Golpe de efecto de Feijóo con un nuevo fichaje estrella ex de Ciudadanos

El economista y ex eurodiputado naranja Luis Garicano formará parte de la nueva fundación de los populares después de abandonar ese puesto en julio pasado para ser profesor en Nueva York.

A una semana de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, el Partido Popular da un golpe de efecto que puede suponer la puntilla en las urnas para Ciudadanos. Y es que Luis Garicano, ex líder de los naranjas en el Parlamento Europeo, ficha por Reformismo 21, la nueva fundación de los populares. De esta manera, Alberto Núñez Feijóo mueve ficha, a escasos días a ir a las urnas, a una de las que fuera cara visibles y hombres fuertes de la formación que ahora dirigen Adrián Vázquez y Patricia Guasp.

Luis Garicano, durante un mitin de Ciudadanos durante su etapa en la formación naranja

De esta manera, Feijóo suma al economista de cabecera naranja y ex eurodiputado al plantel de esta nueva fundación que ha acabado recibiendo el nombre de 'Reformismo 21' en lugar de 'Concordia y Libertad', una denominación que le puso el anterior líder del PP, Pablo Casado, y que el actual máximo dirigente popular y su equipo decidieron cambiar.

Pero, sobre todo, lo que consigue Feijóo es dar un golpe de efecto para intentar atraer a su causa y a la de su partido a los que en su día fueron votantes de Ciudadanos y que ahora mismo están más indecisos. Sin ir más lejos, lo hacía este mismo domingo en Valencia, dibujando al PP como la formación que puede aunar a personas con pensamientos similares que quieran un cambio de gobierno. Lo que se llama apelar al voto útil, algo que será clave porque las encuestas marcan máxima igualdad en plazas importantes donde los naranjas tienen a día de hoy representación pero se pueden quedar sin ella, ya que la diferencia entre el 2019 y este 2023 es considerable.

Por todo ello, se trata de un movimiento de lo más inteligente en un momento tan clave, con varias de esas plazas importantes decidiéndose por unos pocos votos, y que según apunta ABC, llevaba tiempo gestándose. Hay que recordar que Garicano renunció a su puesto de eurodiputado representando a los naranjas el mes de julio del año pasado para asumir un puesto de profesor en la universidad de Columbia, en Nueva York. Según apunta este medio, el ritmo y la apretada agenda del economista marcaron los tiempos de un fichaje que se ha acabado produciendo.

De esta manera, Garicano se une al PP y a su fundación, donde compartirá espacio con ex ministros Fátima Báñez o Ramón Escolano; el diplomático y ex embajador de España en Estados Unidos, Ramón Gil-Casares; o el ex entrenador y tío de Rafa Nadal, Toni Nadal. Una organización creada para, tal y como comunicaron en su presentación, dar valor añadido a la política en general y al PP en particular y de la que iba a formar parte el también ex ministro Josep Piqué, tristemente fallecido este pasado mes de abril.