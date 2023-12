Sánchez admite la amnistía por su sillón y que negocia con prófugos sin cortarse

El presidente señala en La Ser que en Europa “le felicitan”, compara la reunión en Ginebra con Junts con los contactos de Aznar con ETA y defiende que no es secreta, sino “discreta”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a conceder una entrevista tras su reelección como presidente, esta vez al programa Hoy por hoy de Àngels Barceló en La Ser tras la que tuvo en TVE con Silvia Intxaurrondo, y donde ha repetido prácticamente lo mismo, entre su defensa de la amnistía o de sus acuerdos con Junts, en los que incluso señala al PP como responsable de lawfare.

Pedro Sánchez ha vuelto a admitir sin ruborizarse que la Ley de Amnistía se adopta para poder seguir en Moncloa y no sólo por distensión con el independentismo como lleva vendiendo el PSOE: “yo no tenía pensado hacer una amnistía como siguiente paso, pero el 23 de julio propició un escenario que hizo que las distintas fuerzas en el Congreso tuviéramos que tomar esa decisión”

Para Pedro Sánchez “la amnistía supone poner el contador a cero, pero no es poner la memoria a cero”, aunque eso es precisamente lo que hace una amnistía, borrar todo delito. Sobre la reunión entre el PSOE y Junts en Ginebra con un verificador internacional, el presidente ha defendido que no fue secreta, “sino con la debida discreción”, pese a que ni siquiera se ha pasado foto de la mismo o lugar exacto.

🎙️ Pedro Sánchez: “Yo no tenía pensado hacer una amnistía como siguiente paso, pero el 23 de julio propició un escenario que hizo que las distintas fuerzas en el Congreso tuviéramos que tomar esa decisión”https://t.co/t5tmnU6kDF pic.twitter.com/L6d6azvxW1 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) December 4, 2023

Además, Pedro Sánchez ha comparado estas reuniones con Junts con los contactos de Aznar con ETA, como si ambas situaciones fueran iguales. “El Gobierno de Aznar, y subrayo lo de Gobierno, se reunió con una banda terrorista para resolver una violencia que estaba dañando nuestra democracia”, ha comparado Sánchez.

Àngels Barceló, sobre la reunión con Junts, ha recordado a Sánchez que Carles Puigdemont y otros dirigentes “no viven fuera de España porque lo hayan decidido así, es porque uno de con los que se negocia es un prófugo de la justicia, no un exiliado”, a lo que el presidente no ha tenido más remedio que admitirlo, pero no le ha dado importancia para negociar con él.

Pedro Sánchez además ha asegurado que en Europa no preocupa la amnistía, “sino que otros líderes me felicitan por llegado a un acuerdo tan complicado” y no cree que la Comisión Europea corrigiera a Félix Bolaños. Asimismo, ha vuelto a hablar de lawfare considerando que es lo que hace el PP al no pactar la renovación del CGPJ: “en España hay un problema de que el principal partido de la oposición tiene rehén, preso, capturado al Poder Judicial”.