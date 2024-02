Los ‘jinetes irreductibles’ de Ábalos que le acompañan en su ‘reventón’ al PSOE

El ex ministro no está solo: varios de sus más estrechos colaboradores, alcaldes y concejales en Valencia, están dispuestos a dar la batalla con él, y alguno amenaza con bajas del PSOE

José Luis Ábalos no es un ex ministro cualquiera. No es alguien que se vaya a ir tan fácilmente a su casa o a estar quieto. Es alguien que lleva 40 años en esto y sabe sobrevivir, más que el propio Pedro Sánchez como él ha apuntado. Y lo más importante, no está solo. Un grupo de ‘jinetes irreductibles’ apoya al ex ministro en su desafío a la dirección del PSOE, gente leal crecida políticamente al lado suyo, que ahora darán la cara y pueden plantear un dolor de cabeza. Alguno hasta amenaza con darse de baja del PSOE.

Ábalos, antes de llegar a Ferraz con Pedro Sánchez, ya amasaba un importante poder en Valencia donde fue encadenando cargos tanto orgánicos como institucionales cada vez mayores, como secretario general en Valencia, lo que le permitió forjar un grupo de colaboradores fieles, el llamado abalismo. Pocos dirigentes del PSOE pueden presumir de tener una familia política con su nombre. Ábalos además siempre ha correspondido con los suyos, colocándolos con sueldo público, así que le guardan una doble lealtad: política y económica.

Entre los más irreductibles abalistas está el alcalde de Almussafes, Toni González, que en estos tan aciagos momentos ha mostrado su apoyo al ex ministro en redes sociales. Lo mismo que Mercedes Caballero, diputada y ex secretaria general del PSOE de Valencia. Ambos están muy contrariados con lo sucedido y recuerdan que fue Ábalos y su grupo quien aupó a Sánchez.

El ex concejal en Valencia, Matías Alonso, hasta señalaba en Levante-EMV que va a darse de baja del PSOE calificando de “atrocidad contra gente inocente” la actitud de la dirección socialista con Ábalos. Otro de los grandes amigos de Ábalos, el ex concejal de Policía en Valencia y actual asesor de la Diputación, Aaron Cano, lamenta lo que le ha pasado “a mi amigo y mi compañero”. La amistad de Aaron Cano y Ábalos es tan estrecha que se vio envuelto en una polémica cuando la cuñada de Ábalos sacó la mejor nota de las oposiciones de Policía Local que él dirigía.

En el abalismo también está Míchel Montaner, diputado y ex alcalde de Xirivella donde Ábalos organizó el primer gran acto de Pedro Sánchez para reconquistar el PSOE. Y el alcalde de Burjassot, Rafa García, que fue la pieza que Ábalos presentó en su día en primarias contra Ximo Puig para controlar el PSPV cosechando un nada desdeñable 42% de los votos.

La familia entera de Moncada colocada por Ábalos

En el universo abalista hay hasta familias enteras, la familia Berlanga de Moncada. El padre, José Vicente Berlanga, fue colocado primero en la Fundación Deportiva Municipal de Valencia con un escandaloso sueldo y luego con Ábalos de ministro de gerente de ENUSA, la empresa nacional de uranio. Por supuesto, José Vicente Berlanga no tenía ni idea de deportes ni de uranio.

Su mujer, Feliciana Bondía, es concejala en el Ayuntamiento de Moncada y fue senadora protagonizando todo tipo de polémicas, desde el insulto a Ayuso que “acabará como Rita Barberá” a comentarios homófobos a un concejal del PP o denuncias por acoso laboral. Y el hijo, José Vicente Berlanga Bondía, fue a trabajar a Ferraz con el desembarco de Ábalos en la dirección del PSOE. Todos colocados en pro del abalismo.