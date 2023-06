El PP cree que Feijóo tiene "tiempo" para superar "el techo" de los 150 escaños

En la sede del PP se respira un ambiente de 'ilusión contenida'. Las encuestas y la calle les sonríen. Y su claro objetivo es conseguir gobernar en solitario para no depender de Vox.

El Partido Popular, tal y como se ha comprobado en los pasados comicios del 28M, está en pleno apogeo. De cara al 23J, desde Génova mantienen una actitud responsablemente optimista. O dicho de otro modo: no pueden ocultar su satisfacción -y alegría- al ver cómo las encuestas cada vez le sonríen más pero, son conscientes, la maquinaria de desgaste de La Moncloa "no entiende ni de límites ni de escrúpulos". El 23 de julio no está ganado. Y todo el equipo popular está “al mil por hora”, tal y como señalan fuentes de Génova.

El PP cree que puede superar los 150 escaños

Las últimas tres encuestas publicadas coinciden en la victoria del PP pero varían sustancialmente en el número de escaños que obtendría. La más pesimista para los populares es la elaborada por Sociométrica que le otorga 135 escaños al partido de Feijóo. Por su parte, Data10 le otorga al PP 139 escaños. Y, la más optimista, es la de GAD3 que le otorga entre 150 y 153 escaños.

En este sentido, desde el número 13 de la calle de Génova creen que Feijóo todavía “tiene tiempo” para superar “el techo” de los 150 escaños. “Si vemos el 28M, el PP obtuvo todavía mejor resultado de lo que les pronosticaban todas las encuestas”, inciden fuentes cercanas a la dirección nacional del PP.

Superar los 150 escaños permitiría al PP sumar, en solitario, más que todo el PSOE y Sumar juntos. Y, sobre todo, le acercaría a cumplir su sueño: gobernar en solitario, esto es, sin meter a Vox en el gobierno. Está claro que si los populares consiguen superar ese techo, el poder de presión -para exigir la entrada en el gobierno- del partido de Santiago Abascal disminuiría notablemente.

Las líneas clave del programa y la campaña del PP

Desde luego, el 23J es una fecha clave. No solo porque el PP, previsiblemente, gane las elecciones y se ratifique el cambio de ciclo político. También porque “asistimos al final de una época en la que los políticos se han victimizado ante la opinión pública”, incide el portavoz en campaña del PP Borja Sémper.

En todo caso, aún queda toda una campaña por delante. El programa electoral del PP todavía no verá la luz, se espera que lo haga en las próximas semanas. Sin embargo, fuentes del PP ya han desvelado a ESdiario que sus propuestas girarán en torno a tres ejes fundamentales.

El primero, la recuperación institucional que necesita España tras cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez. No ha quedado una institución, alertan los populares, sin ser denigrada por el actual Ejecutivo: desde el CIS hasta el CNI, pasando por la Fiscalía, desembocando en la Abogacía del Estado y en el INE, y terminando, incluso, en la Guardia Civil. Todas eran resortes del Estado que acumulaban un gran prestigio pero que, ahora, están gravemente cuestionadas por la acción de control que ejerció el actual Gobierno sobre ellas.

El segundo eje lo constituyen las propuestas en positivo. Los españoles necesitan soluciones, creen desde Génova; no más enfrentamientos o “barro”. La campaña pivotará, así, sobre propuestas económicas y sociales que devuelvan la esperanza a las familias y a todos aquellos que generan riqueza en el país.

Y el tercero será evocar la imagen de un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que perdure cuatro años más: hasta el 2027. “España no puede aguantar hasta el 2027 con otro Gobierno más de Pedro Sánchez, Sumar y sus habituales socios”, alertan desde el PP. Ese año, el 2027, será, por tanto, muy repetido durante la campaña de los populares para incidir en el enorme daño que podría provocar en España una nueva victoria del bloque de la izquierda encabezado por Sánchez.

Todavía no están pensando en los ministros

“Estamos muy focalizados en la elaboración de las listas para el 23 de julio, no hemos hablado ni pensado en un futuro Gobierno, primero hay que ganar las elecciones”, responden en la sede del PP cuando se le pregunta si ya, aunque sea en informal, están perfilando los nombres de algunos ministros.

Aunque la versión oficial del PP sea esta, teniendo en cuenta el gran optimismo contenido que discurre por los pasillos y despachos del número 13 de Génova, son muchos los que consideran que Feijóo -junto a sus personas de la máxima confianza- ya está pensando en algunos nombres para que encabecen los ministerios con los que cuente su previsible futuro Ejecutivo.

“No se ha hablado con nadie sobre los ministerios, con nadie, primero a ganar el 23J”, sentencian fuentes de la dirección del PP.