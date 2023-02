Sánchez niega que la coalición con Podemos corra peligro: "No se contempla"

El presidente del Gobierno afirma tajante que la reforma de la ley del solo sí es sí no va a acabar en ruptura con sus socios y asegura que tiene confianza en todos sus ministros.

A pesar de que las desavenencias son claras y evidentes en el seno del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez ha negado este viernes que su unión con la formación morada corra peligro por los conflictos que puedan surgir, y que están surgiendo, a raíz de la ley del 'solo sí es sí' y su reforma.

De esta manera, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que tiene confianza en "todos sus ministros", después del choque abierto entre la titular de Igualdad, Irene Montero, y la de Justicia, Pilar Llop, por esta cuestión.

"Ya le digo que no. No se contempla", ha señalado categórico el presidente del Gobierno al ser preguntado en rueda de prensa desde Bruselas tras la cumbre europea por la posible ruptura del Ejecutivo por las discrepancias del PSOE con Unidas Podemos por esta reforma. Todo ello a pesar de que este jueves Irene Montero aseguraba que, desde que los socialistas presentaron el documento de manera unilateral, no han hablado ni han negociado más.

Sánchez en todo caso ha defendido la necesidad de acometer la "reforma necesaria" para corregir los efectos indeseados de la ley sin comprometer, ha dicho, el avance que supone el aspecto del consentimiento. "Lamento esta situación", ha expresado sobre la reducción de penas a condenados por delitos sexuales, afirmando que hay que trasladar solidaridad con "palabras y con hechos", insistiendo en que esa es la línea en la que va dirigida la proposición del grupo socialista.

"El Gobierno de coalición progresista continúa", ha asegurado, recalcando que la ley de protección animal es otro hito que "vuelve a situar a la vanguardia" a España, frente al maltrato y el abandono. Otra norma que ha traído discrepancias en el seno de la coalición.

En este sentido, ha defendido que mantiene la confianza en todos sus ministros gabinete "también la de Igualdad" y sobre el choque entre Montero y Llop ha evitado entrar al trapo subrayando que la reforma ya está en tramitación parlamentaria y ahora los grupos deben trabajar para sacarla adelante.

"Si hay algo que une a los grupos parlamentarios es el no rebajar las penas y sí adecuarlas a situaciones como las que por desgracia suceden", ha insistido Sánchez, sin valorar que la reforma pueda acabar siendo aprobada con el Partido Popular, un escenario que ha valorado este jueves el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.