospital Niño Jesús, cuando es uno de los pocos hospitales que no tiene servicio de matronas y de maternidad”.

Por supuesto, Isabel Díaz Ayuso también ha tenido para los bulos de la ministra de Sanidad y ex portavoz de Más Madrid, Mónica García. "No sé si quedarme con el bulo de la ministra con el bono social que dice no lo volveré a cobrar y al final lo único que ha caducado es la persona solicitante", ha recordado la presidenta madrileña.

Y cómo no, el bulo del pato muerto en la mascletà de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha concluido con “el pato del Manzanares al que usaron el pobre cuerpo del animal en el lugar del crimen para culpar al Ayuntamiento”. "Así que solamente les puedo decir feliz solsticio de verano, señorías", ha terminado Isabel Díaz Ayuso su repaso.