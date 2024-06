Tellado se disfraza de Alcaraz y le devuelve la pelota de fango a Sánchez

El presidente del Gobierno aprovecha una entrevista para seguir lanzando fango gubernamental y el portavoz del PP le replica con contundencia: "Vamos a desmontar unos cuantos bulos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido una contundente dosis de su propia medicina. El líder socialista ha aprovechado una entrevista en 'La Vanguardia' para soltar su habitual soflama de bulos gubernamentales destinados a menoscabar a la oposición, a la justicia y a la Prensa libre, llenando todo de su habitual fango. Pero ha recibido una contundente réplica de parte de Miguel Tellado, portavoz en el Congreso. Sánchez estaba al servicio, pero Tellado, como si fuera Alcaraz en Roland Garros, le ha devuelto la pelota enfangada justo donde más duele. Break para el popular.

Sánchez, en esa entrevista en La Vanguardia, ha avanzado que en julio presentará un plan de acción democrática que abarca "la modificación de la ley orgánica sobre el Derecho al Honor y la del Derecho a la Rectificación", menoscabando a la Prensa libre. Tildó a PP, Vox y Alvise Pérez de ultraderecha, criticó las publicaciones de la Prensa, la acusó de propagar bulos y desinformar, defendió al Fiscal General del Estado, atacó al CGPJ... El argumentario habitual desde la carta de amor de un esposo desesperado.

El portavoz popular, convertido en martillo pilón socialista en los últimos tiempos, supo 'restar' la bola de fango de Sánchez dejando el argumentario tiritando. A través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, el ferrolano ha despachado un hilo de posteos incuestionable y que demuestran quién es el que está detrás de los bulos, la crispación y el deterioro de la democracia española.

El hilo de Tellado

"Hola, @sanchezcastejon. Vamos a desmontar unos cuantos bulos de la entrevista de hoy. La única impunidad que existe es la que usted ha vendido a cambio de 7 votos y la que pretende alcanzar ahora, como buen autócrata, para toda la corrupción que le rodea controlando el CGPJ", comenzó escribiendo.

"Otro bulo: El Fiscal General del Estado no está “haciendo su trabajo”, está haciendo el trabajo que usted le manda, que es muy diferente. Hay tres poderes y, por mucho que le cueste entenderlo, usted no encarna a los tres en “su persona”. Asúmalo". Esa, sin duda, es de las que duelen.

"Continuamos:El mismo día que escribió esa lacrimógena carta de “hombre profundamente enamorado”, sabía ya que su mujer estaba profundamente investigada. Por eso el abogado de su esposa remitió al juez un escrito en el que asumía esta condición y pedía personarse". Y siguió: "Otro bulo más: Por supuesto que su mujer tiene derecho a una carrera profesional, faltaría más. Lo que no puede es usar su condición en beneficio propio. ¿Si no por qué El País dijo en 2018 que contemplaba dejar su “carrera” para no incurrir en conflicto de intereses?".

Y Tellado decidió concluir el hilo con la misma contundencia. Primero, "El PP jamás ha “llamado a asediar” la sede del PSOE. JAMÁS. Otra mentira más. Es difícil encontrar una sola verdad en esta entrevista…". Y el remate: "Deje de llamar “pseudomedios” a toda la prensa que publica lo que no le gusta o no le conviene. Lo que le molesta es que los medios destapen toda la corrupción y el fango en el que usted nada. Y podríamos continuar...". Ni Alcaraz hubiera restado mejor.