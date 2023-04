El 1-M de UGT y CCOO: aquelarre contra los empresarios, Sánchez se va de rositas

Los sindicatos han anunciado 73 manifestaciones por toda España y centrarán sus ataques en la CEOE y las grandes cadenas "por los bajos salarios y las subidas de precios".

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, ultiman ya el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, en el que además quedarán sólo 27 días para que los españoles vayan a las urnas en las elecciones municipales y autonómicas. En este clima preelectoral, las dos grandes centrales saldrán a la calle con un mensaje en sintonía con lo que vende el Gobierno de Pedro Sánchez y crítico con los empresarios y grandes cadenas.

UGT y CCOO han convocado 73 manifestaciones por toda España el 1 de Mayo con el lema “subir salarios, bajar los precios y repartir los beneficios”, tal y como presentaron públicamente sus secretarios generales Pepe Álvarez y Unai Sordo.

Los propios líderes sindicales no mencionaron ninguna crítica al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, sino que señalaron que en el Día Internacional del Trabajo el objetivo es que “la CEOE sienta el aliento de la calle y tenga claro que, si no hay acuerdo ni ese reparto de la riqueza, la conflictividad está asegurada y se generalizará por todos los sectores”. Conflicto con la patronal pero no con el Gobierno.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, alabó asimismo “el crecimiento económico de España, el récord de cotizaciones a la Seguridad Social y de creación de empleo y los avances logrados en el diálogo social como con la reforma laboral o el acuerdo de pensiones”, transmitiendo el mensaje como su fuera un miembro más del Gobierno.

17 millones, la última subvención

El idilio entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos mayoritarios no se comprueba sólo en la sintonía entre los mensajes de unos y otros, sino sobre todo en las subvenciones que reciben. En marzo el Consejo de Ministros aprobaba otra subvención de 17 millones de euros para las organizaciones sindicales.

Esta cifra es la misma cantidad récord que concedió el Gobierno el año pasado y que supone duplicar lo que daba en ayudas a UGT y CCOO el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, que era 8,8 millones. En los cuatro años de Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos se han dado a los sindicatos 56,6 millones de euros públicos, 21,4 millones más que años de Rajoy en Moncloa. Dinero de forma directa, luego hay que sumar todo tipo de ayudas.