Fervor militarista de Sánchez para congraciarse con Biden a 24 horas de su cita

Primero fueron dos nuevos portaaviones estadounidenses para las bases españolas de Morón y Rota. Y ahora el mayor despliegue del Ejército en unas maniobras militares del Pentágono. En tiempo récord, apenas cuatro años, Pedro Sánchez ha pasado de defender la supresión del Ministerio de Defensa a un fervor militarista pro Washington inédito en un líder del PSOE.

El precio a pagar por una foto que Moncloa lleva tres años buscando: la de Sánchez sentado al lado de la chimenea del Despacho Oval de la Casa Blanca. Icónica imagen que llegará este viernes, en el primer día de la campaña electoral del 28-M.

España se ha volcado como nunca con el poderoso ejército norteamericano. Ni siquiera en los tiempos del idilio político entre José María Aznar y George W. Bush se había visto algo parecido. El Ejército de Tierra está volcado este mes de mayo en uno de sus mayores retos de las últimas décadas, liderar una pata de las mayores maniobras militares de Estados Unidos en suelo europeo, que simulan una agresión extranjera que llevaría a la activación del artículo 5 de la OTAN de defensa colectiva.

Friends, you're tuned into #DefenderEurope activity, yes?



Check it out, @USArmy #SkySoldiers with 2nd BN, 503rd Parachute Inf. Regt., @173rdAbnBde, perform communication checks prior to starting their mission during #SwiftResponse 23 in San Gregorio, Spain.#MakingaDifference pic.twitter.com/HvTSDOJ60n