Ayuso planta cara a Puente y le deja K.O tras el enésimo caos en Cercanías

Dirigentes de la Comunidad de Madrid aseguran que el ministro de Transportes se preocupa más por amnistiar a la esposa de Sánchez y atacar a los jueces que por la red ferroviaria.

Últimas horas de la campaña electoral previa a las elecciones europeas de este domingo. Unos comicios marcados, entre otras muchas cosas, por la citación como investigada de la esposa del presidente del Gobierno para el próximo 5 de julio. El PSOE, sobre todo después de la aparición "estelar" de Begoña Gómez en Benalmádena, cierra filas en torno a Pedro Sánchez y su mujer y el PP busca sacar rédito electoral de sus presuntos delitos.

Una de las últimas polémicas ha tenido como protagonista a otro de los habituales, el ministro Óscar Puente, que ha sido interpelado por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, quien le ha acusado de estar más centrado en el futuro judicial de Begoña Gómez que en el estado de la red de Cercanías, que en los alrededores de la capital de España provoca numerosos contratiempos a los usuarios.

"El ministro Puente se preocupa más por amnistiar a Begoña Gómez y atacar a los jueces que por la red de Cercanías", ha criticado el responsable madrileño de Transportes, que ha vuelto a reclamar al ministro información precisa "para saber qué se está haciendo en la red de Cercanías y en la red ferroviaria" de la región.

Críticas a Óscar Puente y la red de Cercanías

Del mismo modo, Jorge Rodrigo ha recordado la necesidad de "tener conocimiento de esas inversiones que se supone que están haciendo, pero que no las vemos por ningún lado". "Desde luego la situación, como pudieron ver cientos de ciudadanos madrileños que se dirigían a nuestra región desde Alicante, es dantesca, y creo que la situación sin duda es insostenible", ha asegurado.

En la misma línea, ha censurado que, pese a las reiteradas peticiones de reunión para abordar estas cuestiones, el Ministerio de Óscar Puente no ha fijado ningún tipo de cita. "Todas las cartas que le he venido remitiendo al propio ministro, ninguna me ha contestado. Por lo tanto, a día de hoy no tenemos ningún tipo de información ni previsión de tener ningún tipo de reunión con el ministro, ya que no tenemos ningún tipo de trato con él", ha apuntado.